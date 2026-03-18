Máster de formación permanente en imagen de moda: estilismo y medios audiovisuales
El Máster de Formación Permanente en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales UC3M-RTVEin está dirigido a estudiantes de postgrado que busquen una formación especializada y profunda en el mundo de la imagen de moda y estilismo y su relación con los medios audiovisuales. Las industrias de la comunicación y la moda (televisión, cine, teatro, redes sociales…) vienen demandando de forma constante la incorporación de profesionales con conocimientos específicos sobre la relación entre estilismo, imagen y medios audiovisuales. A pesar de la relevancia de estos conocimientos en el mundo profesional, los estudios de postgrado no han cubierto aún esta demanda. Nuestro profesorado está formado por profesionales y expertos de la comunicación, el estilismo y la moda, de amplia trayectoria y en activo, que acompañan a los
estudiantes en su inmersión en la realidad profesional de la industria.
El Máster está destinado a cubrir las necesidades formativas de estudiantes dotados de sentido estético y grandes dosis de creatividad, interesados en orientar su carrera hacia el estilismo y la producción de moda, en las industrias audiovisuales, incluyendo la televisión, la publicidad, el figurinismo para teatro, cine y televisión, el escaparatismo y la organización y celebración de desfiles, alfombra roja y muchos otros campos profesionales.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
- FECHA INICIO: Primera semana de octubre.
- FECHA FIN:
- Fecha preinscripción:
- Fecha matriculación: Abierta
- PRECIO: 8.000€
- MODALIDAD: Presencial
- HORARIO: Las clases se impartirán de lunes a jueves de 17:00 a 20:15 horas.
- LUGAR DE IMPARTICIÓN: Campus Madrid Puerta de Toledo
- NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 25
- Dirección UC3M: Alejandro Melero
- Dirección RTVE: Rafael Muñoz Rodríguez
- Coordinación:
- Comisión académica:
MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS
PRÁCTICAS
Obligatorias entre las principales empresas líderes del sector, incluyendo de manera prioritaria los departamentos de estilismo y moda de ficción y no ficción de RTVE.
SALIDAS PROFESIONALES
Profesionales de la comunicación, imagen y audiovisual (cine, televisión, nuevos medios), publicidad, diseño, fotografía, marketing y periodismo en el sector de la moda y el estilismo.
CONTACTO:
Escuela de Formación Continua
Edificio Carmen Martín Gaite, Despacho 18.1.C.07
C/ Madrid 135 -28903 Getafe (Madrid)
Tlf.: 91 624 9898