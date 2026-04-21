RTVE Instituto participa de nuevo en la feria "La Red Dual" de Zona FP de Madrid
- Se celebrará el 25 y 26 de abril en La Nave
- RTVEin oferta ciclos superiores de FP de realización, produccción y sonido
La feria “La Red Dual”, organizada por Zona FP, se ha consolidado como un espacio clave para el impulso y la visibilidad de la Formación Profesional. RTVE Instituto vuelve a participar en este evento que reúne a centros educativos, estudiantes, instituciones y empresas.
La FP dual, que combina formación en las aulas con prácticas en empresas, es uno de los ejes central de la feria. El otro es la orientación académica y profesional. Los asistentes al stand del RTVEin recibirán información detallada, asesoramiento y atención personalizadas sobre toda la oferta formativa del Instituto.
La oferta de FP de RTVE Instituto
Para el curso 2026-2027 se ofrecen cuatro ciclos superiores de Formación Profesional . El proceso de reserva de plaza ya está abierto:
- Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
- Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.
- Producción de Audiovisuales y Espectáculos Dual Intensiva (modalidad presencial).
- Producción de Audiovisuales y Espectáculos (modalidad semipresencial).
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La feria estará abierta al público el sábado 25 de abril , de 11 h a 20 h y el domingo 26, de 11 h a 15 h . Las personas interesadas pueden obtener su entrada gratuita aquí.