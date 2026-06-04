La recuperación de las tradiciones en centros históricos cada vez más turistificados en el Corpus Christi 2026

El mantenimiento de tradiciones centenarias como es el Corpus resulta una tarea difícil a mantener. En Sevilla, la comisión organizadora unido a asociaciones, ante la previsión de que buena parte del recorrido estuviera sin engalanar, hizo el llamamiento. El resultado: más de 40 altares, escaparates y balcones, la mejor cifra de los últimos años.

Sevilla capital tiene censados cerca de 9.600 pisos turísticos. La mayoría, en el centro histórico. Situación que provoca la deshumanización de los barrios y con ello la posible desaparición de tradiciones. “La implicación de los vecinos en estas fiestas es clave para que perduren en el tiempo” señala Javier Hernández director de Fiestas Mayores del ayuntamiento.

01.41 min Andalucía celebra el Corpus 2026

Una de las culpables de que se mantenga la costumbre es Lara María Gouveia, portuguesa afincada en Sevilla y que por primera vez monta su altar efímero: “me implico en todas las tradiciones aunque implica mucho tiempo y dinero”

Este 2026 se ha recuperado también los sones antiguos al paso de las imágenes. El grupo Ministrelis Hispalensis ha colaborado en rememorar estampas de siglos pasados en la plaza San Francisco. Aquí, las portadas están dedicadas a la hermandad de la Virgen del Amparo y a la de Montserrat, por su 425 aniversario. “Es algo que no veremos más en la vida” afirma su prioste Fernando Villareal.

Compuesto por 9 pasos, como Santa Justa y Santa Rufina o San Fernando, es un cortejo compuesto por 4.000 personas entre las que se encuentran representantes de las hermandades y autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Una procesión que este año recupera su recorrido histórico aunque para algunos fieles “se hace excesivamente largo” como reconoce Eva.

Pero la liturgia no termina con el regreso de la procesión. A lo largo de la tarde tiene lugar el regreso de las imágenes que han protagonizado esta festividad. El señor de la Cena o la Hiniesta regresan a sus templos. Dejan imágenes que sorprenden a locales y a turistas.

El baile de los seises, rito del Renacimiento La danza de los niños seises es uno de los momentos más esperados. Ataviados bailan y rinden culto ante la Custodia previo a su salida. Son 10 niños que durante 3 años ensayan para que este jueves de Corpus todo salga a la perfección. Eduardo y Benjamín hablan de nervios a sus 10 años. “Tememos equivocarnos”. Romero en las calles, jornada festiva y procesión. Son los puntos en común con el corpus en Granada, la fiesta mayor de la ciudad nazarí. Aquí, la Custodia sale acompañada de las niñas y niños que este año realizaron la primera comunión. También por la llamada ‘Legión Blanca de Dios’, encargada de portar el paso. En la capital de la Alhambra conservan una reliquia del siglo XVI. La Custodia que recorre sus calles data de 1501, un templete gótico regalo de Isabel La Católica. De ahí que uno de los momentos más emblemáticos del recorrido es el paso del desfile por el entorno de la capilla Real. La rendición de los honores al Estandarte Real también es un momento culmen de este día señalado en rojo para el catolicismo. Andalucía Informativos Especial Jueves de Corpus Christi 2026 'Mediodía RNE Andalucía' 04/06/2026 Escuchar audio