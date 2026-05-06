Vivienda convoca a Idealista a una reunión tras un polémico anuncio de una vivienda de nuda propiedad

El Ministerio de Vivienda ha pedido una reunión al portal inmobiliario Idealista tras la publicación de un polémico anuncio de una vivienda de nuda propiedad en la localidad madrileña de Leganés. El objetivo del ministerio es conocer los criterios del portal para autorizar la publicación de sus anuncios.

Concretamente, Vivienda se refiere a un anuncio publicado en el portal donde se ofrecía como "oportunidad única" la nuda propiedad de una vivienda cuyos dueños tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis o diabetes. Por tanto, se daban detalles sobre la situación médica de estas personas como reclamo para invertir. El portal ya ha eliminado el cartel publicitario.

Con todo, Vivienda ha indicado que quiere conocer con más detalle los criterios y mecanismos que aplica Idealista para publicar anuncios y contenidos, "especialmente en casos que puedan afectar a la dignidad de las personas o resultar socialmente sensibles". "Queremos trasladarles también la preocupación del ministerio ante este tipo de situaciones, especialmente en un contexto en el que el acceso a la vivienda constituye una de las principales inquietudes de la ciudadanía", ha señalado Vivienda.

El ministerio indica que no ha podido contactar con Idealista por teléfono, por lo que ha enviado un correo al portal con estas consideraciones y le pide una reunión para analizar sus protocolos en sus carteles publicitarios.