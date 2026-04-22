El papa denuncia la desigualdad y las condiciones carcelarias en el último día de su gira por África

El papa León XIV ha centrado el último día completo de su gira africana en un doble mensaje: la denuncia de la desigualdad y la defensa de la dignidad de los presos. En Bata, una de las paradas clave de su visita a Guinea Ecuatorial, el pontífice ha visitado por primera vez una cárcel desde el inicio de su pontificado, en un país señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos por abusos en sus centros penitenciarios.

El viaje, última etapa de una gira por cuatro países africanos, ha estado marcado por un tono más firme del pontífice, que también ha criticado la desigualdad económica y ha pedido reducir la brecha entre ricos y pobres. En este contexto, León XIV - nombre adoptado por Robert Prevost - ha puesto el foco en una realidad especialmente sensible: la situación de los presos en uno de los regímenes más longevos del mundo, encabezado desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Presos de un centro penitenciario reciben al papa EFE

Primera visita a un penal La visita a la prisión de Bata, donde según Amnistía International hay detenidos que pasan años sin acceso a abogados, se produce además en un contexto marcado por acuerdos entre Estados Unidos y Guinea Ecuatorial para acoger deportados, incluso de terceros países, algunos de los cuales acaban en estos centros. A su llegada al penal - con capacidad para un millar de reclusos— - el papa se ha encontrado con unas instalaciones acondicionadas para la ocasión, con paredes recién pintadas de rosa y árboles plantados con motivo de la visita. Cerca de 600 presos, hombres y mujeres vestidos con uniformes verdes y naranjas, le esperaban formados en el patio. Lo han recibido cantando y agitando banderas del Vaticano, mientras comenzaba a llover, lo que el pontífice ha interpretrado como "señal de la bendición de Dios". En ese escenario, León XIV ha lanzado un mensaje directo: "Ninguno está excluido del amor de Dios". En español, ha subrayado que cada persona, "con su historia, sus errores y sus sufrimientos", sigue teniendo valor. Ha defendido que la justicia debe proteger a la sociedad, pero también apostar por la dignidad y las capacidades de cada individuo. "Una auténtica justicia no busca tanto castigar, sino ayudar a reconstruir la vida", ha afirmado, insistiendo en que "no hay justicia sin reconciliación". El papa León XIV clama sin complejos por la paz frente a los "tiranos" del mundo en su visita a África