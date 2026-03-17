La transformación de Eduardo Naverrete: el diseñador cambia de registro y pega un giro tan físico como emocional

"¡Ha vuelto la Movida madrileña!", gritaba Torito mientras se abría paso a codazos entre una multitud de caras conocidas, desde Alaska y Mario a las Campos, pasando por Arantxa de Benito, Boris Izaguirre, Blanca Paloma, Micky Merino, Topacio Fresh, Luis Miguel Seguí, Valeria Vegas... Los invitados al show de Navarrete, una mezcla de cabaret y desfile, se resistían a sentarse en las mesas porque no paraban de saludarse y besarse. Lo hicieron cuando empezó a sonar la música y a escucharse la voz de Asier Etxeandia entonando los primeros compases de Bang Bang, el mítico tema de Nancy Sinatra: I was five and he was six, We rode on horses made of sticks, He wore black and I wore white, He would always win the fight.

Laura Sánchez, estrella del desfile La voz del artista fue cogiendo fuerza y brío y comenzaron a salir las modelos. Laura Sánchez, espectacular, abrió la pasarela y el desfile fue una sucesión de vestidos realizados en el mismo tono de verde. "Son veinte looks de tejidos nobles como satén, gasa y organza, la colección ‘Verde’ se presenta como una propuesta de noche realizada en una única tonalidad, conseguida mediante el teñido artesanal de todos los tejidos empleados en la colección, así como en las plumas de avestruz, gallo y faisán que rematan algunos de los vestidos y tocados. Vuelvo con ganas a hacer textil. El punto en el que me encuentro ahora se refleja en la nueva línea de la firma, que es más refinada y sobria, pero sin perder mi sello". Laura Sánchez desfila para Eduardo Navarrete Dominik Valvo

Life is a cabaret La inspiración llega del mundo del cabaret, de esos antros -templos del deseo- donde todo se mezcla y la fauna se codea con todo tipo de gente, sin importar de dónde vienes ni adónde vas. Navarrete hace un guiño a esas mujeres que cantaban o bailaban en los cafés cantantes de principios del XX, "una época en la que lo insinuante era un arte", y dedica su colección a figuras como Tórtola Valencia. Por eso las modelos llevaba aplicaciones sencillas o enormes en sus vestidos, e incluso una máscara, piezas de plata envejecida y realizadas de forma artesanal. "Un elemento que no dejamos de usar, porque es nuestro sello distintivo”, un elemento que salta del estampado a la pieza tridimensional Junto a Laura Sánchez vimos, entre otras, a Pino Montesdeoca y las hermanas Osborne, Alejandra y Eugenia. Todas posando, desfilando o interpretando los temas que cantaba Asier Etxeandia, algunos tan conocidos como Mad about the boy. Algunas se parecían demasiado, quizá por el maquillaje oscuro y los cabellos sobredimensionados: el invitado que se terminó la botella de vino fría que había en cada mesa debió pensar que estaba viendo doble. Pino Montesdeoca desfila para Eduardo Navarrete Dominik Valvo