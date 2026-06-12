Una avería en el motor deja en tierra el avión del papa en Tenerife: ¿qué ha sucedido en el vuelo de León XIV a Roma?

Así que hemos llamado a Carlos San José

que es piloto y creo que podemos establecer conexión telefónica.

Muy

buenas tardes me escucha carlos sí hola buenas tardes carlos necesitamos

ayuda de un profesional.

La información que tenemos es que por lo visto

había mucho viento, había un incidente y un problema con el motor,

y que se ha tratado de girar el avión para

tratar de solventar ese problema que hacía que el viento afectara a un

motor.

¿Qué

explicación cómo entendemos esto que puede haber pasado

bueno en cualquier vuelo siempre hay unos chequeos exhaustivos antes de

iniciar el vuelo y

es el comandante, el piloto al mando, quien tiene todos los datos y quien

conoce la incidencia.

Sería una irresponsabilidad

por parte de cualquiera tratar de evaluar sin tener datos de qué es lo

que ha pasado

Lo que sí le puedo garantizar es que todos los profesionales de España

priorizamos la

seguridad sobre cualquier otra consideración y, si es necesario,

el vuelo se aplaza o se cancela.

La suerte es que, al tratarse de una gran compañía, estoy seguro de que el

personal se habrá movilizado enseguida para tratar de solventar la incidencia

y en caso contrario

movilizarán una aeronave nueva para minimizar en lo posible los trastornos

de los

pasajeros. Nadie está libre de que haya un

problema técnico, como hemos podido

comprobar. Carlos, en un viaje tan cerrado, tan

organizado, tan planificado, con

esto se podía contar?

¿Es frecuente este tipo de incidentes en un vuelo?

No, no es frecuente pero no es imposible.

Uno nunca sabe cuándo van a fallar las cosas.

Si lo supiéramos, pues

podríamos ponerle remedio y no fallarían nunca.

Lo que sí le puedo garantizar es que la tripulación

prioriza la seguridad y esto sucede independientemente

de cuál sea la carga o el pasaje que se lleve.

A veces sucede el viaje de vacaciones de

cualquiera de nosotros y a veces cuando tenemos al Santo Padre a bordo

profesional siempre

trabaja con los mismos parámetros y si detecta algún problema que pueda

afectar a la seguridad,

pues lo prioriza y protege siempre las vidas de los pasajeros

es verdad que esto es así todos hemos

tenido algún problema, no problema, pues problema y solución de un avión

que se retrasa porque están

revisando o que te trasladan de avión son cosas que pasan pero es verdad que

es que bueno entiendo que

aviones que llevan al Papa León XIV son

minuciosamente revisados y preparados,

¿no? Son minuciosamente revisados y

preparados todas las aeronaves que vuelan a España

Esto puede servirnos como ejemplo, como garantía de que nos puede pasar a

cualquiera,

Es una incidencia que puede suceder.

Nadie sabe cuándo puede suceder, pero que los protocolos funcionan, los

procedimientos

son exhaustivos en cada vuelo y en el momento en que se detecta cualquier

cosa

se garantiza la seguridad.

No hay un avión que se revise más que otro o que sea mejor que

otro. Todos son minuciosamente inspeccionados

y todos los pilotos al mando

los inspeccionan minuciosamente en cada vuelo y cuando se detecta algo pues se

procede a

solventarlo de la mejor forma posible, siempre priorizando la seguridad y en

segundo lugar pues minimizar las

incidencias del pasaje se habla a falta de que tengamos

una explicación oficial por parte de la compañía de lo que ha pasado, pero

simplemente por comprenderlo..

aprovechando que le tenemos al teléfono y que usted es piloto y es un experto.

¿Se habla de que ha fallado un A?

bujía de ignición. ¿Esto

qué es? Bueno, los motores a reacción llevan

unos ignitores, unos dispositivos, son bastante complejos

de ignición para la puesta en marcha, que hacen una chispa que inicia..

el funcionamiento de los motores.

Pero desconozco absolutamente si esto es lo que ha pasado y sería

una actuaridad empezar a elucubrar sobre lo que ha sucedido.

Es el piloto al mando, el profesional, quien

con su buen hacer y su conocimiento y su experiencia, pues determina cuáles

son las circunstancias

en qué estado está la aeronave y si procede a repararla, continuar el vuelo

o suspenderlo, porque es quien tiene

toda la información.

Sabemos que cada aeropuerto tiene sus peculiaridades en este

caso, usted que lo conoce bien, el aeropuerto de Tenerife es especialmente

ventoso

Bueno, el aeropuerto de Tenerife tiene su peculiaridad meteorológica, en la

cual el viento no es lo

peor hay una visibilidad baja en ocasiones en este caso pues yo

que lo he visto, me parece que hubiera una incidencia exagerada, aunque,

repito, tiene que

decidirlo el piloto que está al mando, que es quien tiene toda la información

del estado de Sorenove, de la meteorología, de todo

para tomar las decisiones que toma.

Es cierto que la isla de Tenerife tiene dos aeropuertos

El aeropuerto sur es un aeropuerto excelente y el aeropuerto de Tenerife

norte también es un aeropuerto excelente.

Tienen la suerte

de tener dos magníficos aeropuertos en la isla de Tenerife

Pues Carlos San José, lo primero, puntualizarle y trasladarle que desde

luego es ninguna de nuestras intenciones,

el lograr para nada, simplemente, y por supuesto damos por sentado que la

seguridad,

que se tiene en cuenta cuando se toma estas decisiones es lo primero y que ya

se sea rey, ya

se sea papa, ya se sea ciudadano de Soria, como es mi caso, eso va siempre

por delante. Simplemente queríamos entender por qué

quizá cambiar la

dirección de un avión puede solucionar un problema de despegue y bueno, por

qué finalmente, qué ha podido pasar

porque no ha sido así pero le agradecemos en cualquier caso muchísimo

que haya encontrado estos minutos para

charlar con nosotros y nosotras y sus explicaciones y muy buenas tardes y

iremos sabiendo más, iremos sabiendo

más. Sí, muchas gracias.

El viento sí que afecta porque es cierto que tiene que estar aprobado...

...y hay unos límites de viento de cola para la puesta en marcha...

...pero le repito que es el piloto al mando el que tiene todos..

los datos, toda la información y hay que respetar el trabajo de los

profesionales

porque su primera prioridad es garantizar la seguridad de todos y yo

estoy convencido que el compañero estaba muy

ilusionado con este vuelo y sin embargo ha tomado la decisión más sensata en

pro de la seguridad

eso se lo garante. Pues muchísimas gracias Carlos San

José, es verdad que en todo esto nos hemos planteado el..

estado anímico de todos los presentes, menos del piloto, que entiendo, y

tenía muy buena razón en apuntarnos lo hay carlos que también le hacía ilusión

llevar al

piloto y a toda la tripulación de vuelta al Vaticano, y no ha podido ser.

Muchas gracias, Carlos, buenas tardes