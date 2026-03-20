El tiempo hoy 20 de marzo en España: Canarias sigue en alerta por lluvias muy fuertes, tormentas y nieve en las cumbres

La inestabilidad meteorológica marcará la jornada de este viernes, 20 de marzo, especialmente en el archipiélago canario y el sur peninsular. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la borrasca Therese mantendrá a las islas bajo un aviso por lluvias generalizadas que podrían ser localmente muy fuertes y acompañadas de granizo.

Alerta en Canarias El impacto de Therese será especialmente severo en las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Se esperan acumulados de agua muy significativos y nieve en cotas altas, a partir de los 1.900 metros. Además, el viento soplará con rachas muy fuertes de componente suroeste en todo el archipiélago.

Lluvias en la Península En el territorio peninsular, la nubosidad avanzará de suroeste a nordeste. Las precipitaciones serán más abundantes durante la mañana en Andalucía occidental y el oeste de Alborán, donde podrían ser fuertes. No se descartan chubascos tormentosos por la tarde en zonas del interior de Asturias y en Galicia.

Temperaturas en descenso Los termómetros marcarán un descenso notable de las máximas en el centro y oeste de la Península. Por el contrario, en el tercio nordeste y Canarias se espera un ligero ascenso térmico. Se mantendrán heladas débiles en los Pirineos y puntos aislados del Sistema Ibérico, mientras que en Baleares predominarán los intervalos de nubes altas.