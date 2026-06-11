La Sagrada Familia despide al papa León XIV con un imponente espectáculo de luces y música
- Varios drones han dibujado en el cielo de Barcelona la imagen del arquitecto Antoni Gaudí
- El pontífice ha bendecido la Torre de Jesús y acto seguido se ha iluminado la cruz y el cielo barcelonés
La Sagrada Familia ha despedido al papa León XIV con un espectáculo de música y luces, tras la bendición por parte del pontífice de la Torre de Jesucristo. Un coro de niños con velas ha cantado en la fachada de la basílica y acto seguido se ha iluminado la cruz de la Torre de Jesús, al tiempo que se han ido encendiendo los objetos lumínicos repartidos entre las 4.000 personas del público.
El órgano ha sonado y las vidrieras han quedado iluminadas en el interior. Varios drones han dibujado en el cielo de Barcelona la imagen del arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926) con una de sus citas más célebres: "Primero en amor y después la técnica".
Mientras el público aplaudía enérgicamente, la cara de Gaudí se ha girado mirando hacia la cruz que corona el pináculo —que alcanza los 172,5 metros y convierte la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo— antes de empezar a desaparecer en el cielo oscuro de la noche barcelonesa.
Con música de fondo interpretada por una orquesta desde el interior de la Sagrada Familia, se han ido encendiendo las diferentes partes de la fachada del Nacimiento y del resto de la Basílica de forma paulatina, para culminar con el encendido total del templo y el rostro de Gaudí dibujado por drones en el cielo.
Drones y fuegos artificiales para una fecha histórica
El espectáculo de drones, creación de Igor Studio, el espacio fundado por Igor Cortadellas especializado en proyectos integrales en los ámbitos del audiovisual y de la comunicación cultural, ha culminado con un castillo de fuegos artificiales y una atronadora ovación.
Acompañado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y en presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, León XIV ha descubierto en la fachada del Nacimiento una placa conmemorativa de esta visita.
Se unen a otras dos que recuerdan las anteriores visitas papales: una situada en el portal de la Esperanza de la fachada del Nacimiento, que rememora la visita de Juan Pablo II, en 1982, y otra en el interior que conmemora la dedicación de la Basílica por Benedicto XVI, en 2010.
La bendición del papa
El papa León XIV ha bendecido la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona desde el punto central de la herradura de la fachada del Nacimiento, alternando catalán y castellano, como ha hecho en toda su visita apostólica a Cataluña.
"Con corazón agradecido, demos alabanza a Dios, inaugurando la nueva torre de esta basílica en el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, 'el arquitecto de Dios', dedicada a nuestro Señor Jesucristo y coronada por la cruz, misterio de misericordia y de salvación", ha comenzado el pontífice.
Robert Francias Prevost ha pedido que los fieles, al dirigir la mirada a la cruz que corona la basílica, "alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que, desde este árbol de la vida, ha llegado al mundo entero".
La basílica de la Sagrada Familia cuenta con 18 torres, 12 campanarios dedicados a los apóstoles (de los que quedan por construir los de la Gloria) y seis cimborrios centrales: la torre de María, las de los cuatro evangelistas y la de Jesucristo, culminada este año con la colocación de la cruz.
Dicha cruz de la Torre de Jesús está revestida de vidrio y de 15.000 piezas de cerámica blanca esmaltada, un material concebido para brillar durante el día con la luz del sol y, por la noche, mediante haces de luz proyectados de las demás torres, como deseaba Gaudí.
"La cruz será de cristal, de día reflejará la luz del sol y de noche, por medio de potentes focos, proyectará haces de luz sobre la ciudad", como indican los 'Álbums del Temple'.
Los brazos de la cruz tienen ventanales por los que entra la luz y desde los que se podrá contemplar el entorno a partir de 2028, cuando finalicen los trabajos interiores.