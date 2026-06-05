De la polémica 'Casita' de Bad Bunny hasta el perreo feminista: el divertido veredicto de los colaboradores de En Play

Bad Bunny y sus múltiples conciertos en España no han dejado a nadie indiferente. El puertorriqueño y su 'Casita' se han convertido en los protagonistas de la actualidad y han acaparado la conversación.

Ha generado debate, diversión y todo tipo de opiniones. Con toques de comedia y reivindicación, los colaboradores de En Play han analizado el fenómeno social que representa Bad Bunny.

Laura Del Val, de Burgos, salsera y feminista "Estuve en el concierto y diréis: "Tú no puedes ir porque si tú defiendes el feminismo no puedes bailar a Bad Bunny". Si puedo, soy mujer; puedo hacer dos cosas a la vez", sentencia en Mañana Más la cómica Laura del Val. Durante el programa narra su experiencia y hace una divertida crítica sobre el espectáculo. "Se pasa disfrutón las cuatro primeras canciones, con la orquesta, con los panas. A nivel karaoke es como, como si se subieran todos los colegas a cantar Estopa", asegura. 11.48 min Mañana Más - La experiencia de Laura del Val en el concierto de Bad Bunny

Nerea Pérez de las Heras le escribe a 'La Casita' Nerea Pérez de las Heras, con su mítica carta abierta de La Retaguardia, ha querido hablarle directamente a 'La Casita', a este espacio simbólico para aclarar que "si de algo sabemos las feministas, es de fiestas". "Es imposible engañarnos aquí porque llevamos generaciones peleando por el goce de todos los cuerpos, por levantarles el castigo y ponerlos a bailar en todos los espacios", reflexiona. 03.32 min La Retaguardia - Nerea Pérez de las Heras envía una carta abierta a 'La Casita' de Bad Bunny

Un casting para Benito Poco me parece también ha querido formar parte de la fiesta de Bad Bunny y Miguel Martín se presenta al casting para entrar a 'La Casita'. En la puerta del Wanda se suma a los asistentes para resolver la incógnita de quién será el elegido que suba al escenario. Con una buena dosis de ironía se encarga de localizar a los VIP, aunque parece que no tiene mucha suerte. 04.27 min Poco me parece - Miguel Martín se presenta al casting de acceso a 'La Casita' de Bad Bunny