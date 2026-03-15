RTVE Instituto se despide de la edición número 34 de AULA

Con un espacio pensado para ser la puerta de entrada a una formación de calidad y especializada en el sector audiovisual, RTVE Instituto regresó, un año más, a la feria AULA.

Estudiantes y familiares recibieron atención personalizada, información y asesoramiento sobre la amplia oferta de ciclos de Formación Profesional de grado superior, impartidos en modalidades presencial y semipresencial, másteres y cursos especializados que oferta RTVEin Haz y sobre las becas y ayudas al estudio.

Talleres, ponencias, formación e información Además de puestos de información, el stand fue el escenario de talleres prácticos sobre el manejo de una cámara de televisión, uso y herramientas de inteligencia artificial y realización de una retransmisión en directo que diseñó el alumnado del Máster de periodismo y narración deportiva de Haz, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU. RTVE Instituto en Aula 2026 2 Fotos 1 / 2 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Stand de RTVEin en Aula 2026 15.03.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Taller de retransmisión deportiva 15.03.2026

La inteligencia artificial dio un salto del stand al espacio Aula Forum con la ponencia “IA y sostenibilidad”, pensada para responder a una pregunta clave del alumnado: ¿esto para qué me sirve a mí? La charla conectó sostenibilidad, inteligencia artificial y empleos del futuro.