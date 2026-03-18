El Máster de Formación Permanente en Imagen de Moda: Estilismo y Medios Audiovisuales UC3M-RTVEin está dirigido a estudiantes de postgrado que busquen una formación especializada y profunda en el mundo de la imagen de moda y estilismo y su relación con los medios audiovisuales. Las industrias de la comunicación y la moda (televisión, cine, teatro, redes sociales…) vienen demandando de forma constante la incorporación de profesionales con conocimientos específicos sobre la relación entre estilismo, imagen y medios audiovisuales. A pesar de la relevancia de estos conocimientos en el mundo profesional, los estudios de postgrado no han cubierto aún esta demanda. Nuestro profesorado está formado por profesionales y expertos de la comunicación, el estilismo y la moda, de amplia trayectoria y en activo, que acompañan a los

estudiantes en su inmersión en la realidad profesional de la industria.

El Máster está destinado a cubrir las necesidades formativas de estudiantes dotados de sentido estético y grandes dosis de creatividad, interesados en orientar su carrera hacia el estilismo y la producción de moda, en las industrias audiovisuales, incluyendo la televisión, la publicidad, el figurinismo para teatro, cine y televisión, el escaparatismo y la organización y celebración de desfiles, alfombra roja y muchos otros campos profesionales.

INFORMACIÓN PRÁCTICA FECHA INICIO: Primera semana de octubre.

FECHA FIN:

Fecha preinscripción:

Fecha matriculación: Abierta

PRECIO : 8.000€

8.000€ MODALIDAD: Presencial

HORARIO: Las clases se impartirán de lunes a jueves de 17:00 a 20:15 horas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Campus Madrid Puerta de Toledo

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 25

Dirección UC3M : Alejandro Melero

: Alejandro Melero Dirección RTVE : Rafael Muñoz Rodríguez

: Rafael Muñoz Rodríguez Coordinación :

: Comisión académica: