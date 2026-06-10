Jesús Bel, capellán de Brians 1, recibirá a León XIV en la prisión: "El papa nos tiene en el corazón"

Este miércoles las puertas del Centro Penitenciario Brians 1 se abren para un encuentro histórico. El papa León XIV, en el marco de su viaje apostólico a Barcelona, ha decidido detenerse en esta prisión antes de continuar su peregrinación hacia el monasterio de Montserrat.

Al frente de la recepción se encuentra Jesús Bel, capellán mercedario con cuatro décadas de dedicación a los privados de libertad, quien será el encargado de dirigir las palabras de agradecimiento al finalizar un acto de apenas veinte minutos, pero cargado de simbolismo.

Un gesto con "los que están en la cuneta" Para Jesús Bel, esta visita no es solo un evento institucional, sino una llamada a situar a las personas más vulnerables en el centro de la acción de la Iglesia. El capellán relata que la noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y una alegría desbordante entre los internos. "Estamos en la mente del papa, el papa nos tiene en el corazón, le importamos al papa", repetían los reclusos al conocer que el sucesor de Pedro cruzaría los muros para verlos. El papa denuncia la desigualdad y las condiciones carcelarias en el último día de su gira por África RTVE.es/Agencias Bel compara este gesto con la parábola del Buen Samaritano, señalando que, en un mundo deshumanizado, el pontífice es capaz de "girar su mirada hacia los que están en la cuneta". La elección de Brians 1 tiene una razón logística y emocional: se encuentra a mitad de camino entre la ciudad y Montserrat, permitiendo al papa cumplir su deseo de conocer tanto a hombres como a las cerca de 200 mujeres del departamento femenino. De hecho, el origen de este encuentro reside en unas estolas fabricadas por presas que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entregó previamente al pontífice.

"Nadie nace delincuente" Brians 1 no es una prisión cualquiera. Es un centro que acoge principalmente a personas en situación preventiva, es decir, que esperan juicio. Según explica Jesús Bel, esto genera un estado de "total expectación y de mucho sufrimiento" debido a la incertidumbre sobre las futuras condenas. En este escenario, la pastoral penitenciaria de este centro, que depende del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, realiza una tarea de acompañamiento humano y espiritual que va más allá del rito religioso. El papa pide una sanidad que priorice la salud mental y alerta contra los feminicidios en una masiva vigilia en Barcelona Álvaro Caballero "Lo que necesitan las personas que están detenidas se resume en que las escuchen y las vean con ojos de misericordia", afirma Bel. El capellán insiste en que la Iglesia debe ver a la persona más allá del delito cometido, recordando que nadie nace delincuente y que muchas trayectorias están marcadas por la precariedad y la ruptura familiar. En el acto de este miércoles, participarán unos 80 internos e internas, seleccionados por ser quienes habitualmente acuden a las celebraciones litúrgicas dominicales, representando a la pequeña comunidad cristiana intramuros.

La libertad empieza compartiendo mesa Sin embargo, la misión de los mercedarios no termina cuando el preso cruza la puerta de salida. El testimonio de Jesús Bel se completa con su vida cotidiana fuera de la cárcel, específicamente en el Hogar Mercedario de Barcelona, ubicado en el Valle Hebrón. Bel, además de ser capellán en Brians 1, es el superior de esta comunidad religiosa donde convive con otros tres mercedarios, entre ellos José María Carod, director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE. "El papa viene a recordarnos que los presos son nuestros hermanos más pequeños", afirma José María Carod Santiago Riesco Pérez Este hogar es una casa de acogida donde los religiosos comparten "mesa, televisión y día a día" con nueve presos en tercer grado o que disfrutan de permisos. Es un régimen de semilibertad que busca facilitar la reinserción real. Como explica Carod, si una persona sale de prisión sin familia ni trabajo, se ve abocada a vivir bajo un puente, lo que anula cualquier esfuerzo de rehabilitación. En el Hogar Mercedario, se les ofrece esa "segunda o tercera oportunidad" que Bel considera fundamental desde la perspectiva del Evangelio.

Una convivencia en igualdad La vida en el Hogar Mercedario se rige por el respeto y la igualdad. Uno de los residentes, de origen marroquí y religión musulmana, describe la experiencia como un espacio donde se le trata como a una "persona humana". Su rutina incluye trabajar en el sector de la construcción y cumplir con las normas de convivencia de la casa, donde asegura que "todos somos iguales, no hay diferencia entre nadie". Fagildo es uno de los cuatro religiosos mercedariso que comparten piso con nueve presos. SANTI RIESCO A pesar de no ser católico practicante, este residente valora profundamente la visita del papa como "un gesto genial para todo el mundo, independientemente de la cultura o la religión". Su testimonio refuerza la idea de que la acogida mercedaria no hace distinciones: "Aquí somos una familia", afirma emocionado.

Contra el estigma: los datos de la reinserción Uno de los mayores retos que enfrentan tanto Bel como Carod es el estigma social que persigue al exrecluso. "La sociedad condena una y mil veces al que ya ha sido condenado", lamenta Bel, señalando que los prejuicios son muros más difíciles de saltar que los de la propia cárcel. No obstante, los datos oficiales respaldan la eficacia de los programas de reinserción: entre el 80% y el 81% de las personas que pasan por prisión en España no vuelven a delinquir. Del castigo a la reinserción en las cárceles españolas: "Evitamos nuevas víctimas, es una inversión social" REMEDIOS CANO (RNE) Para la Pastoral Penitenciaria, la pena debe servir para rehabilitar y nunca como una forma de "venganza". José María Carod recalca que, tal como indica la Constitución Española y defiende el papa Francisco, una pena que no está abierta a la educación y a la reinserción se convierte en una tortura. Por ello, la labor de los más de 2.000 voluntarios y 150 capellanes en las 81 cárceles españolas es vital para mantener viva la esperanza de quienes la sociedad a menudo prefiere olvidar.