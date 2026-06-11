El papa llega a Gran Canaria en su sexto día de viaje por España con una agenda centrada en la migración

Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV ha llegado a Canarias en su sexto día de viaje apostólico. Se trata de su última etapa de su recorrido por nuestro país, que arranca en Gran Canaria con una agenda centrada en los migrantes.

Este jueves el pontífice ha salido sobre las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y ha llegado en torno al mediodía a la base área de Gran Canaria/ Gando. Allí, el primero en recibirle ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de miembros de su Gobierno: la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Justicia, Félix Bolaños o el canario Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática de España. También del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el obispo de Canarias, José Mazuelos y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz; entre otras autoridades militares y religiosas.

El viento ha jugado una mala pasada al pontífice, por lo durante el saludo a Robles, la ministra le ha colocado brevemente la parte superior de la sotana, en esta ocasión, de riguroso blanco. El secretario personal de León XIV, el peruano Edgard Iván Rimaycuna, ha ido acomodándoselo, asimismo, por detrás a medida que avanzaba el saludo a las autoridades para facilitar la tarea al Santo Padre.

El viento levanta la parte superior de la vestimenta del papa mientras en recibido por Sánchez en Gran Canaria. EFE/Elvira Urquijo A.

Tras ello, Sánchez y el papa han recorrido la terminal charlando animadamente hasta el interior del aeropuerto para un breve encuentro con el obispo de Canarias, José Mazuelos. Tras ello, se han subido en los vehículos dispuestos para recorrer los 45 kilómetros que lo separan del puerto de Arguineguín. Cabe destacar que es la primera vez que un papa visita las islas, ya que aunque su predecesor, el papa Francisco, mostró su deseo de acercarse a la zona durante la crisis de los migrantes, finalmente no pudo hacerlo antes de fallecer.

Mientras esto ocurría, otros fieles como un grupo de 50 personas procedentes de las parroquias de Fuerteventura sur ha aterrizado en el aeropuerto de Gran Canaria. Se calcula que más de 300 personas han llegado entre aviones y barcos a la isla para participar en el acto de Arguineguín, en la catedral y en la misa del estadio.

RTVE