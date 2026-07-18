Argentina, fiel a sus cábalas para la final del Mundial

Lionel Scaloni y Emiliano 'Dibu' Martínez se dirigen a la rueda de prensa oficial previa a la final del Mundial 2026 en Nueva York/Nueva Jersey. Forman la misma pareja de las previas de la final de la Copa América 2021 contra Brasil, la Finalissima 2022 contra Italia, la final del Mundial 2022 ante Francia y la final de la Copa América 2024 contra Colombia. ¿Casualidad? No, cábala.

La palabra que siempre puedes ecuchar de boca de un argentino durante un Mundial no es otra que cábala, una suerte de superstición que se lleva al límite entre jugadores, entrenadores y aficionados argentinos durante la disputa de un torneo. Y con una final del Mundial en juego, imagínense hasta donde pueden llegar. Hay una máxima: si funciona, jamás la cambies... Tras todas aquellas ruedas de prensa, Argentina salió campeón.

Esta cábala, como la elección de la camiseta azul contra Inglaterra como en México '86 o la bandera de Argentina en el pelo del propio 'Dibu' son, quizás, las cábalas más ilustrativas del momento. El portero de la albiceleste apareció con ella en el partido de deciseisavos de final contra Cabo Verde, recuperando un peinado que ya usó al inicio de las eliminatorias en Catar 2022.

Y como el 'Dibu', están los caramelos que Rodrigo De Paul reparte siempre al inicio de cada partido o el palo santo que encienden Lisandro, 'Cuti' Romero y Nahuel Molina antes de cada partido. No falta tampoco el seleccionador, Lionel Scaloni, que siempre cumple la clásica entrada al campo con el pie derecho.

Aunque si hubo una vez un seleccionador que llevó este tema al extremo fue Carlos Bilardo. El mítico técnico argentino obligaba, entre otras cosas, a sus jugadores a sentarse en el mismo lugar del autobús si el equipo ganaba en México '86.