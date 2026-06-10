Tras las huellas de León: de la cárcel a la Torre de Jesús pasando por el Raval y Montserrat

Día 1: el papa llega a Madrid Aterrizaje en la T4, primer abrazo de Madrid, merienda con los pobres y noche en blanco juvenil Día 2: misa en Cibeles y encuentro con la sociedad civil Visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civil Día 3: discurso histórico en el Congreso y cita con los fieles en el Bernabéu Políticos y obispos por la mañana; víctimas, vírgenes y fieles por la tarde Día 4: primera jornada del papa en Barcelona Puente aéreo a Barcelona, saludo en catalán y otro estadio a rebosar

El papa León XIV a su llegada a la celebración de la oración del rosario en la abadía de Nuestra Señora de Montserrat. David Oller EUROPA PRESS / DAVID OLLER

Quinto día en España. El segundo en Barcelona, aunque en puridad es el primero completo. Y tan completo. Para seguir sus huellas hemos tenido que dividirnos los actos y multiplicar esfuerzos para contarte absolutamente todo en RTVE Noticias desde la redacción central en Torrespaña y sobre el terreno en Barcelona.

A la hora en que se dirigía Prevost a la prisión de Brians en Barcelona nos repartíamos los barrios por los que después iba a pasar para adelantarnos y contar qué lugares se iba a encontrar. Publicábamos temprano el rato que pasamos ayer con Jesús Bel, el capellán de la cárcel, sus tres compañeros mercedarios y los nueve presos con los que comparten piso, esperanzas y algún que otro disgusto. La vida, vaya.

Desde el Pirulí en el que León XIV cambió de coche para subirse al papamóvil ante nuestros propios ojos, María Menéndez seguía el acto de la cárcel y Miguel Charte iba alimentando el minuto a minuto con toda la actualidad del día relacionada con la visita del papa a España.

Al mismo tiempo Álvaro Caballero callejeaba por el Raval anticipándose al acto en la Iglesia de San Agustín con las entidades sociales y yo olisqueaba por el barrio de Sagrada Familia para que me contasen sus cuitas con la "turistificación" y los dos días de "encapsulamiento" policial por la visita papal antes de la bendición final en la basílica, que no catedral.

El día estaba fresco y el cielo encapotado. El papa subía a Montserrat a rezar el rosario y la preocupación en el chat de RTVE entre los compañeros que cubrimos la visita papal para la tele, la radio, la web y las redes sociales era si había ido en helicóptero o en coche. Begoña Alegría nos saca de dudas: "confirmado, el papa ha venido en coche desde Brians".

En la milenaria abadía benedictina de la que Ana Vázquez contaba bien temprano sus misteriosas relaciones con el Santo Grial, los ovnis y otras historias inquietantes, Prevost tocaba el corazón espiritual de los catalanes rezando ante La Moreneta y volviendo a hablar en catalán.

Todo lo que ocurría en la montaña sagrada era recogido, organizado y escrito ordenadamente con una pulcritud de ducho amanuense Rodrigo García Melero. No leerle debería ser pecado.

El papa se quedaba a comer con el medio centenar de monjes que forman la comunidad monástica de Montserrat mientras en Barcelona buscábamos un sitio con wifi, electricidad y café para seguir contándote el viaje del sucesor de Pedro por España. Hacía 15 años que no venía un papa a nuestro país. Uno más, 16, que un pontífice no pisaba tierras catalanas. El último fue Benedicto XVI. Coincidencias.

Álvaro sigue con detalle el acto con las entidades sociales en la iglesia de San Agustín que el bueno de Dennis Pineda ya nos había adelantado hace unos días para que los usuarios de RTVE Noticias fuesen los primeros en enterarse. Lo mismo sucedió con el encuentro privado de Bad Bunny y León XVI, que fue una primicia de Javier Villuendas, otro profesional de las noticias que se leen.

A lo que iba, que una cosa es lo que creemos que va a suceder en el acto del Raval -lo que está planificado- y otra es lo que realmente sucede. Y si a esto le sumamos que leer a Álvaro es un lujo, pues sólo queda invitarte a que te des un capricho para enterarte bien de todo.

Y yo aquí ando, adelantando este diario justo cuando empiezan a llegar las autoridades a la Sagrada Familia. Aquí me hallo. En medio de una nube de periodistas de todo el mundo y aplicando mis conocimientos de Duolingo para el inglés y del latín de bachillerato para el catalán. Sobrevivo. Me pongo a tomar notas del acto. Que hay misa, bendición de torre y broche de oro con espectáculo de luces y sonido. Hasta dentro de un rato.