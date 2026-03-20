RTVE Instituto y la Universidad Carlos III presentan el I Máster en Imagen de Moda: estilismo y medios audiovisuales

RTVE Instituto y la Universidad Carlos III de Madrid han presentado la primera edición del Máster en Imagen de Moda: estilismo y medios audiovisuales, dirigido por el periodista de RTVE Rafael Muñoz y el vicerrector de Comunicación, Cultura y Transparencia de la Universidad, Alejandro Melero. La presentación se ha celebrado en el estand del programa ‘Flash Moda’ que RTVE tiene en IFEMA durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

“Contamos con un profesorado formado por grandes profesionales de la moda, que nos permiten abarcar un enorme espacio, tocando todos los temas que creemos relevantes para formar al alumnado, que terminará con su portfolio y una experiencia audiovisual muy completa”, ha explicado Rafael Muñoz, coordinador de noticias y contenidos de cultura de RTVE Play y miembro de la dirección de documentales y programas de producción propia de la plataforma.

“El objetivo es claro: ofrecer un máster muy completo, en el que tienen cabida temas tradicionales con otros marcados por las nuevas tecnologías: un máster que conecta el saber con el hacer, el conocimiento con la práctica”, ha apuntado Alejandro Melero.

Presentación del I Máster en Imagen de Moda: estilismo y medios audiovisuales

Al acto han asistido algunas figuras vinculadas al sector de la moda, como el diseñador Pablo Erroz, miembro de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y que también será docente. “La moda cambia tanto que es fundamental contar con profesionales en activo”. Además, “la moda comunica muchísimo” y debemos ser capaces de “transmitirles a los alumnos como diferenciarse de los demás”, ha señalado sobre el papel del profesorado.

El acto ha sido conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y participación de RTVE y organizadora de los Premios Academia de la Moda Española. “Donde hay talento está RTVE”, ha destacado. “Somos moda y creamos moda. Los mejores profesionales estarán en un máster necesario y que pone en valor un sector tan relevante en el PIB de nuestro país”.