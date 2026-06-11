El papa llega a Gran Canaria en su sexto día de viaje por España con una agenda centrada en la migración
- Tras la bienvenida de autoridades en el aeropuerto, el papa se dirige al encuentro en el puerto de Arguineguín
- Sigue minuto a minuto la visita del papa a Canarias
Tras su paso por Madrid y Barcelona, el papa León XIV ha llegado a Canarias en su sexto día de viaje apostólico. Se trata de su última etapa de su recorrido por nuestro país, que arranca en Gran Canaria con una agenda centrada en los migrantes.
Este jueves el pontífice ha salido sobre las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y ha llegado en torno al mediodía a la base área de Gran Canaria/ Gando. Allí, el primero en recibirle ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de miembros de su Gobierno: la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Justicia, Félix Bolaños o el canario Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática de España. También del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el obispo de Canarias, José Mazuelos y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz; entre otras autoridades militares y religiosas.
El viento ha jugado una mala pasada al pontífice, por lo durante el saludo a Robles, la ministra le ha colocado brevemente la parte superior de la sotana, en esta ocasión, de riguroso blanco. El secretario personal de León XIV, el peruano Edgard Iván Rimaycuna, ha ido acomodándoselo, asimismo, por detrás a medida que avanzaba el saludo a las autoridades para facilitar la tarea al Santo Padre.
Tras ello, Sánchez y el papa han recorrido la terminal charlando animadamente hasta el interior del aeropuerto para un breve encuentro con el obispo de Canarias, José Mazuelos. Tras ello, se han subido en los vehículos dispuestos para recorrer los 45 kilómetros que lo separan del puerto de Arguineguín. Cabe destacar que es la primera vez que un papa visita las islas, ya que aunque su predecesor, el papa Francisco, mostró su deseo de acercarse a la zona durante la crisis de los migrantes, finalmente no pudo hacerlo antes de fallecer.
Mientras esto ocurría, otros fieles como un grupo de 50 personas procedentes de las parroquias de Fuerteventura sur ha aterrizado en el aeropuerto de Gran Canaria. Se calcula que más de 300 personas han llegado entre aviones y barcos a la isla para participar en el acto de Arguineguín, en la catedral y en la misa del estadio.
Encuentros centrados en los migrantes
En Gran Canaria, la primera parada es un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, en el sur de la isla, la principal base de operaciones de Salvamento Marítimo en Gran Canaria y el epicentro de los rescates hasta 2023, donde ya está todo preparado para su recibimiento.
Después, habrá una reunión con obispos y otros miembros de la comunidad religiosa en la catedral de Santa Ana. El día culminará por la tarde con una misa en el Estadio de Gran Canaria.
Ya el viernes 12, León XIV se desplazará a Tenerife en avión por la mañana. Después, se encontrará con migrantes en el centro Las Raíces y con las realidades de integración en la plaza del Cristo de la Laguna. A las 12:15 oficiará una misa en el puerto de la Santa Cruz de Tenerife. La despedida de las autoridades será en el aeropuerto de Tenerife y aterrizará ya en Roma en torno a las 15:00, poniendo fin a un viaje de una semana en nuestro país.
Illa ha despedido al papa de Barcelona: "Cataluña vuelve a contar"
Previa a su llegada a Canarias, le han despedido en la terminal de Barcelona miembros de la comunidad religiosa y diversas autoridades como el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha agradecido la visita del papa y sus mensajes "inspiradores". "Nos permite dimensionar el papel de Cataluña en el mundo. Cataluña vuelve a contar", le ha dicho, según ha explicado a los periodistas.
Ya en el interior de la aeronave le esperaba este mensaje de bienvenida del comandante Borja Lastra: "Nos honra especialmente contar con la presencia del Santo Padre, la delegación vaticana y los profesionales de los medios de comunicación. Es un privilegio poder acompañarles. Nuestra más cálida bienvenida a bordo". En el exterior, el cardenal obispo Juan José Omella, se ha despedido con la mano del pontífice.
La visita de León XIV por Barcelona deja momentos inéditos como: la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia justo cuando se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí; su homilía en un abarrotado estadio Lluís Companys; sus palabras a la 'Moreneta' en la abadía de Montserrat o su visita a la prisión de Brians 1. Como anécdota de su recorrido por la ciudad condal, mencionar la bendición de más de 100 bebés que le acercaba su personal de apoyo.
Histórica también ha sido su viaje de tres días por Madrid. Desde el 6 al 9 de junio, el pontífice ha recorrido las calles del centro con papamóvil saludando a los miles de fieles y peregrinos que habían esperado su llegada durante horas bajo el sol. De ellos, como nota de color quedan quedan sus guiños a los jóvenes haciendo el "six-seven", movimiento de manos arriba y abajo, desde el vehículo.
El pontífice ha oficiado multitudinarias misas en la Plaza de Cibeles y en la catedral de la Almudena; y ha pronunciado un discurso inédito en el Congreso de los Diputados con una ovación de los presentes de hasta siete minutos. La acogida, sin embargo, ha sido desigual en la sociedad: asociaciones han criticado el rechazo del papa al aborto y la eutanasia.
Los gestos de León XIV no se han quedado ahí: se ha reunido con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, un encuentro envuelto en polémica por las críticas de algunos de los afectados. El cierre a los eventos en la capital fue la ceremonia de agradecimiento en IFEMA a los miles de voluntarios que han hecho posible los eventos y la acogida durante estos días.