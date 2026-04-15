El papa reafirma en Camerún su postura antibelicista: "¡Basta de muertos, destrucciones y exiliados!"

El papa León XIV ha reiterado este miércoles su postura antibelicista en Camerún, segundo país en visitar durante su viaje apostólico por África, donde ha defendido que "el mundo tiene sed de paz". "¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!", ha instado en un discurso pronunciado en su capital, Yaundé, después de reunirse con el presidente del país, Paul Biya.

El pontífice se ha expresado de forma reiterada contra la guerra en Oriente Medio, una postura denostada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le acusó de "débil ante la delincuencia" y "pésimo en política exterior". Esta polémica causó, a su vez, un cruce de acusaciones entre el republicano y una tradicional aliada como la premier italiana, Giorgia Meloni, que tachó de "inaceptables" sus palabras contra León XIV.

En un intercambio de declaraciones entre Trump y León XIV, el jefe de la Iglesia católica recrudeció su defensa de la paz con un mensaje en X en el que sostenía que "el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes ni los soberbios", sino con los "pequeños y humildes". León XIV no mencionó al líder estadounidense, con quien dijo no querer establecer "un debate", pero a cuya Administración señaló no tener miedo.

Antes de llegar a la ciudad, el pontífice ha recordado, en el vuelo que le ha llevado desde Argelia a Camerún, su reciente visita a la Gran Mezquita del país magrebí, una acción que demuestra que, "a pesar de las diferentes creencias, formas de rezar y de vivir", se puede "convivir en paz". "Promover esta imagen es algo que el mundo necesita hoy", ha dicho ante los periodistas el papa.

Al cierre de su visita al país magrebí, ha valorado como "bendita" esta primera fase de su viaje, comprendida en dos días, así como "una hermosa oportunidad para seguir tendiendo puentes y promoviendo el diálogo". También ha agradecido a las autoridades argelinas que han hecho posible el viaje, poniendo incluso a su disposición una escolta durante el sobrevuelo del espacio aéreo argelino, según el portal oficial del Vaticano Vatican News.

Ya en Yaundé el papa se ha reunido con el jefe del Estado camerunés, de 93 años y gobernante 43 de ellos de este país del África Central. En un discurso pronunciado en el palacio presidencial y ante Biya, León XIV ha pedido a los dirigentes de Camerún un "examen de conciencia", "transparencia en la gestión de los recursos" y "romper con la corrupción".

El papa clama ante las guerras: "Basta ya" También en esta alocución el pontífice ha hecho un nuevo y fuerte llamamiento antibelicista: "El mundo tiene sed de paz. ¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!". En palabras de León XIV, "el mandamiento 'ama a tu prójimo como a ti mismo' es aplicable también en las relaciones internacionales". "Este grito quiere ser un llamamiento a la voluntad de contribuir a una paz auténtica, anteponiéndola a cualquier interés particular", ha agregado el papa, para quien "vivimos una época en la que la resignación se extiende y el sentimiento de impotencia tiende a paralizar la renovación que los pueblos anhelan profundamente". "¡Cuánta hambre y sed de justicia! ¡Cuánta sed de participación, de horizontes, de decisiones valientes y de paz!", ha añadido. 01.08 min Transcripción completa León XIV vuelve a responder a Trump en su viaje a Camerún. El pontífice ha señalado que el mundo necesita un mensaje de paz León XIV ha sido recibido en Yaoundé con gran expectación en un país volcado con la visita. Desde allí se ha desplazado al Palacio Presidencial, donde se ha reunido con el presidente Paul Villa. El pontífice ha pronunciado un discurso en el que ha llamado a consolidar la paz y la justicia, ha advertido de la necesidad de luchar contra la corrupción y ha defendido las políticas sociales. Arranca así una estancia que se prolongará tres días. En su programa el Papa se desplazará a Abamenda... ...marcada por el conflicto... ...donde celebrará una misa con la comunidad local.. ...Yaduala, motor económico del país. Si en Argelia habló a una minoría católica.. en África subsahariana el Papa León XIV se dirige a una iglesia en plena expansión, eje de una gira que busca reforzar la fe y la reconciliación el viaje continuará en Angola y Guinea Ecuatorial, con el objetivo de consolidar al continente como motor de crecimiento del catolicismo El papa defiende en Camerún que el mundo necesita un mensaje de paz El papa de Roma, en un mensaje dirigido a las autoridades del país subsahariano pero también hacia los líderes mundiales, ha recordado su invitación "a la humanidad a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra, para abrazar una paz fundada en el amor y la justicia". "Una paz que sea desarmada, es decir, no basada en el miedo, la amenaza o el armamento; y desarmante, porque es capaz de resolver los conflictos, de abrir los corazones y de generar confianza, empatía y esperanza", ha descrito, además de destacar que conseguir la paz "es responsabilidad de todos" pero "en primer lugar, de las autoridades civiles".

Camerún, un país golpeado por la violencia En este contexto, León XIV también ha abogado por la idoneidad de involucrar "a los líderes religiosos en las iniciativas de mediación y reconciliación", ya que "la política y la diplomacia pueden valerse de fuerzas morales capaces de apaciguar las tensiones, prevenir las radicalizaciones y promover una cultura de estima y respeto recíprocos". En Camerún, el líder de la Iglesia ha aludido a las guerras en el país y el actual conflicto civil que estalló en 2017 entre el Ejército e insurgentes independentistas anglófonos. Estos grupos, que se consideran marginados frente al Gobierno francófono, han anunciado una tregua con motivo de la visita apostólica que se extenderá hasta el sábado 18 de abril. Además, ha argumentado que "la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al Estado de derecho son esenciales para restablecer la confianza", en un país al que muchas oenegés acusan de represión y de violación de los derechos humanos. Camerún es rico en recursos como petróleo, gas o minerales, pero el 26,7 % de su población está en la pobreza, según el Banco Mundial, sobre todo por la corrupción y el autoritarismo del Gobierno.

Romper con la corrupción para "afianzar la paz" En un país con un alto índice de corrupción, que lo sitúa en el puesto 142 de los 180 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, el papa ha apuntado que "para que se afiancen la paz y la justicia es necesario romper las cadenas de la corrupción, que desfiguran a los dirigentes, quitándoles autoridad. Es necesario liberar el corazón de esa sed de ganancia que es idolatría". También ha invitado a dar más peso a las mujeres en los procesos de toma de decisiones y ha defendido la labor de las asociaciones y onegés, muchas de ellas bloqueadas por el Gobierno de Biya. "Las asociaciones, organizaciones de mujeres y de jóvenes, sindicatos, ONG humanitarias, líderes tradicionales y religiosos: todos desempeñan un papel insustituible en la construcción de la paz social", ha indicado. El papa ha defendido las tradiciones religiosas africanas, en un país donde el 50 % de la población es cristiana, con un 28 % de católicos. "Cuando no son distorsionadas por el veneno de los fundamentalismos, inspiran profetas de paz, justicia, perdón y solidaridad", ha sostenido.

"Nadie es un extranjero o un abandonado", ha dicho en un orfanato Después de haberse reunido con el presidente del país, el papa León XIV ha visitado un pequeño orfanato donde viven 64 niños —el más pequeño de tres años—, ubicado en un barrio marginado y de alto riesgo de Yaundé como es el de Ngoa-Ekelle. El pontífice ha escuchado algunos discursos de las religiosas y cantos de los niños y ha sostenido que, "en un mundo marcado frecuentemente por la indiferencia y el egoísmo, esta casa nos recuerda que todos somos custodios de nuestros hermanos y hermanas, y que, en la gran familia de Dios, nadie es nunca un extranjero o un abandonado, sin importar cuán pequeño pueda ser". En palabras del papa, aunque han pasado por pruebas muy difíciles, "están llamados a un futuro más grande que sus heridas". "El Evangelio nos recuerda que Jesús tenía una predilección especial por los niños como ustedes, los ponía en el centro. Sepan que Él los mira hoy a cada uno de ustedes con el mismo afecto", ha expresado hablando en francés. Destino África: el papa León XIV viaja a la nueva frontera del catolicismo JORDI BARCIA (CORRESPONSAL DE RNE EN ROMA)