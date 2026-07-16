La marea albiceleste inunda Buenos Aires y los jugadores se acuerdan de las Malvinas: "Serán siempre argentinas"

Argentina ha vencido a Inglaterra en la semifinal del Mundial y, como era de esperar en un país donde el fútbol es religión, miles de personas han salido a las calles del país, dejando una nueva imagen para el recuerdo en la plaza de la República de Buenos Aires junto al Obelisco.

Con un sinfín de banderas albicelestes y coreando canciones como "el que no salta es un inglés" o "el domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar", han celebrado un triunfo que no solo significa el pase a la final que disputarán contra España, sino que el partido tenía un peso agregado por el antecedente de la guerra de las islas Malvinas en 1982 y algunos clásicos mundialistas como el choque por cuartos de final de México 1986, donde Diego Armando Maradona se coronó con la 'mano de Dios' y el 'gol del siglo'.

Los jugadores de la selección argentina han sido los primeros en exhibir en el campo una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", por iniciativa del centrocampista argentino Giovanni Lo Celso, un reclamo de soberanía que ha sobrevolado este histórico partido. El archipiélago permanece bajo dominación británica y su soberanía es reclamada por Argentina.

"Y serán siempre argentinas" ha aseverado Leandro Paredes, una de las figuras del plantel dirigido por Lionel Scaloni, al ser consultado por la prensa por el despliegue de la bandera con la silueta de las Malvinas.

Posible sanción En los días previos al partido, en Argentina se multiplicaron las expresiones en la opinión pública sobre la carga simbólica del partido de este miércoles ante Inglaterra, más allá de lo deportivo. Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían dispuesto prohibir a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas al archipiélago de las Malvinas. La imagen de los jugadores con la reivindicación de las Malvinas en esa bandera es un suceso que puede no ser menor, y es que el reglamento de la International Football Association Board (IFAB), asociación internacional conformada por las cuatro asociaciones de fútbol del Reino Unido y la FIFA, sanciona la muestra de eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político por parte de los futbolistas. Ya en 2014, la FIFA multó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con 33.000 dólares después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia.

"No era un partido más" Consultado por la bandera, Lautaro Martínez, autor del segundo gol contra Inglaterra, ha dicho que aunque la guerra de Malvinas "es algo que pasó hace muchísimos años", este no era "un partido más". "Nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", ha admitido el delantero del Inter. "Era un partido especial con Inglaterra, no podíamos perder. Si bien este grupo no le debe nada a nadie, los argentinos somos así, siempre pedimos más y creo que si hoy hubiésemos perdido, gente hubiese salido a decir alguna boludez y no les dimos la chance. Nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejor que ellos, pero se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y había que ganarlo", ha destacado por su parte el astro y capitán argentino Lionel Messi. La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, también ha reivindicado la exhibición de la bandera por parte de los jugadores. "¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron de que las llevamos en la sangre y el corazón", ha expresado por redes sociales Villarruel. Imagen aérea de los aficionados argentinos festejando el pase de su selección a la final del Mundial en la plaza de la República de Buenos Aires LUIS ROBAYO / AFP