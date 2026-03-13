El Museo del traje expone la genialidad de David Delfín y abre la maratón de desfiles en Madrid
La exposición 'David Delfín, en tránsito', que se celebró en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, hace honor a su nombre y sigue su camino. Ahora se detiene en el Museo del Traje de Madrid y sirve para arrancar Omoda Madrid es Moda, la plataforma que abre la Semana de la moda de Madrid, que se alargará hasta el 22 de marzo. ¡Una semana de diez días!
El público tiene que subir la elegante escalinata que lleva al primer piso y una vez allí verá la exposición. Veintitrés maniquís y una gran variedad de complementos se han colocado de manera que acogen y envuelven al visitante, que puede ver de cerca la obra del modista malagueño. Desde que RTVE Play puso en marcha el documental David Delfín. Muestra tu herida se han movido muchas cosas: la exposición en el Museo Patio Herreriano que precedió al estreno del documental en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), la inclusión del documental en la programación del Moritz Feed Doc (el Festival Internacional de Cine y Moda de Barcelona).
Recordando a David Delfín
Ana Locking conoció a David Delfín un verano "de casualidad" en Marbella y mantuvo con él una estrecha amistad cuando el malagueño se instaló en Madrid. Entonces ninguno de los dos se dedicaba a la moda, pero sus vidas y carreras iban a unirse. "Yo hacía joyería y David posaba para mí, él me presentó a Bimba. Eran los dos increíbles", dice la diseñadora. Ambos pasaron por el Circuit de Barcelona y casualmente compartieron desfile en la Pasarela Cibeles aquel polémico viernes 13 de septiembre de 2002. Ana ganó el premio a la mejor colección y David lo obtuvo en la siguiente edición.
La diseñadora pone en valor la obra rupturista de David Delfín, su creatividad, el fructífero vínculo que mantuvo siempre con todas las disciplinas artísticas y su espíritu rebelde y rompedor. Pero también su genialidad en la costura, su pasión por el perfeccionismo y su enorme talento.
Furor por David Delfín
La exposición vuelve a estar comisariada por Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez, ávido coleccionista de piezas de David Delfín. Desde que se hizo el documental hay más interés por la figura y el legado de David Delfín, algo que se ha notada en distintas direcciones. "Es cierto que que ahora se conoce más, porque antes era un desconocido para muchos. Yo incluso tengo más piezas, en estos meses he ampliado la colección con quince piezas", revela Ismael.
Ambos destacan la importancia de que el Museo Patio Herreriano de Valladolid acogiera la exposición 'David Delfín, en tránsito', porque aportó un nuevo sentido a la obra del modista. "Lo que se logró fue traspasar el circuito cerrado de la moda y llevarlo al ámbito del arte, con lo que se consigue que llegue a un público más amplio. ¡Se abre a otro público que no iría a una exposición de moda!", añade Josep. "La obra de David se ha mirado desde un punto más intelectualizado y elitista, el propio museo ha dado a su obra otra dimensión".
Dos vestidos de la reina Letizia
David Delfín fue un caso único en España a la hora de fusionar y 'samplear' moda y arte, y esto puede verse ahora en el Museo del Traje. En esta muestra veremos varias novedades, como el traje que hizo para la reina Letizia, un diseño rompedor que ella nunca se puso y que pasó directamente al archivo del museo: es un sastre de dos piezas con patrón de esmoquin, con la chaqueta de lentejuelas y pantalón liso con bajo al tobillo, que se combinaba con una camisa blanca.
En la expo del Museo del Traje vemos además piezas inéditas, como las zapatillas deportivas que Delfín hizo para un amigo: en una se lee 'Borja' y en la otra se lee 'MMVIII' (el año en el que las customizó). Otra de las piezas más interesantes es el vestido de las vendas con falda al suelo. En Valladolid se expuso uno corto, como el que llevó Alaska para un famoso calendario. El largo pertenece a la colección 'Cour de miracles' y se vio en el polémico desfile con el que el malagueño debutó en la pasarela madrileña. Junto a vestido se ve un bolso hecho con el mismo material, otro bolso inspirado en un radiocasete ochentero y más piezas interesantes que ayudarán al visitante a conocer mejor al modista, fallecido en 2017 con tan solo 46 años.
Dos vestidos de la reina Letizia se exponen en Madrid
Curiosamente, otro de los vestidos de la reina que se pueden ver ahora en Madrid está la exposición 'Ana Locking. Nostalgia/Utopía', que recorre la trayectoria de la diseñadora desde 2008 a la actualidad. Se trata de un vestido morado cubierto por centenares de perlas que doña Letizia llevó en 2018 para la cena de gala en honor al Presidente de la República Portuguesa, un diseño que antes llevó la actriz Marta Nieto en los Premios Feroz. El vestido lo ha cedido Casa Real para la exposición, que estará abierta al público hasta julio de 2026.
Antes del arranque de la maratón de desfiles, Madrid ha inaugurado las exposiciones de Ana Locking y la del Museo del Romanticismo, que se titula 'Ecos de la moda romántica', y en la que hay un diseño de David Delfín.