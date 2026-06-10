Sagrada Familia, el desafío de un barrio por salvar la convivencia frente el récord de turistas y la visita del papa

Barcelona se ha consolidado como la ciudad con la mayor densidad de turistas del mundo, registrando una cifra impactante de 201.722 visitantes por kilómetro cuadrado. En el epicentro de este fenómeno, el barrio de la Sagrada Familia vive estos días una situación excepcional.

A la saturación crónica de un espacio que recibe casi cinco millones de personas al año, en su exterior se suma un dispositivo de seguridad histórico por la visita del papa León XIV. Será este miércoles, 10 de junio, a las 19:30 horas.

Las calles del barrio de Sagrada Familia llevan dos días cortadas al tráfico por motivos de seguridad relacionados con la visita del papa León XIV en una de las zonas más turísticas de Barcelona. SANTI RIESCO

Desde ayer y durante 48 horas, el blindaje policial, el cierre de bocas de metro y el corte total de calles han transformado la fisonomía de la zona, obligando a los vecinos a un paréntesis en su rutina que, paradójicamente, muchos aceptan como una oportunidad para reflexionar sobre la pérdida del tejido comunitario.

Un barrio al límite de su capacidad La magnitud del éxito turístico de Barcelona ha alcanzado cuotas que el consistorio califica de "límite". Según los datos más recientes, la basílica batió su propio récord con 4.879.567 visitantes en su interior durante el año 2025. Un incremento del 1% en comparación con el año anterior. El mercado estadounidense representa el 15% del total. Sin embargo, el problema real para el vecindario no es solo quienes entran al templo, sino la masa humana que circula por los alrededores, lo que ha llevado al Ayuntamiento a declarar la zona como un Espacio de Gran Afluencia (EGA). Un grupo de turistas desafía las vallas de seguridad colocadas para la visita del papa frente a la Sagrada Familia. SANTI RIESCO Jordi Valls, teniente de alcalde de Promoción Económica, era tajante al respecto cuando en RNE le preguntaban por este asunto: "El turismo es una fuente de riqueza, pero no aporta valor cuando supera unos límites". Con esta premisa, el gobierno municipal de Jaume Collboni ha activado un plan de choque con una inversión de 44,2 millones de euros para gestionar los 16 puntos más críticos de la ciudad, priorizando el entorno de la Sagrada Familia, donde se destinarán más de 11 millones para reurbanizar calles como Provença y Marina.

El fin de la "vida de escalera" Para hablar sobre la realidad del barrio, RTVE Noticias ha conversado con Iván García, vecino de Sagrada Familia "de toda la vida". Su testimonio es el del arraigo, el de un vecino y un vecindario que se resisten a desaparecer. Iván García posa en el portal de su casa, en el barrio Sagrada Familia donde ha pasado toda su vida. SANTI RIESCO A sus casi 48 años, ha pasado toda su vida en estas calles viviendo con su madre, lo que le otorga una perspectiva privilegiada —y dolorosa— sobre la degradación del entorno. Según relata, el problema no es solo la cantidad de gente, sino el perfil de un sector de visitantes. “Viene mucho turismo incívico de borrachera que se emborracha y orina por las calles”, denuncia, al tiempo que señala la proliferación de pisos ilegales y la falta de civismo de algunos restauradores que “tiran la basura a la calle” sin control. Esta saturación ha transformado radicalmente la fisonomía comercial del barrio, un cambio que García ilustra con la evolución de una de las vías más emblemáticas de la zona. "En toda la Avenida Gaudí, cuando yo era pequeño, había cuatro bares y ahora hay más de 30 restaurantes", explica, lamentando que los negocios y tiendas de toda la vida hayan sido sustituidos por un monocultivo de "supermercados, bares y souvenirs". El estanco del barrio es uno de los pocos negocios tradicionales que continúa abierto. SANTI RIESCO Esta realidad choca frontalmente con el objetivo del Plan de Acción municipal, que precisamente busca proteger el comercio de proximidad para evitar que el barrio pierda su identidad frente a la oferta orientada exclusivamente al visitante. Sin embargo, lo que más pesa en el ánimo de Iván es la ruptura del tejido social que antes sostenía la vida diaria. Su testimonio coincide palabra por palabra con el sentimiento de pérdida de comunidad que impregna el barrio. "Antes la gente se conocía en la calle y en el edificio, pero ahora cambian cada cinco o seis años y hay mucha gente de paso. No se conocen". Para este vecino, la desaparición de la solidaridad vecinal es el síntoma más claro de la crisis de humanidad que padece la zona. “Ya no puedes pedir una silla a la señora Conesa cuando te faltaba una para Navidad, o preguntar: ¿te puedes quedar con mis hijos? Eso ha desaparecido porque ahora no sabes ni cómo se llaman ni quién vive allí”, concluye, reflejando cómo el cambio generacional y la rotación constante han vaciado de contenido la vida de barrio.

Nuevos comercios integrados en el barrio Para quienes llevan toda la vida en estas calles, la masificación no es solo una cuestión de movilidad, sino de identidad. Pau Ruiz, propietario de la tienda de souvenirs Sweet Gaudí, llegó al barrio hace seis años. En su local había antes una tienda de chuches que regentaron dos hermanas del barrio durante más de veinte años. Pau Ruiz, propietario de la tienda de souvenirs Sweet Gaudí, ha sido testigo directo de esta transformación. SANTI RIESCO Ruiz está muy integrado a pesar de que su público sean los turistas que tanto han cambiado la manera de vivir en él. Asegura que no le está afectando la visita del papa, que han entrado en la primera hora los mismos clientes que cualquier otro día. "Es que de diez a once es la hora más floja", corrobora. Y confirma a RTVE Noticias que el ayuntamiento no les ha dado ninguna orden a los comerciantes para cerrar por la visita del papa aunque, reconoce, "hay algunos que han decidido no abrir porque está todo cortado y lleno de policías por todos lados".

Dos días de blindaje por la fe La llegada del papa León XIV ha supuesto un reto logístico sin precedentes que ha tensionado aún más el barrio. El dispositivo policial ha incluido el soterramiento de líneas aéreas y una vigilancia intensiva, sumado al cierre de la estación de metro de Sagrada Familia. La estación de metro de Sagrada Familia ha permanecido cerrada por la visita del papa. SANTI RIESCO A pesar de los inconvenientes, el espíritu general entre los residentes es de una calma expectante. La mayoría acepta los dos días de restricciones debido al carácter histórico de la visita y al mensaje que el Pontífice trae consigo, centrado en la "sensibilidad" y la necesidad de reconectar con el prójimo. Este mensaje papal parece alinearse de forma inesperada con la estrategia municipal. Mientras el Ayuntamiento lanza campañas con lemas como 'Barcelona, our home. And yours' (Barcelona, nuestra casa. Y la vuestra) o "Be respectful and you'll be respected" (Sé respetuoso y serás respetado), el papa insta a recuperar la comunidad en un mundo cada vez más impersonal. Ambos discursos apuntan a la misma dirección ya que la convivencia no es solo una cuestión de leyes, sino de civismo y reconocimiento del otro.

El Plan EGA: Tecnología y agentes cívicos Para intentar mitigar las externalidades negativas, el Ayuntamiento ha desplegado una serie de acciones técnicas. Se ha duplicado el número de agentes cívicos, alcanzando los 70 efectivos, con el objetivo de controlar la venta ambulante y fomentar conductas responsables. Los comercios tradicionales han sido sustituidos por locales pensados para el turista. SANTI RIESCO Además, se planea el uso de drones para monitorizar flujos de personas y el uso de apps que alerten a los turistas sobre los momentos de saturación, desaconsejando la visita cuando los puntos icónicos estén "a reventar". La intervención en el espacio público también es física. El plan incluye la eliminación de mobiliario urbano y terrazas que obstaculizan el paso, la reordenación de paradas de taxis y la supresión de carriles bici en tramos críticos como la calle Marina entre Mallorca y Provença para dar prioridad al peatón.

Recuperar la comunidad desde el urbanismo El Plan de Acción de la Sagrada Familia (2024-2027) no solo busca gestionar turistas, sino devolver espacios a los vecinos. Entre las medidas destacan la reforma de la plaza Pablo Neruda como espacio vecinal, la protección de parques infantiles y la creación de ferias de arte local como Faig Gaudí en la avenida de Gaudí. 08.27 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Ayuntamiento de Barcelona sobre los pisos turísticos: "No podemos renunciar a controlarlo" El objetivo final es que el espacio público sea "más accesible, seguro y cómodo para el vecindario", haciendo que la vida cotidiana prevalezca sobre las actividades orientadas exclusivamente al visitante. En el fondo, la crisis de convivencia en el barrio de la Sagrada Familia ha servido para poner sobre la mesa una verdad incómoda y no es otra que el hecho de que la ciudad ha crecido hacia afuera a costa de vaciarse por dentro. Barcelona alza la mirada para la bendición papal de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia. SANTI RIESCO La dependencia económica del turismo —un sector que emplea a 536.000 personas en Cataluña— dificulta las medidas drásticas, pero la presión social ha forzado al consistorio a actuar.