Máster de Formación Permanente en periodismo y narración deportiva

El Máster en Periodismo y Narración Deportiva de la Universidad de Castilla-La Mancha y RTVE Instituto ofrece una formación práctica para especializarse en información deportiva en televisión, radio y medios digitales. El programa enseña las técnicas de narración deportiva adaptadas a distintos formatos y plataformas, incorporando además las tendencias más actuales del sector. El alumnado aprende a redactar, locutar, editar y producir contenidos deportivos, así como a realizar programas y desarrollar proyectos digitales. También adquiere conocimientos sobre la estructura del mundo del deporte y sobre la planificación y cobertura de eventos deportivos, desde la logística hasta la organización de equipos de trabajo.

Uno de los elementos clave del máster es su enfoque práctico, con formación impartida por profesionales en activo de RTVE y la posibilidad de realizar prácticas en las redacciones de deportes de TVE, RNE y RTVE.es o en centros territoriales de la corporación. Esta experiencia permite al alumnado trabajar en un entorno real y conocer de primera mano el funcionamiento de un gran medio audiovisual. Gracias a esta combinación de formación técnica, experiencia profesional y contacto directo con el sector, el máster prepara a los estudiantes para incorporarse con rapidez a redacciones especializadas en información deportiva.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: septiembre de 2026

FECHA FIN: junio de 2027

Fecha de preinscripción: del 20 de abril al 16 de junio

Fecha de admisión: del 2 de junio al 5 de septiembre

Fecha de matriculación: del 3 de junio al 5 de septiembre

PRECIO: 4.500€

MODALIDAD: Presencial

HORARIO: lunes a jueves de 16:00 a 20:00, con viernes alternos.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Instalaciones del Instituto de RTVE en Madrid. Prácticas posteriores en cualquier centro de RTVE a nivel nacional.

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 30

Dirección UCLM : Rubén Ramos Antón- José María Herranz de la Casa.

: Rubén Ramos Antón- José María Herranz de la Casa. Dirección RTVE : Manuel Martínez Martín (director de Deportes de Radio Nacional de España).

: Manuel Martínez Martín (director de Deportes de Radio Nacional de España). Comisión académica: Manuel Martínez Martín (RTVE), Rubén Ramos Antón (UCLM) y José María Herranz de la Casa (UCLM).

CRITERIO DE SELECCIÓN

Por orden de solicitud. Se valorará el currículum, tanto el expediente académico como la experiencia profesional.

* En función de la demanda se valorará hacer alguna prueba de acceso a las personas interesadas.

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS

FUNDAMENTOS: Legislación, estructura, verificación (3 ECTS)

TELEVISIÓN: Redacción y narración, producción/realización (12 ECTS)

RADIO: Redacción y narración, producción/realización (12 ECTS)

DIGITAL: Redacción, formatos, plataforma (9 ECTS)

PRÁCTICAS (18 ECTS)

TFM (6 ECTS)