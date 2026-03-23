Abierto el plazo de inscripción para la séptima edición de "Aprende a contar Europa"

El curso se compondrá de dos módulos. El primero se impartirá los días 18, 19 y 20 de noviembre en las instalaciones de RTVE Instituto y de la Agencia EFE. El Parlamento Europeo cubrirá los gastos del viaje y hotel en Madrid de las personas seleccionadas. El segundo módulo se desarrollará en Bruselas y accederá el alumnado que haya destacado por sus méritos y al que se ofrecerá la oportunidad de compartir esta experiencia formativa con otros colegas europeos. En los siguientes enlaces se puede accederse a los criterios de selección, el calendario fijado para el registro de candidaturas y el formulario de inscripción. CRITERIOS DE SELECCIÓN CALENDARIO FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El programa “Aprende a contar Europa” celebrará su 7.ª edición consolidado como una iniciativa para la formación de jóvenes periodistas con interés en la información rigurosa y detallada del funcionamiento de las instituciones europeas.

El objetivo de este curso de RTVE Instituto y la Escuela de Periodismo de la agencia EFE, realizado en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, es dotar a profesionales de la información de las herramientas necesarias para comprender y explicar a la ciudadanía el funcionamiento del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Para lograrlo, el programa contará de nuevo con un sólido equipo docente ligado a la actualidad comunitaria e integrado por corresponsales en Bruselas, personas expertas del mundo académico y profesionales de las propias instituciones europeas, quienes trasladarán las habilidades necesarias para informar con un lenguaje inteligible para todas las audiencias y en distintos formatos.

España es uno de los ocho países piloto en los que se desarrolla esta iniciativa. Desde la primera edición, más de cien de periodistas de toda la geografía española han pasado por sus aulas.