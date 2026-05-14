"Aprender a contar Europa" desde RTVE Instituto

Europa también se construye desde las aulas y una muestra es el programa “Aprende a contar Europa”. En su séptima edición ha acogido a 24 jóvenes periodistas de distintos medios, como destacó Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto, “habéis sido seleccionados entre muchas personas que han optado, por vuestra experiencia trabajando en medios de comunicación de toda España. Estoy convencida de que esta formación será muy relevante para vuestro futuro como periodistas”.

“Este curso demuestra el interés creciente de los jóvenes periodistas españoles en la información europea. Mas de 100 profesionales en activo se han inscrito para esta formación, en la que el Parlamento Europeo pone mucho empeño como vía para difundir el trabajo de las instituciones europeas y la importancia de sus decisiones”, recalcó Damián Castaño, jefe de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo de España.

Sara Martín Olmo y Damián Castaño

Durante tres días, dos en RTVE Instituto y uno en la Escuela de Periodismo de la Agencia EFE, han adquirido conocimientos específicos sobre las instituciones europeas y herramientas para informar sobre ellas de forma clara, rigurosa y cercana a la ciudadanía.

Eduardo Fernández Palomares RTVE Instituto

Una labor fundamental, como aseguró Eduardo Fernández Palomares, director de Servicios Corporativos de RTVE y exconsejero de Cultura y Audiovisual en la representación permanente de España en la UE POR “la importancia de las decisiones que se toman en la Unión Europea. No somos conscientes de lo que nos afecta a nosotros en el día a día. Al final, allí se toman muchísimas decisiones y los gobiernos están, en muchos aspectos, condicionados por lo que viene en Europa”.

Contacto directo con especialistas europeos Uno de los aspectos destacables y más valorados del programa es el perfil de las personas que imparten las clases. Son profesionales en activo: periodistas, corresponsales en Bruselas, profesorado universitario y representantes de las instituciones europeas. El alumnado recibe así distintos enfoques sobre la cobertura periodística de políticas comunitarias, lucha contra la desinformación y alfabetización mediática, narrativa digital y formatos multimedia para explicar Europa y técnicas para trasladar asuntos complejos europeos a un lenguaje accesible en diferentes formatos: televisión, radio, prensa escrita, agencia y plataformas digitales. PONENTES DE "APRENDE A CONTAR EUROPA" VII EN RTVE INSTITUTO 10 Fotos 1 / 10 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Cristina Ónega, directora del Canal 24h de TVE y subdirectora de los SSII 14.05.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp José Carlos Gallardo, director del área de informativos no diarios de TVE 14.05.2026















Desde su puesta en marcha en 2023, “Aprende a contar Europa” se ha consolidado como una de las iniciativas de referencia en España para la formación de jóvenes profesionales del periodismo especializados en información comunitaria.