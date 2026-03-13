El Museo del traje expone la genialidad de David Delfín y abre la maratón de desfiles en Madrid

La exposición 'David Delfín, en tránsito', que se celebró en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, hace honor a su nombre y sigue su camino. Ahora se detiene en el Museo del Traje de Madrid y sirve para arrancar Omoda Madrid es Moda, la plataforma que abre la Semana de la moda de Madrid, que se alargará hasta el 22 de marzo. ¡Una semana de diez días!

El público tiene que subir la elegante escalinata que lleva al primer piso y una vez allí verá la exposición. Veintitrés maniquís y una gran variedad de complementos se han colocado de manera que acogen y envuelven al visitante, que puede ver de cerca la obra del modista malagueño. Desde que RTVE Play puso en marcha el documental David Delfín. Muestra tu herida se han movido muchas cosas: la exposición en el Museo Patio Herreriano que precedió al estreno del documental en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), la inclusión del documental en la programación del Moritz Feed Doc (el Festival Internacional de Cine y Moda de Barcelona).

Recordando a David Delfín Ana Locking conoció a David Delfín un verano "de casualidad" en Marbella y mantuvo con él una estrecha amistad cuando el malagueño se instaló en Madrid. Entonces ninguno de los dos se dedicaba a la moda, pero sus vidas y carreras iban a unirse. "Yo hacía joyería y David posaba para mí, él me presentó a Bimba. Eran los dos increíbles", dice la diseñadora. Ambos pasaron por el Circuit de Barcelona y casualmente compartieron desfile en la Pasarela Cibeles aquel polémico viernes 13 de septiembre de 2002. Ana ganó el premio a la mejor colección y David lo obtuvo en la siguiente edición. La diseñadora pone en valor la obra rupturista de David Delfín, su creatividad, el fructífero vínculo que mantuvo siempre con todas las disciplinas artísticas y su espíritu rebelde y rompedor. Pero también su genialidad en la costura, su pasión por el perfeccionismo y su enorme talento. Exposición de David Delfín

Furor por David Delfín La exposición vuelve a estar comisariada por Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez, ávido coleccionista de piezas de David Delfín. Desde que se hizo el documental hay más interés por la figura y el legado de David Delfín, algo que se ha notada en distintas direcciones. "Es cierto que que ahora se conoce más, porque antes era un desconocido para muchos. Yo incluso tengo más piezas, en estos meses he ampliado la colección con quince piezas", revela Ismael. Ambos destacan la importancia de que el Museo Patio Herreriano de Valladolid acogiera la exposición 'David Delfín, en tránsito', porque aportó un nuevo sentido a la obra del modista. "Lo que se logró fue traspasar el circuito cerrado de la moda y llevarlo al ámbito del arte, con lo que se consigue que llegue a un público más amplio. ¡Se abre a otro público que no iría a una exposición de moda!", añade Josep. "La obra de David se ha mirado desde un punto más intelectualizado y elitista, el propio museo ha dado a su obra otra dimensión". Exposición de David Delfín Ricardo Rubio Ricardo Rubio