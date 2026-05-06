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RTVE Instituto

Máster de formación permanente en contenidos de plataformas y producción digital

  • RTVE Instituto y la Universidad Complutense de Madrid ponen en marcha la primera edición de este programa universitario 
  • Enlace de preinscripción e información
Tres monitores de ordenador exhiben datos complejos con gráficos y figuras. En el escritorio hay una botella y un dispositivo electrónico. El fondo es un espacio de oficina luminoso.
Máster de formación permanente en contenidos para plataformas y producción digital AI generated
RTVE Instituto

El máster en contenidos de plataforma y producción digital tiene como objetivo formar a profesionales de la comunicación, entre la definición y la gestión de nuevos productos digitales, y la distribución de dichos productos en un mercado comercial y tecnológicamente muy dinámico y cambiante. El objetivo es que sean capaces de trabajar en esa frontera de la industria de la comunicación a través de una formación flexible y muy avanzada que se adapte a esas nuevas necesidades de la industria.

Estos profesionales requieren una formación muy enfocada en este nuevo ecosistema mediático, en el que tecnologías tan disruptivas e impactantes como la inteligencia artificial se unen a narrativas, soportes y nuevos formatos que surgen continuamente. Además, deben conocer el modelo de negocio de los medios digitales, desde las formas de monetización más convencionales, a vías todavía experimentales. En ese sentido, estos trabajadores deberán entender en profundidad el panorama socio-económico de la industria de los contenidos digitales.

– Conocimiento de la industria.

– Conocimiento de los contenidos.

– Conocimiento del marco legal.

– Conocimiento del marco técnico y editorial.

– Conocimiento del ámbito del negocio.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

  • Fecha de inicio: 05-10-2026
  • Fecha de fin: 31-07-2027
  • Número de créditos: 60
  • Número de plazas: 20
  • Importe de la matrícula: 5000€
  • Becas: Una matrícula con descuento y 3 becas propias de diferente cuantía para el curso académico 2026-2027.
  • Prácticas: Se desarrollarán, preferentemente, en los medios digitales de RTVE. En determinados casos, también se podrán hacer prácticas en otras empresas punteras del sector audiovisual y multimedia.
  • CONTACTO: Teléfono: 687936670 / Correo electrónico: davarona@ucm.es
  • PREINSCRIPCIÓN: https://www.ucm.es/estudios/masterformacionpermanente-contenidos_de_plataforma_y_produccion

PROFESORADO

Cuenta con un amplio plantel de profesores de primer nivel, tanto en capacidad docente e investigadora, como en trayectoria profesional en los medios.

Algunos de los profesionales que participan son:

  • David Varona, profesor de UCM, antiguo redactor jefe de Proyectos en RTVE.es, codirector del máster.
  • Alberto Fernández, director de RTVE Play, codirector del máster.
  • Juan Manuel Barceló, profesor e investigador en la UCM, coordinador académico del máster.
  • Ignacio Gómez, responsable de Digital & Research en RTVE.
  • Paula Guisado, responsable de DatosRTVE.
  • Gema Moreno, directora de Programación de RTVE Play.

MÓDULOS

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MÓDULO 1: LA INDUSTRIA - Las otts y la televisión: la nueva industria de los contenidos digitales

  • Transformaciones de la industria de los contenidos digitales y la audiencia. Necesidades de los medios de comunicación y el tipo de profesional que están buscando.
  • Llegada de las nuevas plataformas de contenido audiovisual con demanda y formas de competencia, de distribución, de producción y de captación y retención del público.
  • Nuevas soluciones para contenidos: formatos innovadores de ficción y no ficción que imponen diseños de producción totalmente diferentes y estrategias de distribución cambiantes.
  • Análisis de los patrones de comportamiento de las audiencias y cómo anticiparse a sus cambios.

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MÓDULO 2 – NARRATIVAS QUE TRANSFORMAN LOS MEDIOS

  • Nuevas posibilidades narrativas y expresivas que facilita el entorno digital han terminado por transformar a los propios medios que las impulsan.
  • Análisis en profundidad del funcionamiento de las empresas de medios de comunicación, estrategias de creación de contenidos y flujo de trabajo. Modelos de negocio y monetización y forma de organizar los procesos productivos.
  • Abanico de narrativas y formatos que ofrece la industria de los medios: nuevas formas de emplear el audiovisual, las narrativas interactivas, transmedia y de datos,.
  • La inteligencia artificial: posibilidades para el periodismo y cualquier otra forma de comunicación.

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MÓDULO 3, DESARROLLO DE PRODUCTO

Idear, proponer, diseñar, implementar, distribuir y monetizar un producto digital. Desde un podcast, a un documental o cualquier otra propuesta de contenido. Modelos de creación de productos digitales, su interfaz y posicionamiento en la Red desde los presupuestos metodológicos de la Experiencia de Usuario y el Diseño Centrado en la Persona. Usabilidad y accesibilidad en todo proyecto digital y los modelos de negocio presentes en el mercado.

  • Identificar y analizar las estructuras, esquemas y elementos que articulan la arquitectura de la Información en entornos web.
  • Conocer los elementos visuales y de contenido que configuran una interfaz digital, y saber cómo se pueden articular para generar sistemas de diseño usables, accesibles y coherentes con el objetivo y alcance del proyecto elaborado.
  • Relacionar, adaptar y desarrollar de manera iterativa la visualización de los diferentes flujos en los que se desarrolla la interacción mediante técnicas y herramientas de prototipado.
  • Categorizar los factores humanos que intervienen en todo proceso de interacción entre las personas y la Tecnología, así como saber conectarlos de forma adecuada con diseño de productos y servicios interactivos y sus interfaces.
  • Establecer una base de contenidos sólida para el posterior aprendizaje de conocimientos complementarios del Diseño Centrado en la Persona.
  • Proponer un uso responsable de las innovaciones tecnológicas que favorezcan el crecimiento personal y la integración social.
  • Descubrir y transformar las necesidades del mundo que nos rodea en oportunidades para la innovación tecnológica que mejoren nuestras condiciones.

MÓDULO 4 . LAS TERCERAS PLATAFORMAS

Entran en esta denominación nuevos medios de plataforma, como todo el conglomerado de Meta, Tik Tok, X, YouTube… Y también el trabajo que se lleva a cabo sobre plataformas de podcast. También forman parte de este bloque aspectos como las estrategias de producción transmedia.

  • Producir contenido orientado a estos entornos cambiantes y muy exigentes, porque, en ellos, no solo se crean y distribuyen contenidos, sino que también se gestionan comunidades de personas e intereses.
  • Las estrategias de narrativa transmedia.
  • Introducción al marketing y la publicidad digitales y monetización de estos espacios.

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