Don Benito se prepara para la final del Mundial: "Ojalá que a Pedro Porro le salga un buen partido y traiga la copa a casa"

Pedro Porro brilló en el partido contra Francia. En el minuto 57 aprovechó una asistencia de Dani Olmo para encajar el balón en la portería de Mike Maignan y asegurar el paso de España a la final del Mundial. El país estalló en júbilo, pero nada comparado a lo que se vivió en Don Benito, su pueblo natal. "Estaba todo el mundo chillando, saltando y hasta llorando. Se lo merece. Está demostrando que no tiene miedo a ningún jugador. Como dice su abuelo, vista larga, paso corto y mala leche. Es lo que hace. Está jugando con la picardía de la calle", mantiene Angélica Ledesma, vecina del municipio.

Las calles de Don Benito fueron precisamente el primer campo de fútbol en el que Pedro Porro hizo magia con los pies. No tardó en fichar por las categorías inferiores del Gimnástico. Quien asistía a verle, caía rendido a su destreza con el balón. "Era el mejor delantero. Como él, no había otro. Daba gusto verle jugar", señala Juan Carlos Díaz, conocido del internacional por España. "Si un partido finalizaba 7-0, los siete goles eran de él. Y si quedaban 10-0, dos asistencias y ocho tantos eran suyos. Siempre estaba un paso o dos por delante de los demás", recuerda su amigo Jony Rubio.

No era extraño ver a su abuelo, Antonio Sauceda, acompañarle en esos partidos. "Le ha llevado siempre donde quería jugar. Incluso cuando jugaba al fútbol sala lo llevaba a todos los pueblos. Se ha recorrido toda Extremadura con él", afirma Juan Carlos. Todo cambió cuando Pedro Porro fichó por el Rayo Vallecano a los 16 años. La distancia física se interpuso entre los dos, pero no la emocional: "Se muere por su nieto. Hablan todos los días a las siete y media de la noche". "Está el pobre que no duerme. Está deseando verle para abrazarlo y estar con él", añade Jony.

Don Benito no solo ha caído rendido ante el talento demostrado por Pedro Porro desde sus inicios, sino también ante su personalidad humilde y el orgullo que muestra siempre por su lugar de origen: "Es una satisfacción saber que una persona está llevando al municipio, pero también a Extremadura y a España, tan alto".

¿Victoria con gol de Pedro Porro?

Gol de Pedro Porro en el minuto 57 del Francia - España (0-2) | Mundial 2026 | Ver vídeo Abbie Parr AP

Cerca de 40.000 personas estarán especialmente atentas a un único jugador. Don Benito tiene todo preparado para seguir el encuentro y apoyar a su vecino más famoso. La Ciudad Deportiva 'Pedro Porro' abrirá a las 20:00 horas de este domingo y albergará dos pantallas gigantes. Habrá música y animación hasta que comience la final. Los bares también tienen permiso del Ayuntamiento para sacar sus televisores al exterior. Ya sea en un sitio o en otro, "va a estar el pueblo vacío, concentrado en el mismo sitio", predice Angélica.

Las expectativas son altas. Los vecinos y amigos de Pedro Porro confían en que España se imponga a Argentina y en que el internacional sea decisivo en esa victoria. "Vamos a ganar seguro. Tenemos que encajar dos tantos como mínimo y ojalá uno sea de él, que le salga un buen partido y se traiga la copa a casa", confía Juan Carlos. "Voy a rezar muchísimo para que marque otro gol, porque se merece lo que no hay en el mundo", añade su hermana, María, que se muestra muy emocionada al hablar del futbolista: "Es que lo conocemos desde pequeños y claro... Como persona, chapó".

Independientemente del resultado en la final del Mundial, los dombenitenses planean organizar una bienvenida especial a Pedro Porro. "Gane o no gane, aquí la fiesta se le tiene que hacer a la fuerza", declaran. El año pasado ya le sorprendieron cuando ganó la UEFA Europa League con el Tottenham.

De la concentración de Porro a la ilusión de su familia

Pedro Porro, con su hijo en el documental 'Denominación de Origen'

Jony Rubio ha estado dos semanas en Estados Unidos apoyando a su amigo y, aunque ya ha vuelto a Extremadura, sigue manteniendo el contacto con él: "Sabe que lo está haciendo bien, que tiene que estar concentrado, que aún no ha hecho nada, que queda el último paso y que tiene que tener la cabeza en los pies". Su familia, en cambio, afronta la final con "mucha alegría, pero también con muchos nervios". "Lo que cuente es poco. Al final, son emociones que no se pueden explicar", concluye.