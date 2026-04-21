El Vaticano inaugura una placa en honor al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte

La basílica de Santa María la Mayor en Roma ha acogido este martes 21 de abril una misa en recuerdo del papa Francisco, cuando se ha cumplido el primer aniversario del fallecimiento del pontífice a los 88 años, en su residencia de Santa Marta.

Este primer aniversario se ha celebrado con la inauguración de una placa en la basílica papal de Santa María la Mayor, donde se encuentra actualmente enterrado el pontífice, tal y como él había solicitado explícitamente. Desde entonces, millones de peregrinos han visitado su tumba, según el Vaticano.

A las 17.00 horas se ha producido el rezo del Santo Rosario. Tras esto, a las 18.00 se ha llevado a cabo la celebración de la Santa Misa. La basílica ha permanecido abierta hasta completar el aforo para este especial evento.

Por otra parte, la organización internacional Scholas Occurrentes —creada por Francisco en 2013— ha anunciado la celebración de una jornada especial en Roma "compuesta por diversos momentos de encuentro, reflexión y celebración, con el objetivo de custodiar y proyectar el legado cultural, espiritual y educativo dejado por el pontífice".

Scholas Occurrentes ha detallado que se trata de una jornada íntegra "concebida como un espacio de memoria viva y testimonio", que comezó por la mañana con un seminario en la Casina Pio IV, en el Vaticano. A las 16.00 horas, se proyectó la película inédita 'Aldeas: The final dream of Pope Francis', en la que Francisco participa como "actor".

Por la noche, la jornada culminará en el Auditorium della Conciliazione con un concierto-homenaje, que cuenta con la presencia de artistas y personalidades internacionales, entre ellas la cantante italiana Arisa y la actriz indonesia Happy Salma.

Por su parte, los obispos españoles han recordado este lunes, durante su Asamblea Plenaria, al papa Francisco, cuando se cumple un año de su fallecimiento.

"Recordamos al papa Francisco cuando va a cumplirse mañana el primer aniversario de su fallecimiento y oramos por su descanso eterno", ha subrayado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, durante el discurso inaugural de la Plenaria, que reúne esta semana a los obispos españoles en Madrid.

Asimismo, el nuncio de Su Santidad en España, Piero Pioppo, ha recordado al "amado" papa Francisco y ha mostrado su agradecimiento a Dios "por su ejemplo de pastor universal de la Iglesia".