León XIV aterriza en Roma y agradece la acogida y hospitalidad brindada durante la visita a España

Ha cambiado la dirección del avión y todo esto nos lo está contando en

directo dentro

del avión nuestra compañera Begoña Alegría, que no sé si veo también como

más revuelo, hay más gente de pie dentro del

avión. Sí, porque no hacemos más que preguntar

nos dice nada... ...la parte de la tripulación...

y nadie

...que como sabéis cuando el avión despega...

...cierran las puertas..

guardamos las maletas, el equipaje de mano, ahí también ellos meten su

propio material y ahora lo están recogiendo esto me da idea de que lo

más probable es

que este avión no sea el que nos lleve a Roma definitivamente.

La verdad que tiene

toda la pinta inicialmente.

Bueno, me preguntabas, estábamos tratando de calcular aquí mentalmente

esos

30 minutos cuánto eran, yo creo que esos 30 minutos ya se están

consumiendo, quizá por la narración de lo poco que vamos sabiendo ese Pran A

que era

darle la vuelta al avión, intentar que el viento no afecte a ese supuesto

problema técnico,

que afectaba al motor...

...quizá ese cambio de dirección no ha funcionado y ahora se está trabajando

con un plan B..

...que pasa inevitablemente por el cambio del avión y que por lo tanto

retrasaría aún más..

este despegue, desde luego no sabemos cuánto, imagínate Begoña que hacéis

otra noche

más en Canarias. Ya estamos preparados para todo, desde

luego

todavía le queda mucha cuerda a este Papa.

Como habéis visto, tiene mucha energía.

Él ya lo dijo, que

le gustaba viajar. Ha introducido en la agenda algunos

elementos más y

algunas citas más durante este viaje que no estaban previstas.

No ha descansado prácticamente

que es lo

que es lo que

la noche

cuando estaba asomado al balcón del palacio episcopal para saludar a la

gente y diría yo

que es muy deportista y está en buena forma eso está claro aguanta muy bien

no sé lo que estará pensando

pero desde luego tenemos muchas ganas, si esto se retoma, va a monopolizar la

rueda de prensa también

como ha vivido este momento, aparte de como ha vivido también, que es lo que

más nos interesa este

viaje a España en el que, como hemos contado todos estos días, hemos visto

un Papa distinto, un papa más suelto, un papa más cercano, que ha marcado un

antes y un después

sin duda. Vergoña, no eres la única que está

contando en

directo en el interior.

Cuéntanos, ¿quiénes están...?

Estamos aquí todos intentando, yo creo que ahora se ha bajado, no sé si en

directo lo está contando

todo el mundo ahora, yo creo que han hecho crónicas los compañeros italianos

tienen también un informativo, un canal de 24 horas

Begoña, perdóname, que vamos recibiendo también nosotros información.

Te leo el siguiente mensaje que acabamos

de recibir. El avión en el que el León 14 y la

delegación vaticana iban a desplazarse a Roma ha sufrido

un problema técnico que no puede ser reparado inmediatamente.

El pasaje ya sí te lo podemos

confirmar, va a ser desembarcado y se envía un nuevo avión desde Madrid..

para realizar el viaje en el día de hoy.

Nos van a seguir informando, pero esa es..

la última hora, o sea, confirmarte, puesto que de momento la tripulación

creo que nos lo han dicho, aunque lo sospechabais

en el interior, que efectivamente os van a desembarcar y que se va a enviar

un avión de Madrid y estoy así

que esto no son 30 minutos, esto nos vamos a unas cuantas horas y vamos a

ver si pasamos

una noche más en España.

Y lo que no sabemos es qué van a hacer con el

Papa, porque..

bastante hasta que esté completamente solucionado.

Por esta razón, estamos coordinando..

desembarca del avión.

dicho, como habéis oído, lo que ya me habíais adelantado

Les daré más

habíais adelantado que están intentando reparar el avión, que los está llevando

que están intentando reparar el avión, que les está llevando demasiado tiempo

demasiado tiempo y han tomado la decisión de embarcar el nuevo avión.

y han tomado la decisión

de embarcar en un

Bueno, están repitiendo por megafonía ese..

mensaje ahora en inglés ese mensaje que el que yo les leía

anteriormente que viene de la compañía Iberia, que es la compañera propietaria

de este avión y que

confirmaba y así le confirmaban ahora mismo a Begoña Alegría a través de los

altavoces y a

toda la prensa, la comitiva, todo el personal que va en ese avión

nos decían Begoña que va a tardar bastante te dejamos porque creo que te

tenemos

que dejar porque tienes que bajar.

Seguimos hablando. Gracias, Begoña.

Luego retomamos

Venga. Y bueno, pues ya