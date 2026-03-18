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Máster de formación permanente en imagen de moda: estilismo y medios audiovisuales

En la imagen, dos mujeres trabajan en un diseño de moda. Una de ellas, con el pelo rizado y camiseta blanca, tiene una cinta métrica. La otra, con chaqueta beige, señala un boceto sobre la mesa, donde hay telas y materiales de costura.
Máster en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales
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El Máster de Formación Permanente en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales UC3M-RTVEin está dirigido a estudiantes de postgrado que busquen una formación especializada y profunda en el mundo de la imagen de moda y estilismo y su relación con los medios audiovisuales. Las industrias de la comunicación y la moda (televisión, cine, teatro, redes sociales…) vienen demandando de forma constante la incorporación de profesionales con conocimientos específicos sobre la relación entre estilismo, imagen y medios audiovisuales. A pesar de la relevancia de estos conocimientos en el mundo profesional, los estudios de postgrado no han cubierto aún esta demanda. Nuestro profesorado está formado por profesionales y expertos de la comunicación, el estilismo y la moda, de amplia trayectoria y en activo, que acompañan a los

estudiantes en su inmersión en la realidad profesional de la industria.

El Máster está destinado a cubrir las necesidades formativas de estudiantes dotados de sentido estético y grandes dosis de creatividad, interesados en orientar su carrera hacia el estilismo y la producción de moda, en las industrias audiovisuales, incluyendo la televisión, la publicidad, el figurinismo para teatro, cine y televisión, el escaparatismo y la organización y celebración de desfiles, alfombra roja y muchos otros campos profesionales.

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

  • FECHA INICIO: Primera semana de octubre.
  • FECHA FIN:
  • Fecha preinscripción:  
  • Fecha matriculación: Abierta
  • PRECIO 8.000€
  • MODALIDAD: Presencial 
  • HORARIO: Las clases se impartirán de lunes a jueves de 17:00 a 20:15 horas.
  • LUGAR DE IMPARTICIÓN: Campus Madrid Puerta de Toledo
  • NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 25
  • Dirección UC3M:  Alejandro Melero
  • Dirección RTVE: Rafael Muñoz Rodríguez
  • Coordinación:  
  • Comisión académica:

ADMISIÓN

MATRÍCULA

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS

PRÁCTICAS

Obligatorias entre las principales empresas líderes del sector, incluyendo de manera prioritaria los departamentos de estilismo y moda de ficción y no ficción de RTVE.

SALIDAS PROFESIONALES

Profesionales de la comunicación, imagen y audiovisual (cine, televisión, nuevos medios), publicidad, diseño, fotografía, marketing y periodismo en el sector de la moda y el estilismo.

CONTACTO:

Escuela de Formación Continua

Edificio Carmen Martín Gaite, Despacho 18.1.C.07

C/ Madrid 135 -28903 Getafe (Madrid)

Tlf.: 91 624 9898

Web UC3M

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