Quinto día de la visita de León XIV, en imágenes: de la cárcel de Brians 1 a la oración en Montserrat
- Sigue minuto a minuto la visita del papa este miércoles a Barcelona
- Esta tarde el pontífice dirigirá la misa en la basílica de la Sagrada Familia
El papa León XIV ha comenzado su segunda jornada en Cataluña con la visita a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires. Este encuentro ha supuesto una visita histórica, puesto que nunca antes un papa había visitado una prisión en España.
En la puerta de la prisión, el pontífice ha sido recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. La visita ha sido breve, de unos 20 minutos, en la que el pontífice ha mantenido un encuentro con un grupo de internos que le han cantado, le han bsequiado con varios regalos y le han ofrecido algunas palabras.
Reunido con 80 reclusos, el papa ha querido recordarles que "los errores de la vida no determinan la identidad de una persona". Además, les ha invitado también a mirar al futuro y no cargar con el pasado. "Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones", ha señalado.
En este encuentro, han participado un total de 22 mujeres y 58 hombres de varios centros como Brians, Wad Ras, Brians 1 y Brians 2. Todos los reclusos de este encuentro han mantenido una estrecha relación con la práctica religiosa entre los muros de la prisión.
Presos y presas también han tenido unas palabras para el papa. Montse, una de las reclusas, ha querido contar al papa su testimonio y le ha dado las gracias por su visita: "Nos da alegría que esté aquí porque nos sentimos olvidadas".
Oración del Santo Rosario en Montserrat
Tras el encuentro, el pontífice se ha dirigido en papamóvil a la Abadía de Montserrat, donde se encuentra realizando la oración del Santo Rosario. La visita del papa a Montserrat coincide con la conmemoración de los 1.000 años de vida monástica ininterrumpida en la Abadía.
Muchos fieles han querido vivir de cerca la llegada de Robert Prevost a la basílica desde la plaza de Santa María, donde están siguiendo el acto por pantallas.
Antes de su entrada al rezo, otra vez se ha podido ver al papa bendiciendo a algunos bebés entre la multitud de personas. Como curiosidad, en apenas 24 horas, el pontífice ha bendecido a más de 100 bebés desde que ha llegado a Barcelona.