Todo sobre el Premio Nacional de Moda Baño que se renueva en esta nueva edición

Es la sexta edición, pero el nuevo equipo de la Mediterranean Fashion Beach la vive como la primera, como otro punto de partida. Y esto se debe a que la plataforma se abre ahora a todo el ecosistema educativo nacional y, por primera vez, se introduce una modalidad colectiva propia, permitiendo que equipos formados en Universidades, Escuelas de Enseñanzas Artísticas Superiores y Centros de Formación Profesional compitan de forma paralela a la categoría individual.

Es, como dicen, una propuesta ambiciosa que pretende consolidar el Premio Nacional de Moda de Baño. "El objetivo del premio es identificar, impulsar y dar visibilidad a la nueva generación de diseñadores mejor formados de España, y poner en valor la excelencia académica y el talento creativo de la nueva generación de diseñadores de moda Made in Spain", dice Juan Mateo Guirao, CEO de MPB.

La edición VI+I marca la era MFB 2.0 El certamen funciona como una plataforma de impulso profesional, que busca dar visibilidad y oportunidades reales a jóvenes creadores que se están formando en el ámbito del diseño. "Su propósito es conectar el talento emergente con la industria, facilitando que los diseñadores mejor formados puedan proyectarse en un entorno profesional y mediático. Nuestro reto es impulsar el talento como motor de innovación dentro de la moda baño española, ayudando a que nuevas voces creativas encuentren su espacio dentro de la industria". La convocatoria está dirigida al talento emergente y pueden presentarse personas físicas mayores de 18 años, residentes en España y con formación acreditada en moda, textil, patronaje o confección. "La convocatoria establece además un límite de edad: no podrán participar quienes superen los 40 años a fecha de 31 de diciembre de 2026". La convocatoria contempla dos vías principales de participación: Por un lado, para diseñadores emergentes a título individual, siempre que puedan acreditar formación en el ámbito del diseño de moda o disciplinas afines, como estudios universitarios, enseñanzas artísticas superiores o formación profesional especializada. Por otro lado, centros de enseñanza y escuelas de diseño, que pueden participar en categoría colectiva presentando equipos de alumnos y alumnos del propio centro.

Guillermina Baeza celebra su 40 aniversario Otro factor potente que da relevancia a esta edición es la presencia activa de Belén Larruy, directora creativa de la firma Guillermina Baeza, todo un referente en el sector del baño en España. Belén Larruy, hija de Guillermina, es la madrina y forma parte del jurado. "Su presencia eleva el nivel del certamen, aportando una mirada experta sobre el diseño, la creatividad y la evolución de la moda baño". Pero hay más. La Gran Final del certamen será el escenario de la celebración del 40º aniversario de la firma Guillermina Baeza, que compartirá pasarela con los nuevos talentos participantes. "Estamos felices de apoyar MFB y en especial de apoyar a los nuevos talentos", dice la diseñadora. "Para mí es básico unir la formación con la empresa, pero le doy mucha importancia a la creatividad, también la innovación, pero el elemento clave para mí es la creatividad". El Museo del Traje repasa la historia del bañador Rafael Muñoz