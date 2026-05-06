Máster de formación permanente en contenidos de plataformas y producción digital
- RTVE Instituto y la Universidad Complutense de Madrid ponen en marcha la primera edición de este programa universitario
- Enlace de preinscripción e información
El máster en contenidos de plataforma y producción digital tiene como objetivo formar a profesionales de la comunicación, entre la definición y la gestión de nuevos productos digitales, y la distribución de dichos productos en un mercado comercial y tecnológicamente muy dinámico y cambiante. El objetivo es que sean capaces de trabajar en esa frontera de la industria de la comunicación a través de una formación flexible y muy avanzada que se adapte a esas nuevas necesidades de la industria.
Estos profesionales requieren una formación muy enfocada en este nuevo ecosistema mediático, en el que tecnologías tan disruptivas e impactantes como la inteligencia artificial se unen a narrativas, soportes y nuevos formatos que surgen continuamente. Además, deben conocer el modelo de negocio de los medios digitales, desde las formas de monetización más convencionales, a vías todavía experimentales. En ese sentido, estos trabajadores deberán entender en profundidad el panorama socio-económico de la industria de los contenidos digitales.
– Conocimiento de la industria.
– Conocimiento de los contenidos.
– Conocimiento del marco legal.
– Conocimiento del marco técnico y editorial.
– Conocimiento del ámbito del negocio.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Fecha de inicio: 05-10-2026
- Fecha de fin: 31-07-2027
- Número de créditos: 60
- Número de plazas: 20
- Importe de la matrícula: 5000€
- Becas: Una matrícula con descuento y 3 becas propias de diferente cuantía para el curso académico 2026-2027.
- Prácticas: Se desarrollarán, preferentemente, en los medios digitales de RTVE. En determinados casos, también se podrán hacer prácticas en otras empresas punteras del sector audiovisual y multimedia.
- CONTACTO: Teléfono: 687936670 / Correo electrónico: davarona@ucm.es
- PREINSCRIPCIÓN: https://www.ucm.es/estudios/masterformacionpermanente-contenidos_de_plataforma_y_produccion
PROFESORADO
Cuenta con un amplio plantel de profesores de primer nivel, tanto en capacidad docente e investigadora, como en trayectoria profesional en los medios.
Algunos de los profesionales que participan son:
- David Varona, profesor de UCM, antiguo redactor jefe de Proyectos en RTVE.es, codirector del máster.
- Alberto Fernández, director de RTVE Play, codirector del máster.
- Juan Manuel Barceló, profesor e investigador en la UCM, coordinador académico del máster.
- Ignacio Gómez, responsable de Digital & Research en RTVE.
- Paula Guisado, responsable de DatosRTVE.
- Gema Moreno, directora de Programación de RTVE Play.
MÓDULOS
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MÓDULO 1: LA INDUSTRIA - Las otts y la televisión: la nueva industria de los contenidos digitales
- Transformaciones de la industria de los contenidos digitales y la audiencia. Necesidades de los medios de comunicación y el tipo de profesional que están buscando.
- Llegada de las nuevas plataformas de contenido audiovisual con demanda y formas de competencia, de distribución, de producción y de captación y retención del público.
- Nuevas soluciones para contenidos: formatos innovadores de ficción y no ficción que imponen diseños de producción totalmente diferentes y estrategias de distribución cambiantes.
- Análisis de los patrones de comportamiento de las audiencias y cómo anticiparse a sus cambios.
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MÓDULO 2 – NARRATIVAS QUE TRANSFORMAN LOS MEDIOS
- Nuevas posibilidades narrativas y expresivas que facilita el entorno digital han terminado por transformar a los propios medios que las impulsan.
- Análisis en profundidad del funcionamiento de las empresas de medios de comunicación, estrategias de creación de contenidos y flujo de trabajo. Modelos de negocio y monetización y forma de organizar los procesos productivos.
- Abanico de narrativas y formatos que ofrece la industria de los medios: nuevas formas de emplear el audiovisual, las narrativas interactivas, transmedia y de datos,.
- La inteligencia artificial: posibilidades para el periodismo y cualquier otra forma de comunicación.
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MÓDULO 3, DESARROLLO DE PRODUCTO
Idear, proponer, diseñar, implementar, distribuir y monetizar un producto digital. Desde un podcast, a un documental o cualquier otra propuesta de contenido. Modelos de creación de productos digitales, su interfaz y posicionamiento en la Red desde los presupuestos metodológicos de la Experiencia de Usuario y el Diseño Centrado en la Persona. Usabilidad y accesibilidad en todo proyecto digital y los modelos de negocio presentes en el mercado.
- Identificar y analizar las estructuras, esquemas y elementos que articulan la arquitectura de la Información en entornos web.
- Conocer los elementos visuales y de contenido que configuran una interfaz digital, y saber cómo se pueden articular para generar sistemas de diseño usables, accesibles y coherentes con el objetivo y alcance del proyecto elaborado.
- Relacionar, adaptar y desarrollar de manera iterativa la visualización de los diferentes flujos en los que se desarrolla la interacción mediante técnicas y herramientas de prototipado.
- Categorizar los factores humanos que intervienen en todo proceso de interacción entre las personas y la Tecnología, así como saber conectarlos de forma adecuada con diseño de productos y servicios interactivos y sus interfaces.
- Establecer una base de contenidos sólida para el posterior aprendizaje de conocimientos complementarios del Diseño Centrado en la Persona.
- Proponer un uso responsable de las innovaciones tecnológicas que favorezcan el crecimiento personal y la integración social.
- Descubrir y transformar las necesidades del mundo que nos rodea en oportunidades para la innovación tecnológica que mejoren nuestras condiciones.
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MÓDULO 4 . LAS TERCERAS PLATAFORMAS
Entran en esta denominación nuevos medios de plataforma, como todo el conglomerado de Meta, Tik Tok, X, YouTube… Y también el trabajo que se lleva a cabo sobre plataformas de podcast. También forman parte de este bloque aspectos como las estrategias de producción transmedia.
- Producir contenido orientado a estos entornos cambiantes y muy exigentes, porque, en ellos, no solo se crean y distribuyen contenidos, sino que también se gestionan comunidades de personas e intereses.
- Las estrategias de narrativa transmedia.
- Introducción al marketing y la publicidad digitales y monetización de estos espacios.