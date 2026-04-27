MÃ¡ster de formaciÃ³n permanente en periodismo 360Âº

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) es un proyecto académico obligatorio e individual con el que el alumnado demuestra que ha adquirido los conocimientos y competencias del programa.

En el caso del máster de formación permanente en periodismo 360º, que se imparte en Sevilla, los proyectos abordan distintas temáticas del periodismo actual, desde la desinformación y la investigación hasta las nuevas narrativas digitales. Reflejan la diversidad de enfoques, miradas y formatos del sector.

'Situación de la mujer periodista en los cargos de responsabilidad', de Ana Trigo El principal objetivo de 'Situación de la mujer periodista en los cargos de responsabilidad. Romper el techo de cristal' es comprobar cuántas mujeres periodistas llegan a los puestos de dirección de medios de comunicación en Andalucía, investigar si hay el mismo número de mujeres y hombres en los altos cargos, analizar las tendencias de los últimos años para intentar detectar una evolución y descubrir qué grado de dificultad han tenido las periodistas entrevistadas para llegar a dirigir un medio de comunicación. RTVE Instituto 'SituaciÃ³n de la mujer periodista en los cargos de responsabilidad. Romper el techo de cristal' , de Ana Trigo Ver ahora

'Cine y Tinta', de Antonio Morales 'Cine y Tinta'' es un pódcast cuyo primer episodio de la serie se llama 'Álvaro Prieto: la sociedad del morbo'. Colaboran Javier Gutiérrez Nogales, de TVE, y el compositor de la banda sonora de la película 'Tesis', 1996, Mariano Marín. RadiografÃ­as 'Cine y tinta', de Antonio Morales Escuchar audio

'Que no te cuenten cuentos', de Ana de la Fuente 'Que no te cuenten cuentos' es un podcast sobre fact-checking y desinformación. Hablan con expertos sobre cómo la desinformación impacta en la vida diaria de las personas, descubren los bulos que circulan en redes y en señan a no dejarse engañar. ““ Spotify : https://open.spotify.com/show/0dvZMzcq4JdMbtFIB47T60?si=dDiL4fLPQc2OKN7ymPaFxA

'La Lupa', de Alejandro Mateos El proyecto de "La Lupa" es una plataforma de denuncia en la que los visitantes de la web podrían denunciar o hacer públicos casos que después podrían derivar en reportajes de investigación como el piloto que se presenta en el TFM. Trata sobre un conglomerado hostelero de Sevilla llamado "La Vida en Tapas". RTVE Instituto "La lupa". TFM de Alejandro Mateos Ver ahora

'¡EA!', de Fernando José Maestre Gómez El proyecto '¡EA!' se articula como una plataforma cultural con presencia en distintos formatos digitales: vídeo, audio y contenido audiovisual breve, por lo que su desarrollo es transmedia. Persigue consolidarse como un modelo de comunicación cultural multiplataforma capaz de dialogar con los lenguajes y hábitos de consumo actuales, y que pueda integrarse de manera natural en el ecosistema de medios públicos como RNE Audio o RTVE Play. ““ YouTube: https://www.youtube.com/@EAPlataformaCultural Podcast (Spotify): https://open.spotify.com/show/5DfnZXuiJ4QA7STFTAYLVB TikTok: https://www.tiktok.com/@somos.ea

'Verifícalo', de Paco Díaz 'Verifícalo' es un pódcast que tiene el objetivo de educar y sensibilizar a la audiencia sobre la importancia de la búsqueda de información veraz y la verificación de datos. No solo se busca identificar y desmentir falsedades, sino también ofrecer herramientas y recursos que permitan a los oyentes desarrollar un pensamiento crítico frente a lo que consumen. 'VerifÃ­calo', de Paco DÃ­az Escuchar audio