León XIV aterriza en Roma y agradece la acogida y hospitalidad brindada durante la visita a España
- Una incidencia técnica en el avión de Iberia en el que iba a volar el sumo pontífice, retrasa su vuelo
- El papa ha regresado a Roma en un Falcon del Ejército del Aire que le ofreció Felipe VI
El papa ha regresado a Roma en un Falcon del Ejército del Aire que le ofreció Felipe VI tras una incidencia técnica en el avión de Iberia en el que iba a volar el sumo pontífice. Este ha sido el único contratiempo de la visita de siete días de León XIV a nuestro país. En el viaje de regreso en el Falcon, durante el trayecto del avión por el espacio aéreo español, dos cazas del Ejército del Aire han escoltado al avión en el que viajaba León XIV que ha aterrizado en Roma a las 23:05
La incidencia técnica
A las 5:00 de la tarde, el rey acompañaba el Papa hasta la puerta de su avión en el aeropuerto de Tenerife. León XIV y Felipe VI intercambiaban un último adiós antes de que el Pontífice pusiera rumbo a Roma. Estos estaban previstos que fueran sus últimos instantes en nuestro país. Unos minutos después, el avión de Iberia seguía sin despegar.
Ha cambiado la dirección del avión y todo esto nos lo está contando en
directo dentro
del avión nuestra compañera Begoña Alegría, que no sé si veo también como
más revuelo, hay más gente de pie dentro del
avión. Sí, porque no hacemos más que preguntar
nos dice nada... ...la parte de la tripulación...
y nadie
...que como sabéis cuando el avión despega...
...cierran las puertas..
guardamos las maletas, el equipaje de mano, ahí también ellos meten su
propio material y ahora lo están recogiendo esto me da idea de que lo
más probable es
que este avión no sea el que nos lleve a Roma definitivamente.
La verdad que tiene
toda la pinta inicialmente.
Bueno, me preguntabas, estábamos tratando de calcular aquí mentalmente
esos
30 minutos cuánto eran, yo creo que esos 30 minutos ya se están
consumiendo, quizá por la narración de lo poco que vamos sabiendo ese Pran A
que era
darle la vuelta al avión, intentar que el viento no afecte a ese supuesto
problema técnico,
que afectaba al motor...
...quizá ese cambio de dirección no ha funcionado y ahora se está trabajando
con un plan B..
...que pasa inevitablemente por el cambio del avión y que por lo tanto
retrasaría aún más..
este despegue, desde luego no sabemos cuánto, imagínate Begoña que hacéis
otra noche
más en Canarias. Ya estamos preparados para todo, desde
luego
todavía le queda mucha cuerda a este Papa.
Como habéis visto, tiene mucha energía.
Él ya lo dijo, que
le gustaba viajar. Ha introducido en la agenda algunos
elementos más y
algunas citas más durante este viaje que no estaban previstas.
No ha descansado prácticamente
que es lo
que es lo que
la noche
cuando estaba asomado al balcón del palacio episcopal para saludar a la
gente y diría yo
que es muy deportista y está en buena forma eso está claro aguanta muy bien
no sé lo que estará pensando
pero desde luego tenemos muchas ganas, si esto se retoma, va a monopolizar la
rueda de prensa también
como ha vivido este momento, aparte de como ha vivido también, que es lo que
más nos interesa este
viaje a España en el que, como hemos contado todos estos días, hemos visto
un Papa distinto, un papa más suelto, un papa más cercano, que ha marcado un
antes y un después
sin duda. Vergoña, no eres la única que está
contando en
directo en el interior.
Cuéntanos, ¿quiénes están...?
Estamos aquí todos intentando, yo creo que ahora se ha bajado, no sé si en
directo lo está contando
todo el mundo ahora, yo creo que han hecho crónicas los compañeros italianos
tienen también un informativo, un canal de 24 horas
Begoña, perdóname, que vamos recibiendo también nosotros información.
Te leo el siguiente mensaje que acabamos
de recibir. El avión en el que el León 14 y la
delegación vaticana iban a desplazarse a Roma ha sufrido
un problema técnico que no puede ser reparado inmediatamente.
El pasaje ya sí te lo podemos
confirmar, va a ser desembarcado y se envía un nuevo avión desde Madrid..
para realizar el viaje en el día de hoy.
Nos van a seguir informando, pero esa es..
la última hora, o sea, confirmarte, puesto que de momento la tripulación
creo que nos lo han dicho, aunque lo sospechabais
en el interior, que efectivamente os van a desembarcar y que se va a enviar
un avión de Madrid y estoy así
que esto no son 30 minutos, esto nos vamos a unas cuantas horas y vamos a
ver si pasamos
una noche más en España.
Y lo que no sabemos es qué van a hacer con el
Papa, porque..
bastante hasta que esté completamente solucionado.
Por esta razón, estamos coordinando..
desembarca del avión.
dicho, como habéis oído, lo que ya me habíais adelantado
Les daré más
habíais adelantado que están intentando reparar el avión, que los está llevando
que están intentando reparar el avión, que les está llevando demasiado tiempo
demasiado tiempo y han tomado la decisión de embarcar el nuevo avión.
y han tomado la decisión
de embarcar en un
Bueno, están repitiendo por megafonía ese..
mensaje ahora en inglés ese mensaje que el que yo les leía
anteriormente que viene de la compañía Iberia, que es la compañera propietaria
de este avión y que
confirmaba y así le confirmaban ahora mismo a Begoña Alegría a través de los
altavoces y a
toda la prensa, la comitiva, todo el personal que va en ese avión
nos decían Begoña que va a tardar bastante te dejamos porque creo que te
tenemos
que dejar porque tienes que bajar.
Seguimos hablando. Gracias, Begoña.
Luego retomamos
Venga. Y bueno, pues ya
Begoña Alegría, corresponsal de TVE en Roma, pasajera del avión, escuchaba por megafonía que tenían que desembarcar como consecuencia de una incidencia técnica.
"Les informamos de que nuestro equipo de mantenimiento está tratando de resolver la avería, pero van a tardar bastante. Estamos coordinando desembarca del avión. Les daré más información en unos minutos. Muchas gracias".
Media hora después de entrar en el avión, el Papa, de nuevo, acompañado por Felipe VI, descendía por las escalinatas y ponía rumbo a la terminal tranquilo y sonriente. Una avería en el motor del avión ha sido el problema. Después de más de una hora de incertidumbre, el pontífice aceptó el ofrecimiento del rey de regresar a Roma a bordo de un Falcon de la Fuerza Aérea Española que estaba a disposición del monarca y que finalmente despegó a las 19:00 horas.
A su regreso a Roma, el Papa ha expresado su gratitud "por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita" en un mensaje dirigido al rey Felipe VI y difundido por la Santa Sede.
La delegación vaticana también está ya en Roma
El resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, ya han llegado también a Roma tras viajar en otro avión puesto a su disposición por Iberia. Fuentes de la aerolínea dijeron a EFE que lamentaban el incidente ocurrido este viernes tras detectarse un fallo técnico "imposible de reparar de manera inmediata".
Iberia agregó que su prioridad es "siempre la seguridad", por lo que aplicó el "protocolo habitual" en situaciones semejantes: utilizar otro avión para continuar el viaje.
Además, aseguró que el tiempo empleado en la sustitución fue "el necesario" para hacer llegar una nueva nave desde Madrid. La empresa expresó su más sinceras disculpas a los pasajeros que se han visto afectados por este incidente.