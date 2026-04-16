MÃ¡ster de FormaciÃ³n Permanente en Periodismo 360Âº

El Máster de Formación Permanente en Periodismo 360º prepara al alumnado para transmitir la realidad en televisión, radio y medios digitales, cubriendo un vacío formativo y experimental en las universidades españolas de gran interés para el periodismo. Su enfoque combina teoría y práctica profesional, permitiendo desarrollar competencias técnicas y transversales aplicables al puesto de trabajo, en estrecho contacto con profesionales de RTVE y con acceso a tecnología de última generación en entornos reales.

El programa busca explorar enfoques periodísticos innovadores para atraer audiencias y contar historias convincentes, desarrollar una red de profesionales con competencias digitales avanzadas, familiarizar al alumnado con nuevas técnicas y tecnologías en la producción de noticias y reforzar la conexión entre la universidad y la industria de la comunicación mediante una programación docente adaptada a la realidad profesional.

Se diferencia de otros programas por su orientación a la empleabilidad y al conocimiento aplicado, con un alto componente práctico que permite adquirir las competencias necesarias para desempeñarse profesionalmente. Entre sus fortalezas destacan las prácticas en RTVE, el aprendizaje activo y práctico, el desarrollo personalizado de cada estudiante, la transferencia de conocimientos a la práctica profesional y el diálogo constante con expertos, ofreciendo así una visión actualizada y realista del sector.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: octubre de 2026

FECHA FIN: junio de 2027

Fecha preinscripción: segunda quincena de mayo

Fecha de pruebas de acceso: segunda quincena de junio en Sevilla

Fecha matriculación: julio

PRECIO: 4.500€

4.500€ MODALIDAD: Presencial

HORARIO: de 16:30 a 20:30 de martes, jueves y viernes.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro Territorial de RTVE en Andalucía .

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 22

Dirección US : José Luis Rojas Torrijos

: José Luis Rojas Torrijos Dirección RTVE In : Miguel Gil y Diego Garcés.

: Miguel Gil y Diego Garcés. Comisión académica: María del Mar García Gordillo, Víctor Hernandez, José Luis Rojas, Paloma Jara, Julio Puerto.

REQUISITOS DE ACCESO

Estar en posesión de un título universitario oficial español o de otro país expedido por una institución universitaria del Espacio Europeo de Educación Superior, u otro título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Por orden de solicitud y a través de entrevistas personales.

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS

Módulo I. Contenidos básicos (4 ects)

- Estilo, lenguaje y escritura

- Taller de edición y redacción periodística

- Análisis de la actualidad informativa: características de la información política y económica, social y

deportiva. Fuentes y escenarios, tipos de cobertura, enfoque de las noticias.

- Creación, edición y distribución de contenidos. Gestión de redes sociales.

- Autorregulación y ética profesional. Uso ético de la IA

- Manual de estilo de RTVE

- Taller de verificación digital y fact-checking

Módulo II. Periodismo televisivo (10 ects)

- Normas básicas y generales del lenguaje audiovisual

- La imagen en el periodismo televisivo: desarrollo, composición y montaje

- Funciones básicas de elementos sonoros en TV: Presentación y Locución

- Locución y lenguaje audiovisual. La voz en la TV.

- Disposición ante la cámara. Lenguaje verbal y corporal.

- Presentación: el plató, la figura del presentador/director de informativos, el teleprómpter, los

colaboradores.

- Gestión de escaleta y tiempos. Guion e improvisación

- Directo y diferido.

- Entrevistas.

- Taller de historias y creatividad en TV

Módulo III. Periodismo radiofónico (10 ects)

- El lenguaje radiofónico:

.Elementos y funciones.

.Tecnología y expresividad sonora.

- Estrategias de programación radiofónica

- Redacción periodística en radio y proceso creativo del guion radiofónico

- Locución y técnicas de la voz en radio

- Técnicas de creatividad en radio

- Programas y formatos radiofónicos: de la información al entretenimiento de calidad

- La grabación de noticias en directos y exteriores

- La grabación en estudio

- Edición y montaje de programas

- Directo y realización

- Uso de archivos sonoros

- Periodismo radiofónico especializado

- La radio en la convergencia digital multimedia

- Taller de podcasting: alojamiento, software básico, portabilidad y dispositivos móviles

Módulo IV. Contenidos Multiplataforma (4 ects)

- Narración informativa en la sociedad digital

- Redacciones multimedia

- Interactividad y nuevas plataformas

- Nuevas tecnologías en la narrativa informativa

- SEO y analíticas

- Lenguajes, formatos e historias en redes sociales: TikTok, Instagram, X y Facebook

- Reporterismo y Storytelling

- Periodismo e inteligencia artificial: usos y aplicaciones

- Nuevos formatos y narrativas digitales en la era digital:

. infografía

. periodismo de datos

. periodismo inmersivo y realidad aumentada

- Periodismo móvil (MoJo): herramientas y aplicaciones. Cómo usarlas en TV.

- Taller de diseño de proyectos multiplataforma