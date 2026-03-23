Abierto el plazo de inscripción para la séptima edición de "Aprende a contar Europa"
- El programa de formación destinado a jóvenes periodistas está impulsado por RTVE Instituto, la agencia EFE y el Parlamento Europeo
- Se impartirá los días 12, 13 y 14 de mayo y se podrán presentar candidaturas del 23 de marzo al 15 de abril
El curso se compondrá de dos módulos. El primero se impartirá los días 18, 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de RTVE Instituto y de la Agencia EFE. El Parlamento Europeo cubrirá los gastos del viaje y hotel en Madrid de las personas seleccionadas. El segundo módulo se desarrollará en Bruselas y accederá el alumnado que haya destacado por sus méritos y al que se ofrecerá la oportunidad de compartir esta experiencia formativa con otros colegas europeos.
En los siguientes enlaces se puede accederse a los criterios de selección, el calendario fijado para el registro de candidaturas y el formulario de inscripción.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
CALENDARIO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
El programa “Aprende a contar Europa” celebrará su 7.ª edición consolidado como una iniciativa para la formación de jóvenes periodistas con interés en la información rigurosa y detallada del funcionamiento de las instituciones europeas.
El objetivo de este curso de RTVE Instituto y la Escuela de Periodismo de la agencia EFE, realizado en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, es dotar a profesionales de la información de las herramientas necesarias para comprender y explicar a la ciudadanía el funcionamiento del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.
Para lograrlo, el programa contará de nuevo con un sólido equipo docente ligado a la actualidad comunitaria e integrado por corresponsales en Bruselas, personas expertas del mundo académico y profesionales de las propias instituciones europeas, quienes trasladarán las habilidades necesarias para informar con un lenguaje inteligible para todas las audiencias y en distintos formatos.
España es uno de los ocho países piloto en los que se desarrolla esta iniciativa. Desde la primera edición, más de cien de periodistas de toda la geografía española han pasado por sus aulas.
Estructura del programa y selección de candidatos
El plazo para presentar una candidatura estará abierto desde el lunes 23 de marzo hasta el miércoles 15 de abril. Pueden inscribirse jóvenes periodistas de todo el territorio nacional a través de un formulario online.
En una primera fase, RTVE Instituto y la agencia EFE, con el apoyo de la oficina del Parlamento Europeo, seleccionarán a los 25 participantes. Se evaluarán las candidaturas en función de su currículo académico y experiencia profesional bajo criterios de transparencia, igualdad de género, equilibrio territorial y diversidad de medios para garantizar una representación plural del sector, incluyendo profesionales de agencias, radio, televisión y prensa escrita.
El curso se compondrá de dos módulos.
- PRIMERO: se impartirá los días 12, 13 y 14 de mayo en las instalaciones de RTVE Instituto y de la Agencia EFE. El curso no tiene coste y, además, los gastos de desplazamiento y hotel en Madrid están cubiertos para las personas seleccionadas.
- SEGUNDO: tendrá lugar en Bruselas y accederá el alumnado que, durante el primer módulo, destaque por sus méritos. Tendrá la oportunidad de compartir la experiencia con periodistas de otros puntos de Europa.
En los siguientes enlaces se puede acceder a los criterios de selección, el calendario del primer módulo y el formulario de inscripción.