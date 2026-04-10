RTVE Instituto y la Universidad de Castilla-La Mancha celebran el acto de clausura del Máster de Periodismo y Narración Deportiva

El Aula Magna de RTVE Instituto (Madrid) ha acogido este jueves, 9 de abril, el acto de clausura de la I edición del Máster de Periodismo y Narración Deportiva, promovido por RTVE Instituto a través del Proyecto Haz y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). La formación comenzó el 8 de septiembre en modalidad presencial en RTVE Instituto (Madrid) y ha culminado con la entrega de diplomas y becas al alumnado. En las próximas semanas, los 14 estudiantes pioneros presentarán el Trabajo Final de Máster.

La apertura de la graduación ha estado a cargo de la directora de RTVE Instituto, Sara Martín, quien ha destacado la unión de dos entidades públicas: "Cuando la colaboración institucional y la vocación de servicio público guían el trabajo, los resultados responden a las expectativas y abren el camino a nuevas oportunidades". Por otro lado, ha animado al alumnado a conservar esas ganas, porque "el deporte necesita profesionales capaces de comprender que detrás de cada competición hay historias humanas, valores, contexto y responsabilidad".

La decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha, Belén Galletero, ha remarcado los buenos resultados obtenidos de la I edición de este máster. Además, ha abogado por “un periodismo deportivo que sea ético y responsable, con posibilidades para mejorar y hacerlo de otra manera”.

El máster ha estado codirigido por Rubén Ramos, por parte de la UCLM, y Manuel Martínez, por parte de RTVE, quien ha enfatizado el componente humano, destacando que el verdadero éxito es que los grupos de estudiantes finalicen su formación siendo mejores periodistas y con la capacidad de trabajar en equipo, una competencia que ha calificado como “fundamental” para el ejercicio de la profesión. Por su parte, Ramos ha insistido en la necesidad de mantener el rigor y ha recordado que el sello de RTVE implica defender que en el periodismo deportivo también existe un espacio para la calidad informativa. “Dentro de unos meses alguno de vosotros y de vosotras se habrá convertido en un buen referente”, ha afirmado.

Durante la clausura y en representación del alumnado de la formación, Alejandro Molero y María Cao han hecho un balance de un camino intenso de aprendizaje. Cao ha destacado la transformación vivida durante el máster: “Las personas que entramos somos totalmente distintas a las que salimos y seguiremos caminando con un petate lleno de experiencias y con ese amor a la profesión que todos compartimos”. Por su parte, Molero ha apelado a la vocación y al esfuerzo, subrayando que “esos sueños y esa hambre son la gasolina para todos nosotros”.

El acto ha contado con la presencia del periodista y narrador deportivo, Juan Carlos Rivero, quien ha destacado que la clave de la profesión reside en el esfuerzo constante. Además, ha lanzado un mensaje de empoderamiento a los nuevos profesionales del periodismo deportivo instándoles a aprovechar cada oportunidad: “No dejéis una puerta por abrir, porque para cerrarla siempre hay tiempo”.

Por último, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, le ha expresado gratitud a RTVE Instituto por esta colaboración: "Para nosotros es ganar reputación". Garde ha agradecido la confianza depositada en la institución pública para la puesta en marcha del máster. “Muchísimas gracias porque, aunque somos una universidad con 40 años de historia, podríais haber pensado en otras universidades con más tradición, aunque no con más ganas de hacer”, ha concluido.