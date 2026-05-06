Máster de formación permanente en contenidos de plataformas y producción digital

El máster en contenidos de plataforma y producción digital tiene como objetivo formar a profesionales de la comunicación, entre la definición y la gestión de nuevos productos digitales, y la distribución de dichos productos en un mercado comercial y tecnológicamente muy dinámico y cambiante. El objetivo es que sean capaces de trabajar en esa frontera de la industria de la comunicación a través de una formación flexible y muy avanzada que se adapte a esas nuevas necesidades de la industria.

Estos profesionales requieren una formación muy enfocada en este nuevo ecosistema mediático, en el que tecnologías tan disruptivas e impactantes como la inteligencia artificial se unen a narrativas, soportes y nuevos formatos que surgen continuamente. Además, deben conocer el modelo de negocio de los medios digitales, desde las formas de monetización más convencionales, a vías todavía experimentales. En ese sentido, estos trabajadores deberán entender en profundidad el panorama socio-económico de la industria de los contenidos digitales.

– Conocimiento de la industria.

– Conocimiento de los contenidos.

– Conocimiento del marco legal.

– Conocimiento del marco técnico y editorial.

– Conocimiento del ámbito del negocio.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha de inicio: 05-10-2026

Fecha de fin: 31-07-2027

Número de créditos: 60

Número de plazas: 20

Importe de la matrícula: 5000€

Becas: Una matrícula con descuento y 3 becas propias de diferente cuantía para el curso académico 2026-2027.

Prácticas: Se desarrollarán, preferentemente, en los medios digitales de RTVE. En determinados casos, también se podrán hacer prácticas en otras empresas punteras del sector audiovisual y multimedia.

CONTACTO: Teléfono: 687936670 / Correo electrónico: davarona@ucm.es

PREINSCRIPCIÓN: https://www.ucm.es/estudios/masterformacionpermanente-contenidos_de_plataforma_y_produccion

PROFESORADO Cuenta con un amplio plantel de profesores de primer nivel, tanto en capacidad docente e investigadora, como en trayectoria profesional en los medios. Algunos de los profesionales que participan son: David Varona, profesor de UCM, antiguo redactor jefe de Proyectos en RTVE.es, codirector del máster.

Alberto Fernández, director de RTVE Play, codirector del máster.

Juan Manuel Barceló, profesor e investigador en la UCM, coordinador académico del máster.

Ignacio Gómez, responsable de Digital & Research en RTVE.

Paula Guisado, responsable de DatosRTVE.

Gema Moreno, directora de Programación de RTVE Play.