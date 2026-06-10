Quinto día de la visita de León XIV, en imágenes: de la cárcel de Brians 1 a la oración en Montserrat

El papa León XIV ha comenzado su segunda jornada en Cataluña con la visita a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires. Este encuentro ha supuesto una visita histórica, puesto que nunca antes un papa había visitado una prisión en España.

En la puerta de la prisión, el pontífice ha sido recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. La visita ha sido breve, de unos 20 minutos, en la que el pontífice ha mantenido un encuentro con un grupo de internos que le han cantado, le han bsequiado con varios regalos y le han ofrecido algunas palabras.

EFE/Alejandro García

Reunido con 80 reclusos, el papa ha querido recordarles que "los errores de la vida no determinan la identidad de una persona". Además, les ha invitado también a mirar al futuro y no cargar con el pasado. "Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones", ha señalado.

En este encuentro, han participado un total de 22 mujeres y 58 hombres de varios centros como Brians, Wad Ras, Brians 1 y Brians 2. Todos los reclusos de este encuentro han mantenido una estrecha relación con la práctica religiosa entre los muros de la prisión.

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Presos y presas también han tenido unas palabras para el papa. Montse, una de las reclusas, ha querido contar al papa su testimonio y le ha dado las gracias por su visita: "Nos da alegría que esté aquí porque nos sentimos olvidadas".

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