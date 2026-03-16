El minimalismo de Devota&Lomba se instala en la Casa de la Arquitectura: "Cada vestido es una construcción"

La arquitectura está en el ADN de Devota&Lomba, casa fundada por Modesto Lomba y el arquitecto Luis Devota, que falleció en 1993. Desde entonces, Lomba capitanea en solitario, pero no se ha desprendido del peso arquitectónico.

Sus colecciones llevan una labor de patronaje y confección basada en la excelencia, en el rigor y el equilibrio de las proporciones. "Cada vestido o traje es como una construcción", dice antes de su desfile, el número 79 de su carrera. "Esta colección quizá está más inspirada en la arquitectura que las anteriores. La arquitectura forma parte de nuestra esencia, la arquitectura hace la vida más fácil a la gente y nos ayuda a entender lo que sucede a nuestro alrededor. Igual que la moda".

El modista nos cita en la Casa de la Arquitectura, en la icónica arquería de Nuevos Ministerios, donde puede verse la exposición Regeneraciones: China y España en el espejo, que "propone un diálogo entre dos países que, desde realidades muy distintas, comparten una misma urgencia: regenerar la ciudad y la arquitectura heredada para responder a los desafíos de la sostenibilidad". Lomba no ha hecho retirar la muestra, al contrario, se suma a su influjo. "El espacio define nuestros desfiles, nos condiciona para bien porque nos enriquece. ¡Nuestra colección juega con la exposición!".

Desfile de Devota&Lomba

El minimalismo poderoso de Lomba Esta propuesta, para la primavera y el verano de 2027, se sostiene en los códigos del minimalismo, en la ligereza: está más cerca de Tadao Andō y Alberto Campo Baeza que de Santiago Calatrava o Frank Gehry. "Eliminamos más que nunca, todo es liso, no hay estampados", dice, sumándose a la tendencia que arrasa también en pasarelas como la de París. "Ha habido veces que mi pie derecho estaba pisando el minimalismo y el izquierdo caminaba sobre flores y otros elementos decorativos. Nos gusta explorar, no queremos que nuestra identidad sea un cerrojo". La pasarela se convierte en un elegante camino por el que las modelos, y los modelos, caminan con una cadencia relajada y amable. Vemos conjuntos de color con blanco sobre blanco y otros de negros sobre negro, pero también piezas tintadas en sutiles rosa palo. Destacan el desarrollo cromático y textil que Lomba hace con los tonos de verde y no falta el gris como elemento introductor. "Perfecto, porque nos ayuda con otros tonos de color". Desfile de Devota&Lomba

Una colaboración con Pilar de Diego Los vestidos y abrigos son el eje que articula una colección meditada en el taller, pero pensada para que produzca un impacto en la calle. "Se establece un diálogo entre plano y patrón, maqueta y toile, edificio y vestido", dice. Las siluetas están contenidas, sin concesiones a lo banal. Llama la atención la colaboración con la peletera Pilar de Diego que genera piezas coquetas con un nostálgico volumen "bombón". Vemos dos chaquetas cortas y un abrigo realizados en pelo de cordero tibetano teñidas en tono gris, una colaboración en el marco de la Spanish Fur Association que une la visión creativa y contemporánea de Lomba con el saber hacer artesanal de De Diego. En la colección anterior retomó la línea masculina, en la que siempre ha destacado, y ahora vuelve a lanzar piezas para hombre. Modesto Lomba lleva años formando parte del calendario de Madrid es Moda, rebautizada como Omoda Madrid es Moda. Esta plataforma precede a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que en esta edición divide sus desfiles entre Ifema y lugares del centro de la ciudad como el Palacio de Fernán Nuñez o el Teatro Infanta Isabel. La ciudad es, durante diez días, una gran pasarela. "Todo es importante para la moda, hemos conseguido que con las dos haya una interesante estructura de moda, con las propuestas de gente joven con proyectos muy interesantes junto a empresas potentes. Y luego están los espacios. Estar en la ciudad, en edificios históricos, aporta mucho. Es lo que ocurre en París". Desfile de Devota&Lomba