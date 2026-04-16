MÃ¡ster de FormaciÃ³n Permanente en Periodismo 360Âº
- RTVE Instituto y la Universidad de Sevilla ponen en marcha la cuarta edición de este programa universitario
- Con clases presenciales en el Centro Territorial de RTVE en Andalucía, en Sevilla
El Máster de Formación Permanente en Periodismo 360º prepara al alumnado para transmitir la realidad en televisión, radio y medios digitales, cubriendo un vacío formativo y experimental en las universidades españolas de gran interés para el periodismo. Su enfoque combina teoría y práctica profesional, permitiendo desarrollar competencias técnicas y transversales aplicables al puesto de trabajo, en estrecho contacto con profesionales de RTVE y con acceso a tecnología de última generación en entornos reales.
El programa busca explorar enfoques periodísticos innovadores para atraer audiencias y contar historias convincentes, desarrollar una red de profesionales con competencias digitales avanzadas, familiarizar al alumnado con nuevas técnicas y tecnologías en la producción de noticias y reforzar la conexión entre la universidad y la industria de la comunicación mediante una programación docente adaptada a la realidad profesional.
Se diferencia de otros programas por su orientación a la empleabilidad y al conocimiento aplicado, con un alto componente práctico que permite adquirir las competencias necesarias para desempeñarse profesionalmente. Entre sus fortalezas destacan las prácticas en RTVE, el aprendizaje activo y práctico, el desarrollo personalizado de cada estudiante, la transferencia de conocimientos a la práctica profesional y el diálogo constante con expertos, ofreciendo así una visión actualizada y realista del sector.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
- FECHA INICIO: octubre de 2026
- FECHA FIN: junio de 2027
- Fecha preinscripción: segunda quincena de mayo
- Fecha de pruebas de acceso: segunda quincena de junio en Sevilla
- Fecha matriculación: julio
- PRECIO: 4.500€
- MODALIDAD: Presencial
- HORARIO: de 16:30 a 20:30 de martes, jueves y viernes.
- LUGAR DE IMPARTICIÓN: Centro Territorial de RTVE en Andalucía .
- NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 22
- Dirección US: José Luis Rojas Torrijos
- Dirección RTVE In: Miguel Gil y Diego Garcés.
- Comisión académica: María del Mar García Gordillo, Víctor Hernandez, José Luis Rojas, Paloma Jara, Julio Puerto.
REQUISITOS DE ACCESO
Estar en posesión de un título universitario oficial español o de otro país expedido por una institución universitaria del Espacio Europeo de Educación Superior, u otro título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Por orden de solicitud y a través de entrevistas personales.
MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS
Módulo I. Contenidos básicos (4 ects)
- Estilo, lenguaje y escritura
- Taller de edición y redacción periodística
- Análisis de la actualidad informativa: características de la información política y económica, social y
deportiva. Fuentes y escenarios, tipos de cobertura, enfoque de las noticias.
- Creación, edición y distribución de contenidos. Gestión de redes sociales.
- Autorregulación y ética profesional. Uso ético de la IA
- Manual de estilo de RTVE
- Taller de verificación digital y fact-checking
Módulo II. Periodismo televisivo (10 ects)
- Normas básicas y generales del lenguaje audiovisual
- La imagen en el periodismo televisivo: desarrollo, composición y montaje
- Funciones básicas de elementos sonoros en TV: Presentación y Locución
- Locución y lenguaje audiovisual. La voz en la TV.
- Disposición ante la cámara. Lenguaje verbal y corporal.
- Presentación: el plató, la figura del presentador/director de informativos, el teleprómpter, los
colaboradores.
- Gestión de escaleta y tiempos. Guion e improvisación
- Directo y diferido.
- Entrevistas.
- Taller de historias y creatividad en TV
Módulo III. Periodismo radiofónico (10 ects)
- El lenguaje radiofónico:
.Elementos y funciones.
.Tecnología y expresividad sonora.
- Estrategias de programación radiofónica
- Redacción periodística en radio y proceso creativo del guion radiofónico
- Locución y técnicas de la voz en radio
- Técnicas de creatividad en radio
- Programas y formatos radiofónicos: de la información al entretenimiento de calidad
- La grabación de noticias en directos y exteriores
- La grabación en estudio
- Edición y montaje de programas
- Directo y realización
- Uso de archivos sonoros
- Periodismo radiofónico especializado
- La radio en la convergencia digital multimedia
- Taller de podcasting: alojamiento, software básico, portabilidad y dispositivos móviles
Módulo IV. Contenidos Multiplataforma (4 ects)
- Narración informativa en la sociedad digital
- Redacciones multimedia
- Interactividad y nuevas plataformas
- Nuevas tecnologías en la narrativa informativa
- SEO y analíticas
- Lenguajes, formatos e historias en redes sociales: TikTok, Instagram, X y Facebook
- Reporterismo y Storytelling
- Periodismo e inteligencia artificial: usos y aplicaciones
- Nuevos formatos y narrativas digitales en la era digital:
. infografía
. periodismo de datos
. periodismo inmersivo y realidad aumentada
- Periodismo móvil (MoJo): herramientas y aplicaciones. Cómo usarlas en TV.
- Taller de diseño de proyectos multiplataforma