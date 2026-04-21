RTVE Instituto participa de nuevo en la feria "La Red Dual" de Zona FP de Madrid

La feria “La Red Dual”, organizada por Zona FP, se ha consolidado como un espacio clave para el impulso y la visibilidad de la Formación Profesional. RTVE Instituto vuelve a participar en este evento que reúne a centros educativos, estudiantes, instituciones y empresas.

La FP dual, que combina formación en las aulas con prácticas en empresas, es uno de los ejes central de la feria. El otro es la orientación académica y profesional. Los asistentes al stand del RTVEin recibirán información detallada, asesoramiento y atención personalizadas sobre toda la oferta formativa del Instituto.

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