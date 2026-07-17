Argentina, la última de Leo y su viaje visceral hacia la cuarta estrella

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo..." es una de las estrofas de 'Quiero ver la cuarta estrella', el hit argentino por excelencia del Mundial 2026. La canción que se corea en los banderazos, se grita en los estadios y se canta con todo el corazón en el vestuario de la albiceleste. Un nuevo himno que ha relevado al 'Muchachos' de Catar 2022 y que resume en buena medida la explosión emocional de un país perdidamente enamorado de su selección.

En las semifinales contra Inglaterra confluyó todo: el recuerdo del Diego 40 años después, la deseada victoria contra el gran enemigo histórico (con pancarta de Malvinas incluida) y la emoción de Leo Messi por contar con la oportunidad de terminar su carrrera con Argentina siendo "bicampeón". La última de Leo tiene en sus manos el poder de darle la cuarta estrella a Argentina.

Y es que todo gira en torno a él. Líder absoluto dentro y fuera del campo, el jugador que nunca volveremos a ver es también el nexo emocional de su selección. Todos quieren a Leo. Todos le buscan. Y todos quieren despedirle en lo más alto. "Me emociona. Leo tiene 39 años. Tiene todo. Todo lo que un futbolista quiere. Y sigue peleando como el mejor. Así que a nosotros nos toca nada más dejarlo todo, correr por él, correr por toda la Argentina. Y la verdad estamos muy contentos", dijo entre lágrimas Giovanni Simeone, poniéndole cara (y secreción) al sentimiento de un país.

De una primera fase holgada al sufrimiento más puro en las eliminatorias El Mundial de Messi es el Mundial de Argentina. Leo fue un avión en una fase de grupos impoluta para Argentina. El '10' borró del mapa las dudas que podía haber con la campeona del mundo con seis goles en tres partidos. Tres victorias contra Argelia (3-0, los tres de Messi), Austria (2-0, ambos de Messi) y Jordania (1-3, con uno de Messi saltando desde el banquillo en el único respiro que ha tenido en todo el Mundial). 'Scaloneta' engrasada y unos resultados que fueron asado puro para engordar 'La cuarta estrella'. La canción de Pablo Quintana 'Palmito' sonaba cada con más fuerza por medio Estados Unidos. Las expectativas se dispararon con los posibles cruces en el lado del cuadro más amable... sobre el papel. En dieciseisavos esperaba Cabo Verde y la realidad estuvo a punto de emborronar las ilusiones argentinas. Pero allí empezó una carrera épica hacia lo imposible. Miami, la ciudad con más argentinos de Estados Unidos, olía a choripán el 3 de julio, lista para una fiesta que se presumía tranquila para la campeona del mundo ante una de las cenicientas del torneo. Pero Cabo Verde no estaba en dieciseisavos de casualidad y exigió a Argentina su primera gesta. La hizo sufrir por primera vez en el Mundial 2026, iniciando una agónica rutina que no ha hecho más que engrandecer la mística albiceleste hasta llevarla a la gran final de Nueva York. Aquel día Cabo Verde exprimió sus cualidades arrinconando a toda una campeona del mundo hasta la prórroga. El inesperado tiempo extra metió el miedo en el cuerpo a un equipo que tuvo que dar lo mejor de sí para conseguir el pase a octavos de final. Apareció Messi, por supuesto, para activar a un equipo que venía con aspiraciones históricas y se pudo haber ido a casa en el primer cruce ante la fubolísticamente minúscula Cabo Verde. Argentina desactiva la bomba de Cabo Verde y se clasifica para octavos en una prórroga vertiginosa RUBÉN HERAS (Enviado especial al Mundial 2026)