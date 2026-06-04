Corpus Christi: el aroma a tomillo y la devoción inunda el Casco Histórico de Toledo en su día grande

Miles de toledanos han arropado este jueves la procesión del Corpus Christi por un Casco Histórico engalanado y perfumado por el tomillo, en una jornada marcada por una tregua térmica y la inminente visita del papa León XIV a España.

La celebración ha comenzado, como es tradicional, con la misa de rito hispano-mozárabe en la Catedral Primada, que conmemora los 800 años del inicio de su construcción. Poco después de mediodía, la Custodia de Arfe ha iniciado su recorrido de más de 2,5 kilómetros por las calles engalanadas del Casco Histórico, para llegar poco antes de las 12.40 horas al Arco de la Sangre, en la plaza de Zocodover.

Allí, el arzobispo primado de España, Francisco Cerro, ha invitado a rezar por el primer viaje apostólico del sumo pontífice al país. Además, ha manifestado: "Desde aquí acogemos al papa, que viene en nombre del Señor, y estaremos acompañándole en todos y cada uno de los lugares".

En su alocución, Cerro ha recordado las palabras del papa invitando a "levantar la mirada a Cristo". También ha tenido un recuerdo para las personas que viven en dificultades y ha concluido señalando que en esta jornada "Toledo es la eucaristía, sus calles son de una belleza inmensa porque más bellas todavía son sus gentes, que acogen y viven este misterio".

Asimismo, ha pedido el cese de "todo tipo de guerras, de violencias, de problemas" y ha abogado por poner "a Jesús en el medio si queremos que nuestro mundo cambie".

En la misa y posterior procesión han participado, entre otros, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla; el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, junto a representantes del Parlamento autonómico; y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

El Corpus, "lo más grande" Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado en declaraciones a los medios, previas al comienzo de los actos, que se le pone "la carne de gallina" al hablar del Corpus, al que ha calificado como "lo más grande". Acompañada por el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, Tolón ha resaltado que "vivimos nuestras tradiciones" para que el futuro sea "más próspero" en esta ciudad "inmensa, grande y hermosa". El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que es un día "radiante" y "extraordinario" gracias a la celebración "más importante de todo el mundo", donde "la eucaristía sale a las calles" junto a hermandades e instituciones de la ciudad. Velázquez ha explicado que, en esta edición, ha aumentado la presencia de tomillo en las calles del recorrido procesional. Algo que, según ha señalado, "se nota en el ambiente y en los olores", muy importantes en un día de Corpus porque lo hacen "muy especial". También el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido mantener y respetar las tradiciones y creencias como "la mejor herramienta para construir nuestro futuro", para que Castilla-La Mancha tenga el "protagonismo que se merece". Por su parte, el presidente del grupo Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha incidido en el "orgullo" por las tradiciones e identidades españolas y en el "profundo arraigo espiritual e histórico" de esta fiesta, frente a quienes "pretenden arrinconar o reemplazar nuestra cultura".