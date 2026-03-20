RTVE Instituto y la Universidad Carlos III presentan el I Máster en Imagen de Moda: estilismo y medios audiovisuales
- Inmersión en todos los ámbitos del sector: Historia de la moda, Antropología, estilismo de cine, comunicación o fotografía
- Único en España, el profesorado estará formado por figuras del sector de la moda y profesionales de RTVE y de la Universidad
- El máster se impartirá de octubre de 2026 a junio de 2027
RTVE Instituto y la Universidad Carlos III de Madrid han presentado la primera edición del Máster en Imagen de Moda: estilismo y medios audiovisuales, dirigido por el periodista de RTVE Rafael Muñoz y el vicerrector de Comunicación, Cultura y Transparencia de la Universidad, Alejandro Melero. La presentación se ha celebrado en el estand del programa ‘Flash Moda’ que RTVE tiene en IFEMA durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
“Contamos con un profesorado formado por grandes profesionales de la moda, que nos permiten abarcar un enorme espacio, tocando todos los temas que creemos relevantes para formar al alumnado, que terminará con su portfolio y una experiencia audiovisual muy completa”, ha explicado Rafael Muñoz, coordinador de noticias y contenidos de cultura de RTVE Play y miembro de la dirección de documentales y programas de producción propia de la plataforma.
“El objetivo es claro: ofrecer un máster muy completo, en el que tienen cabida temas tradicionales con otros marcados por las nuevas tecnologías: un máster que conecta el saber con el hacer, el conocimiento con la práctica”, ha apuntado Alejandro Melero.
Al acto han asistido algunas figuras vinculadas al sector de la moda, como el diseñador Pablo Erroz, miembro de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y que también será docente. “La moda cambia tanto que es fundamental contar con profesionales en activo”. Además, “la moda comunica muchísimo” y debemos ser capaces de “transmitirles a los alumnos como diferenciarse de los demás”, ha señalado sobre el papel del profesorado.
El acto ha sido conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y participación de RTVE y organizadora de los Premios Academia de la Moda Española. “Donde hay talento está RTVE”, ha destacado. “Somos moda y creamos moda. Los mejores profesionales estarán en un máster necesario y que pone en valor un sector tan relevante en el PIB de nuestro país”.
Sobre el Máster
El I Máster en Imagen de Moda: estilismo y medios audiovisuales es el único que hay en España con estas características. Cuenta con un profesorado plural que abarca distintas áreas del sector de la moda, formado por profesionales de RTVE y de la Universidad Carlos III de Madrid.
Los directores han logrado también que se sumen al curso diseñadores, estilistas, fotógrafos, modelos y agentes de prensa, entre otras profesiones, de reconocido prestigio, para conformar un profesorado que cubra todo el espectro sociocultural de la moda. Esto hace que el temario sea muy variado y se cree una red de conocimiento que abarca desde la Historia y la Antropología a la fotografía, la comunicación y el estilismo de cine, televisión y alfombra roja.
El objetivo es que el alumnado haga una inmersión muy completa en todos los ámbitos de la moda, y que cuente con el rigor y la profesionalidad del equipo de docentes de la Carlos III y RTVE, así como de los profesionales que vienen de distintas áreas del sector. A lo largo del curso se combinarán las clases en el aula con las prácticas, tanto en RTVE Instituto como en los espacios que se han reservado en atelieres, agencias de comunicación, pasarelas, etc.
Sobre este asunto, ha señalado Alejandro Melero que “desde el minuto uno, harán prácticas en RTVE. A partir de noviembre estarán trabajando en talleres”.
En cuanto a informar sobre el sector, el director de ‘Flash Moda’, Jesús María Montes-Fernández, ha insistido en el rigor: “La comunicación es saber, lo que no se comunica no existe, necesitamos mucha divulgación de moda para que se pierda el eclipse de que es algo superfluo”.
Entre los docentes destacan nombres como los diseñadores Juan Duyos, Ana Locking, Nacho Aguayo, Álex Miralles, Alejandro Becer, Pablo Erroz; periodistas de RTVE como Jesús María Montes-Fernández, Paz Argüelles, Ana de la Torre, Miriam Martín; estilistas como Alba Melendo y Natalia Bengoetxea; Sergio Álvarez, director de la Fundación Academia de la Moda Española, y Esperanza Claver, historiadora del arte, gestora cultural e investigadora, entre otros.
RTVE remarca así su compromiso con la Universidad pública Carlos III, mantiene activos sus lazos y los refuerza. La directora de RTVE Instituto, Sara Marín Olmo, ha subrayado la importancia de esta colaboración institucional en beneficio de los futuros profesionales: “Tenemos confianza en que aprendan mucho y tengan un futuro en el sector”. El máster comienza la primera semana del octubre de 2026 y finaliza en junio de 2027. Las aulas se repartirán entre las instalaciones de la Universidad Carlos III en Puerta de Toledo (Madrid) y la sede de RTVE Instituto.