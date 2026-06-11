León XIV llama en Gran Canaria a rezar por los que "pierden la vida en el mar" y pide "acoger" a los más "indefensos"
- El papa finaliza con esta multitudinaria misa una visita a Gran Canaria enfocada en el drama migratorio
- Sigue aquí, minuto a minuto, las novedades de la visita del papa a Canarias
El papa León XIV ha llamado en la multitudinaria misa oficiada en el estadio de Gran Canaria a "acoger" a "los hermanos y hermanas que dios pone en nuestro camino", especialmente, ha añadido, a "los más necesitados, indefensos e incapaces de devolver algo a cambio". "Precisamente como ocurre en esta isla", ha dicho, en otra clara referencia a la acogida de migrantes que llegan España.
De hecho ha comenzado la misa invitando a rezar "por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar", para instar a ayudar a cada uno "no solo a sobrevivir, sino también a recuperar la confianza y retomar el camino, para crecer y florecer plenamente en su unicidad, por el bien de todos".
El pontífice ha ido dejando a lo largo de su viaje a España diferentes mensajes a favor de la paz, la unidad y la concordia o la importancia de cuidar la salud mental, entre otros, para poner el foco además en los colectivos más desfavorecidos, aquellos que no tienen techo, los presos y, en esta jornada en la isla de Gran Canaria, los migrantes.
Así, el papa León XIV ha desembarcado este jueves en Canarias para hacer historia. Por primera vez, un papa pisa estas islas en una visita que el Vaticano había planteado como uno de los momentos más simbólicos de su visita y con un claro objetivo: lanzar un mensaje de humanidad hacia la inmigración.
Pide pasar del "mero asistencialismo" a la "inserción digna"
Desde el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, que fue epicentro de los rescates de pateras y cayucos hasta 2023, y donde el drama de la inmigración muestra su peor cara, el papa por la mañana ha escuchado testimonios de personas migrantes junto al mar para lanzar él después mensajes contundentes ante este problema. Ha dicho que "la dignidad humana no tiene pasaporte", que "no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios", ni se puede "reforzar fronteras" para luego "lamentar las muertes cuando ya han ocurrido".
En la misa, ya por la tarde, ha querido volver a enfatizar en una "invitación a abrazar maternalmente al que sufre", pero al mismo tiempo a "preparar y alentar al que está herido para que se levante y vuelva a ponerse en marcha" y para que pueda tener una vida "libre y digna"
Ha pedido además que la caridad no sea "mero asistencialismo" sino que sirva para integrar a las personas, para su plena realización y su "inserción digna y constructiva en la comunidad".
Ha vuelto a hacer un llamamiento a que en el mundo "cesen las guerras y crezca a nuestro alrededor una nueva humanidad, reconciliada en el amor".
Nueva misa multitudinaria ante casi 40.000 personas
De nuevo el papa se ha dado un baño de multitudes en el estadio de Gran Canaria, situado en el barrio de Siete Palmas, donde ha oficiado esta masiva misa ante casi 40.000 personas, a las que ha saludado antes desde el papamóvil, que sigue este recorrido por España, tras Madrid y Barcelona.
Se han vuelto a repetir las imágenes ya vividas en estas ciudades- aplausos, emoción, 'vivas' al papa, bebés y niños bendecidos- y mucho júbilo por tener cerca al Santo Padre. El estadio se ha quedado pequeño y han tenido que habilitar un polideportivo cercano para que más fieles siguieran la misa. El papa ha recorrido también este espacio deportivo.
A su entrada en el estadio se ha podido escuchar a los coros y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y después se ha interpretado el himno de la visita 'Alza la mirada'. Todo ello con las imágenes de la Virgen del Pino, la patrona de Gran Canaria y del Cristo de Telde, las más veneradas en esta isla, presidiendo el altar.
Los miles convocados en el estadio le han cantado 'pio- pio', la onomatopeya que identifica el sonido de un pájaro y con la que animan al club UD Las Palmas.
Aún le queda a León XIV otra misa multitudinaria. Será este viernes, ya en la recta final de este histórico viaje, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.