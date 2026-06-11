La Sagrada Familia despide al papa León XIV con un imponente espectáculo de luces y música

La Sagrada Familia ha despedido al papa León XIV con un espectáculo de música y luces, tras la bendición por parte del pontífice de la Torre de Jesucristo. Un coro de niños con velas ha cantado en la fachada de la basílica y acto seguido se ha iluminado la cruz de la Torre de Jesús, al tiempo que se han ido encendiendo los objetos lumínicos repartidos entre las 4.000 personas del público.

El órgano ha sonado y las vidrieras han quedado iluminadas en el interior. Varios drones han dibujado en el cielo de Barcelona la imagen del arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926) con una de sus citas más célebres: "Primero en amor y después la técnica".

04.20 min El papa León XIV bendice la Cruz de Jesús, la torre más alta que corona la Sagrada Familia

Mientras el público aplaudía enérgicamente, la cara de Gaudí se ha girado mirando hacia la cruz que corona el pináculo —que alcanza los 172,5 metros y convierte la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo— antes de empezar a desaparecer en el cielo oscuro de la noche barcelonesa.

Con música de fondo interpretada por una orquesta desde el interior de la Sagrada Familia, se han ido encendiendo las diferentes partes de la fachada del Nacimiento y del resto de la Basílica de forma paulatina, para culminar con el encendido total del templo y el rostro de Gaudí dibujado por drones en el cielo.

Drones y fuegos artificiales para una fecha histórica El espectáculo de drones, creación de Igor Studio, el espacio fundado por Igor Cortadellas especializado en proyectos integrales en los ámbitos del audiovisual y de la comunicación cultural, ha culminado con un castillo de fuegos artificiales y una atronadora ovación. Acompañado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y en presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, León XIV ha descubierto en la fachada del Nacimiento una placa conmemorativa de esta visita. Se unen a otras dos que recuerdan las anteriores visitas papales: una situada en el portal de la Esperanza de la fachada del Nacimiento, que rememora la visita de Juan Pablo II, en 1982, y otra en el interior que conmemora la dedicación de la Basílica por Benedicto XVI, en 2010. León XIV corona la Sagrada Familia como "signo de unidad y concordia": "Una cruz que une el cielo y la tierra" Santiago Riesco Pérez