Argentina - Cabo Verde, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami, podrás verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 0:00 horas de la madrugada del viernes al sábado.

Once de Argentina Scaloni sadrá con: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facu Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Thiago Almada; Leo Messi, Lautaro Martínez.

Once de Cabo Verde Bubista iniciará con: Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jovane Cabral; Nuno da Costa.

Argentina: el campeón que no cede La selección dirigida por Lionel Scaloni completó una fase de grupos impecable, sumando un pleno de nueve puntos en el Grupo J tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. Con un promedio de 638.7 pases por partido y una precisión quirúrgica del 90.6%, la Albiceleste se consolida como uno de los máximos exponentes del fútbol asociativo del torneo. Defensivamente se han mostrado intratables, encajando apenas un gol en toda la primera fase. Argentina no falla ante Jordania: Lo Celso y Lautaro Martínez, goleadores hasta que volvió Messi NOELIA ÁLVAREZ El gran foco de atención vuelve a ser Lionel Messi. El astro argentino lidera la tabla de goleadores del torneo con 6 tantos y, en caso de tener minutos en Miami, romperá un récord histórico al convertirse en el primer futbolista en alcanzar las 30 presencias en la Copa del Mundo. Además, viene con una racha espectacular al haber participado en 9 goles en sus últimas 5 apariciones en rondas de eliminación directa mundialistas. Scaloni mantendrá la base de su última victoria, con Lautaro Martínez afianzado arriba tras marcar ante Jordania y habiendo convertido el último penalti del equipo.

Cabo Verde: histórica clasificación con tres empates Por su parte, los 'Tiburones Azules', comandados por Pedro Leao Brito 'Bubista', han protagonizado una de las mayores gestas del fútbol moderno. Se clasificaron como segundos del exigente Grupo H con 3 puntos, logrando una hazaña insólita: avanzar a las eliminatorias sin ganar un solo partido, tras empatar ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0). Situada en el puesto 63 del ranking FIFA al inicio de la cita, Cabo Verde es la selección con el ranking más bajo de la historia en alcanzar los cruces en su torneo de debut. Cabo Verde da la sorpresa y pasa a dieciseisavos en su primer Mundial tras empatar con Arabia Saudí NOELIA ÁLVAREZ El plan del combinado africano es claro: levantar un muro defensivo indestructible apoyado en la zaga de Diney Borges y Pico Lopes, y sostenerse en el extraordinario estado de forma de su veterano guardameta Vozinha, quien acumula un 83.3% de paradas y ha dejado dos porterías a cero en el torneo. Para buscar la sorpresa a la contra, dependerán de la velocidad de Ryan Mendes y de los chispazos de Hélio Varela y Kevin Pina, los únicos goleadores del equipo en lo que va de Mundial.