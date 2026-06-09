¿En qué cree Bad Bunny? La relación del puertorriqueño con la religión

Mucho se especuló sobre este encuentro y al final se produjo. El papa León XIV se encontró con Bad Bunny en una audiencia privada en el Santiago Bernabéu este lunes 8 de junio, según ha adelantado en primicia RTVE.

La coincidencia de ambos en Madrid plagó internet de comparaciones entre ambos. El propio papa hacía referencia a la popularidad del cantante puertorriqueño en su vuelo a Madrid, cuando admitía que no se podía comparar con él, aunque sabía que también tiene muchos fieles jóvenes entre sus seguidores.

"Los jóvenes que buscan algo más, que en muchos casos han crecido sin una dimensión espiritual en sus vidas, se dan cuenta de que hay un vacío, una falta de sentido, y quizás mi visita ayude a despertar aún más algo que ni siquiera saben cómo definir. Si se les preguntara: ¿quieren ver a Bad Bunny o al papa?, creo que muchos verán a Bad Bunny. Pero también creo que algunos vendrán a ver al papa. Y eso dice mucho. Así que creo que es alentador y espero poder animar a los jóvenes".

En un momento en el que parece haber un boom espiritual en el mundo de la música –pensemos en Lux, de Rosalía– y más allá de que mueve miles de fieles cabe preguntarse cuál es la relación de Bad Bunny con la religión y con Dios, aunque a juzgar por sus letras, con constantes referencias al sexo o a las drogas, las posiciones no podrían estar más alejadas.

El monaguillo que ya no reza La relación de Bad Bunny con la religión podría calificarse de compleja, pero no nula. Nacido en Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio fue criado en la fe católica. Su madre era catequista en la Parroquia Santísima Trinidad, donde el hoy rey del perreo fue monaguillo y cantó en el coro hasta los 13 años. "Mi madre es religiosa, católica, y desde chiquito me llevaban a la iglesia. Siempre me ha gustado cantar, la gente de la iglesia me invitó a ser parte del coro de niños", contó en una entrevista con The Fader. Siempre ha reconocido ese vínculo con el catolicismo, pero también ha manifestado que no practica ninguna religión, aunque sí sigue los valores positivos aprendidos en el ambiente en el que creció. "Crecí con la idea subconsciente de la existencia de dios, el diablo y todas las historias relacionadas. Ahora que soy mayor, simplemente intento asimilar las cosas positivas que he aprendido, tanto de la religión como en casa, de mi madre. Tengo esta filosofía: no rezo, pero sé que mi madre, mi abuela y mi tía lo hacen por mí", le dijo a Vogue Italia en una entrevista en 2024. ¿Pero en qué cree Bad Bunny? "Creo que cada uno debería creer en lo que quiera", le contestó a la publicación italiana.

Referencias a Dios y espiritualidad mezclada con la crítica social Hay varias letras en las que se pueden encontrar esos valores positivos de los que hablaba Bad Bunny en la entrevista con Vogue Italia. "Estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo", canta en Bendiciones, en la que además lanza "bendiciones pa' to' los que me maldicen", un alegato contra la envidia. Después está Baticano, en la que muchos ven una crítica a la doble moral de la sociedad: Ey, pa' creer en Dios no hay que ser ministro Ningún hombre en la tierra tiene el derecho 'e juzgar en el nombre de Cristo En otras letras hace una clara crítica social, como en Una velita, aborda las emociones de los puertorriqueños durante la temporada de huracanes. Fue lanzada en 2024, en el séptimo aniversario del huracán María, que devastó Puerto Rico en septiembre de 2017, y su letra no esconde la crítica a la gestión del gobierno de esa catástrofe: Al pueblo el pueblo le toca salvar Con el gobierno no me envíen na' Que esos cabrone' lo van a esconder Van pa' la calle, pa' fotos na' má' Por mi toditos se pueden joder Fueron cinco mil que dejaron morir Y eso nunca se nos va a olvidar Según explicó el propio Bad Bunny, la segunda mitad de la canción es un mensaje de amor, unión y esperanza, invitando a no enfrentar las tormentas en soledad.