Valentina, una niña invidente, explica al papa y a los reyes la nueva torre de Jesucristo de la Sagrada Familia

La visita del papa León XIV a la Sagrada Familia ha dejado este miércoles una de las imágenes más emotivas de su estancia en Barcelona. La protagonista ha sido Valentina Sánchez Cedres, una niña de 13 años con enfermedad de Leber que ha explicado al pontífice y a los reyes Felipe VI y doña Letizia una maqueta táctil de la nueva torre de Jesucristo que será inaugurada y bendecida esta misma tarde.

Nada más llegar a la Sagrada Familia y descender del papamóvil, León XIV ha saludado a las principales autoridades presentes antes de dirigirse al patio del edículo, el espacio donde trabajaba habitualmente Antoni Gaudí. Allí ha tenido lugar un encuentro muy especial con Valentina, que nació con enfermedad de Leber y solo puede distinguir luces y sombras.

Ante el papa y los reyes, la joven ha realizado una explicación al tacto de una maqueta de la torre de Jesucristo, una reproducción en relieve diseñada para ser explorada con las manos. Durante la presentación, Valentina ha compartido cómo las personas con discapacidad visual pueden construir una imagen mental de los objetos y espacios a través del tacto. "Las personas podemos tener imágenes mentales a través del tacto sobre las cosas", ha explicado la niña, después de guiar a los presentes por los detalles arquitectónicos de la nueva torre.

Tras escuchar atentamente sus explicaciones, tanto los monarcas como el pontífice han agradecido a Valentina su intervención. Como gesto de cariño, León XIV le ha entregado un rosario. "Lo guardaré siempre, muchísimas gracias", ha respondido emocionada la joven. Valentina a su vez ha obsequiado al Santo Padre con un dibujo realizado por ella misma de la torre de Jesucristo, una representación de cómo percibe la estructura a través de sus manos.

La visita a la basílica diseñada por Antoni Gaudí constituye el acto central de la segunda jornada del papa en la capital catalana. Cerca de 8.000 personas participan en los actos programados, repartidas entre el interior y el exterior del templo. Entre los asistentes se encuentran, además de los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.