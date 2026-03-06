Lo que el viento no se llevó: disfruta de la bellísima exposición 'Ecos de la moda romántica'

Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, Manuel Pertegaz, Flora Villarreal, Elio Berhanyer, Sybilla, Jesús del Pozo, Teresa Helbig y David Delfín encabezan el reparto de esta superproducción, rodada en el Museo del Romanticismo de Madrid y ambientada entre los siglos XX y XXI. El guion enlaza diferentes elementos del arte, y diferentes disciplinas, para contar la historia de la vestimenta en esos años, contextualizando las prendas en salas, escenarios para diálogos deliciosos entre vestidos y cuadros, trajes y objetos decorativos.

Y todo dirigido por Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz que han logrado conectar todo con elegancia. 'Ecos de la moda romántica' es un paseo por un tiempo no tan lejano y no tan diferente. Se nota en las musas y en las fuentes de inspiración. Todas las referencias de los maestros y maestras de la costura han marcado también a las nuevas generaciones, y esta exposición lo demuestra: los ecos de aquella moda romántica han llegado al 2026 manteniendo intactos los códigos de su costura.

01.20 min El Museo del Romanticismo reabre sus puertas con una de las exposiciones de moda más importantes este año

Pertegaz recibe al visitante La gente que visita la expo, que quizá lleve pantalones vaqueros, sudadera y deportivas, sube una escalera de otro tiempo y ve un vestido de novia de Pertegaz de 1983, un tanto excesivo en cuanto a barroco y sofisticado. Y es porque está marcado por otros ecos, en este caso los del tremendo vestido de novia de Diana de Gales, obra colosal y desmedida de Elizabeth y David Emanuel. A partir de ahí, el recorrido es una preciosa experiencia. Resulta encantador ver los vestidos y trajes colocados junto a cortinas, pinturas, muebles, instrumentos musicales y juguetes, siempre entablando ese diálogo estético, temporal y artístico. "Todas las piezas vienen de la Fundació Antoni de Montpalau y hemos hecho una selección muy rigurosa, basándonos en los fondos del museo, para que todo tenga sentido y sea coherente", dicen los comisarios. Vestidos de Pedro Rodríguez y Jordi Anglada, su oficial

El gran Pedro Rodríguez Hay varios vestidos de Pedro Rodríguez, una de las más grandes agujas de la historia de España, injustamente ensombrecido por Balenciaga y Pertegaz. El modista visitó el museo y se fijó en un cuadro de Antonio María Esquivel, un retrato de Josefa García Solo de 1852. De aquel flechazo surgió un figurín y, por supuesto, estos aguerridos comisarios lo tenían y forma parte de la exposición. Hay vestidos que posan solos, no necesitan a nadie para contar su historia. Otros vestidos posan en compañía, como un Pedro Rodríguez con un Jordi Anglada, que fue su discípulo. Un dúo interesante. Otros crean grupos y mezclan entre ellos sin importar su fecha de nacimiento, su estilo o su procedencia. Hay mucha pieza de archivo que tiene su historia que contar y hay piezas que se han hecho especialmente para la colección o para la exposición. "Margarita Nuez, una de las modistas de cabecera de la reina Sofía, nos hizo un vestido a la vez que hacía el de ella", dicen Josep e Ismael. Vestido de Roberto Dalmau discípulo de Rodríguez y oficial de Lanvin Castillo en los años 60