Una avería en el motor deja en tierra el avión del papa en Tenerife: ¿qué ha sucedido en el vuelo de León XIV a Roma?
- El pontífice ha regresado finalmente al Vaticano en un Falcon del Ejército cedido por el rey Felipe VI
- Sigue el minuto a minuto de los actos del papa León XIV en Canarias el 12 de junio
El vuelo de Iberia que debía trasladar al papa León XIV desde Tenerife hasta Roma se ha quedado en tierra tras detectarse un problema técnico en uno de los motores del Airbus A320 de la compañía, ya en fase de preparación para el despegue. Según explicó el propio comandante a los pasajeros, el motor no habría alcanzado las revoluciones necesarias para estabilizarse durante el encendido.
En un intento de corregir el problema técnico, la tripulación remolcó el avión para orientarlo contra el viento —una maniobra que puede facilitar la entrada de aire en la admisión y ayudar al rotor a ganar velocidad— e intentó un nuevo arranque. Sin embargo, la medida no resolvió la incidencia. En este sentido, es importante señalar que el viento no habría sido el origen del problema, sino que se habría intentado utilizar como solución, aunque sin éxito.
El comandante certificó que el motor no respondía y, tras varias comprobaciones, descartó definitivamente el despegue. El pontífice, su comitiva y los periodistas que cubrían el viaje papal ya se encontraban dentro de la aeronave cuando se activaron los protocolos de Iberia, que optó por sustituir el avión ante la imposibilidad de repararlo de forma inmediata.
El rey Felipe VI ofreció entonces el Falcon del Ejército del Aire —el mismo aparato que le había llevado a él hasta Canarias— para que León XIV regresara a Roma sin más demora. Otro Falcon acudiría desde Madrid para trasladar al monarca. De manera simultánea, Iberia ha dispuesto un vuelo alternativo desde Tenerife Norte para trasladar al resto de la delegación y la prensa, que han tenido que esperar también a que la nueva aeronave llegase desde Madrid.
A las cinco de la tarde...
...el Rey acompañaba
al Papa hasta la puerta de su avión en el aeropuerto de Tenerife.
León XIV y Felipe VI intercambiaban un último adiós
antes de que el pontífice pusiera rumbo a Roma estos estaban previstos que
fueran sus últimos
instantes en nuestro país.
Unos minutos después, el avión de Iberia seguía sin despegar
así se enteraban los pasajeros entre ellos nuestra corresponsal Begoña
Alegría de que había una avería y
tendrían que desembarcar
Lamento informarles de que nuestro tipo de mantenimiento está tratando de
resolver la avería, pero van a tardar bastante.
Estamos coordinando
desembarcar el avión.
Les
Papa, de nuevo, acompañado por Felipe VI, descendía las escalinatas y ponía
rumbo a la terminal tranquilo y sonriente.
Una avería en el motor del avión ha sido el problema
después de más de una hora de incertidumbre el pontífice aceptó el
ofrecimiento del rey regresar a Roma a
bordo de un Falcon de la Fuerza Aérea Española que estaba a disposición del
monarca.
Así que de nuevo, aunque esta vez
de una forma más informal, León XIV ponía rumbo hasta el nuevo avión, que
ha despegado a las 7 de la tarde
Dos horas después de lo previsto, el pontífice está de camino al Vaticano
"La seguridad es siempre la prioridad"
El avión averiado, bautizado "P.N. Picos de Europa", lleva doce años en servicio desde su incorporación a la flota en 2014. Iberia subraya que su mantenimiento continuo y los controles técnicos garantizan niveles de fiabilidad elevados incluso en operaciones de esta exigencia, y ha pedido disculpas a los pasajeros por las molestias. "La seguridad es siempre la prioridad de Iberia", ha declarado la compañía. "Reemplazar el avión era la opción más segura y, por tanto, es la que se ha adoptado, como siempre se hace en circunstancias similares", ha recalcado.
Carlos San José, decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), ha recordado en el Canal 24 Horas que "en cualquier vuelo siempre hay chequeos exhaustivos" y que es el comandante quien dispone de toda la información operativa. "Sería una irresponsabilidad evaluar sin datos lo ocurrido", ha señalado cuando se le ha preguntado sobre las posibles causas de la incidencia, aunque ha vuelto a subrayar que "todos los profesionales priorizamos la seguridad sobre cualquier otra consideración, y si es necesario el vuelo se aplaza o se cancela".
En estas situaciones, el comandante es el "responsable" de tomar decisiones bajo su criterio profesional, "primando siempre la seguridad por encima de cualquier otra consideración, independientemente de la relevancia de los pasajeros a bordo", ha expresado el decano del Colegio Oficial de Pilotos. Asimismo, ha destacado que en este procedimiento "el sistema funciona" cuando se detectan estas "anomalías" antes del despegue. Ante cualquier incidencia técnica, ha explicado que, al tratarse de una gran compañía aérea como Iberia, se pone en marcha de forma inmediata un "equipo muy numeroso de profesionales".
Así que hemos llamado a Carlos San José
que es piloto y creo que podemos establecer conexión telefónica.
Muy
buenas tardes me escucha carlos sí hola buenas tardes carlos necesitamos
ayuda de un profesional.
La información que tenemos es que por lo visto
había mucho viento, había un incidente y un problema con el motor,
y que se ha tratado de girar el avión para
tratar de solventar ese problema que hacía que el viento afectara a un
motor.
¿Qué
explicación cómo entendemos esto que puede haber pasado
bueno en cualquier vuelo siempre hay unos chequeos exhaustivos antes de
iniciar el vuelo y
es el comandante, el piloto al mando, quien tiene todos los datos y quien
conoce la incidencia.
Sería una irresponsabilidad
por parte de cualquiera tratar de evaluar sin tener datos de qué es lo
que ha pasado
Lo que sí le puedo garantizar es que todos los profesionales de España
priorizamos la
seguridad sobre cualquier otra consideración y, si es necesario,
el vuelo se aplaza o se cancela.
La suerte es que, al tratarse de una gran compañía, estoy seguro de que el
personal se habrá movilizado enseguida para tratar de solventar la incidencia
y en caso contrario
movilizarán una aeronave nueva para minimizar en lo posible los trastornos
de los
pasajeros. Nadie está libre de que haya un
problema técnico, como hemos podido
comprobar. Carlos, en un viaje tan cerrado, tan
organizado, tan planificado, con
esto se podía contar?
¿Es frecuente este tipo de incidentes en un vuelo?
No, no es frecuente pero no es imposible.
Uno nunca sabe cuándo van a fallar las cosas.
Si lo supiéramos, pues
podríamos ponerle remedio y no fallarían nunca.
Lo que sí le puedo garantizar es que la tripulación
prioriza la seguridad y esto sucede independientemente
de cuál sea la carga o el pasaje que se lleve.
A veces sucede el viaje de vacaciones de
cualquiera de nosotros y a veces cuando tenemos al Santo Padre a bordo
profesional siempre
trabaja con los mismos parámetros y si detecta algún problema que pueda
afectar a la seguridad,
pues lo prioriza y protege siempre las vidas de los pasajeros
es verdad que esto es así todos hemos
tenido algún problema, no problema, pues problema y solución de un avión
que se retrasa porque están
revisando o que te trasladan de avión son cosas que pasan pero es verdad que
es que bueno entiendo que
aviones que llevan al Papa León XIV son
minuciosamente revisados y preparados,
¿no? Son minuciosamente revisados y
preparados todas las aeronaves que vuelan a España
Esto puede servirnos como ejemplo, como garantía de que nos puede pasar a
cualquiera,
Es una incidencia que puede suceder.
Nadie sabe cuándo puede suceder, pero que los protocolos funcionan, los
procedimientos
son exhaustivos en cada vuelo y en el momento en que se detecta cualquier
cosa
se garantiza la seguridad.
No hay un avión que se revise más que otro o que sea mejor que
otro. Todos son minuciosamente inspeccionados
y todos los pilotos al mando
los inspeccionan minuciosamente en cada vuelo y cuando se detecta algo pues se
procede a
solventarlo de la mejor forma posible, siempre priorizando la seguridad y en
segundo lugar pues minimizar las
incidencias del pasaje se habla a falta de que tengamos
una explicación oficial por parte de la compañía de lo que ha pasado, pero
simplemente por comprenderlo..
aprovechando que le tenemos al teléfono y que usted es piloto y es un experto.
¿Se habla de que ha fallado un A?
bujía de ignición. ¿Esto
qué es? Bueno, los motores a reacción llevan
unos ignitores, unos dispositivos, son bastante complejos
de ignición para la puesta en marcha, que hacen una chispa que inicia..
el funcionamiento de los motores.
Pero desconozco absolutamente si esto es lo que ha pasado y sería
una actuaridad empezar a elucubrar sobre lo que ha sucedido.
Es el piloto al mando, el profesional, quien
con su buen hacer y su conocimiento y su experiencia, pues determina cuáles
son las circunstancias
en qué estado está la aeronave y si procede a repararla, continuar el vuelo
o suspenderlo, porque es quien tiene
toda la información.
Sabemos que cada aeropuerto tiene sus peculiaridades en este
caso, usted que lo conoce bien, el aeropuerto de Tenerife es especialmente
ventoso
Bueno, el aeropuerto de Tenerife tiene su peculiaridad meteorológica, en la
cual el viento no es lo
peor hay una visibilidad baja en ocasiones en este caso pues yo
que lo he visto, me parece que hubiera una incidencia exagerada, aunque,
repito, tiene que
decidirlo el piloto que está al mando, que es quien tiene toda la información
del estado de Sorenove, de la meteorología, de todo
para tomar las decisiones que toma.
Es cierto que la isla de Tenerife tiene dos aeropuertos
El aeropuerto sur es un aeropuerto excelente y el aeropuerto de Tenerife
norte también es un aeropuerto excelente.
Tienen la suerte
de tener dos magníficos aeropuertos en la isla de Tenerife
Pues Carlos San José, lo primero, puntualizarle y trasladarle que desde
luego es ninguna de nuestras intenciones,
el lograr para nada, simplemente, y por supuesto damos por sentado que la
seguridad,
que se tiene en cuenta cuando se toma estas decisiones es lo primero y que ya
se sea rey, ya
se sea papa, ya se sea ciudadano de Soria, como es mi caso, eso va siempre
por delante. Simplemente queríamos entender por qué
quizá cambiar la
dirección de un avión puede solucionar un problema de despegue y bueno, por
qué finalmente, qué ha podido pasar
porque no ha sido así pero le agradecemos en cualquier caso muchísimo
que haya encontrado estos minutos para
charlar con nosotros y nosotras y sus explicaciones y muy buenas tardes y
iremos sabiendo más, iremos sabiendo
más. Sí, muchas gracias.
El viento sí que afecta porque es cierto que tiene que estar aprobado...
...y hay unos límites de viento de cola para la puesta en marcha...
...pero le repito que es el piloto al mando el que tiene todos..
los datos, toda la información y hay que respetar el trabajo de los
profesionales
porque su primera prioridad es garantizar la seguridad de todos y yo
estoy convencido que el compañero estaba muy
ilusionado con este vuelo y sin embargo ha tomado la decisión más sensata en
pro de la seguridad
eso se lo garante. Pues muchísimas gracias Carlos San
José, es verdad que en todo esto nos hemos planteado el..
estado anímico de todos los presentes, menos del piloto, que entiendo, y
tenía muy buena razón en apuntarnos lo hay carlos que también le hacía ilusión
llevar al
piloto y a toda la tripulación de vuelta al Vaticano, y no ha podido ser.
Muchas gracias, Carlos, buenas tardes
Un historial de seguridad muy sólido
El incidente no ha causado ninguna situación de riesgo para los pasajeros y refuerza, según Iberia, un procedimiento estándar de seguridad cuyo objetivo es evitar operar con incertidumbres técnicas. La compañía mantiene una trayectoria de seguridad sólida desde el accidente del vuelo 610 en el monte Oiz, cerca de Bilbao, el 19 de febrero de 1985, hace ya más de 41 años. Fue el último siniestro fatal de la aerolínea, que opera más de 1.000 vuelos diarios.
En todo caso, lo insólito del episodio no es la avería en sí —relativamente habitual en este tipo de motores a reacción— sino el momento en que se ha producido. León XIV ya se había despedido del rey Felipe VI y de todas las autoridades a pie de pista y había subido al avión cuando se detectó el fallo, lo que obligó a desplegar de nuevo la escalerilla, por la que subió Felipe VI para interesarse de primera mano por la situación. El pontífice y el monarca descendieron juntos y regresaron a la terminal mientras se activaban los protocolos de sustitución, en una situación que no tiene precedentes en un vuelo papal.