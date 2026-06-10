Los bebés del papa León XIV durante su visita a España

Entre las imágenes más tiernas, y también las más buscadas, de la visita de León XIV, han estado las bendiciones que el pontífice ha otorgado a niños y bebés durante sus desplazamientos por Madrid y Barcelona. De hecho, en apenas 24 horas en la Ciudad Condal, el Santo Padre ha bendecido ya a más de cien bebés. Imposible contabilizar en cuántas ocasiones Robert Prevost realizó este mismo gesto en sus días previos en Madrid.

El papa León XIV hace alguna parada para acercarse a varios bebés en su recorrido por Madrid en el papamóvil EFE/Rodrigo Jiménez

Ya se desplazara en el papamóvil o en vehículo cerrado, Robert Prevost no ha escatimado tiempo y se ha detenido para acariciar la cabecita de niños y niñas. Este era el anhelo de cientos de padres, que asistían a sus multitudinarios actos o se arremolinaban en las calles para intentaban vislumbrar al pontífice durante unos pocos segundos cuando pasaba por delante de ellos.

El Papa León XIV bendice a un bebé a su salida de la Nunciatura, en Madrid Marta Fernández Marta Fernández / Europa Press

En unas pocas ocasiones, algunos afortunados han podido acercar ellos mismos, a pie, a sus pequeños. Así lo hemos visto durante la visita del papa a la Abadía de Montserrat.

El Papa León XIV bendice a un bebé en la Abadía de Montserrat ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

Otras veces, la familias han aguardado en la calle, con la esperanza de que sus hijos estuviesen entre los cientos de niños bendecidos por el papa.

Varias personas con sus bebés esperan la salida del Papa León XIV de la Nunciatura Apostólica Jesús Hellín Jesús Hellín / Europa Press

La preferencia de León XIV por realizar este acto ha sido uno de los asuntos más comentados y también más esperados de la visita. Imágenes que se han repetido en decenas de ocasiones desde que el pontífice llegó a España, el pasado sábado. El pontífice toca sus cabecitas con suavidad, haciendo la señal de la cruz y los niños son devueltos a sus familias.

Unos padres ofrecen un bebe al papa, de camino al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026 en Madrid Gabriel Luengas Gabriel Luengas

Y aunque la multitud, las altas temperaturas o los brazos extraños hacían que no todos los niños llegasen hasta ese momento con la misma serenidad, Prevost no ha perdido jamás la sonrisa para acercarse a los pequeños e intentar consolar a aquellos que parecían asustados.

El Papa León XVI bendice un bebe durante un encuentro con los voluntarios, en Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026 Eduardo Parra Eduardo Parra

Un auténtico desafío para el dispositivo de seguridad sin precedentes que se ha puesto en marcha en torno al pontífice, con 10.300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. El mayor despliegue policial de la etapa democrática. A las fuerzas de seguridad españolas se suman, además, la Guardia Suiza con Christoph Graf al frente y la Gendarmería Vaticana con Gianluca Gauzzi Broccoletti como responsable.

Este último fue, durante la visita a Madrid, el encargado de localizar a los bebés que esperaban su bendición junto a sus padres, acercarlos en volandas hasta León XIV y devolverlos después a sus familias.

El papa León XIV bendice a un bebé a su llegada a la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat EFE/Andreu Dalmau

Con permiso de las imágenes del pontífice ofreciendo un discurso en el Congreso de los Diputados, algo inédito, o el papa ofreciendo una misa histórica en la Sagrada Familia de Barcelona, estas serán algunas de las imágenes más icónicas de la visita de León XIV. O al menos las que permanecerán con mayor fervor en cientos de corazones.