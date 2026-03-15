RTVE Instituto se despide de la edición número 34 de AULA
- El público visitante recibió información personalizada sobre la oferta formativa de Formación Profesional, másteres y cursos
- El stand de RTVEin acogió talleres, programas de radio y televisión y el sorteo de una beca para un ciclo de FP
Con un espacio pensado para ser la puerta de entrada a una formación de calidad y especializada en el sector audiovisual, RTVE Instituto regresó, un año más, a la feria AULA.
Estudiantes y familiares recibieron atención personalizada, información y asesoramiento sobre la amplia oferta de ciclos de Formación Profesional de grado superior, impartidos en modalidades presencial y semipresencial, másteres y cursos especializados que oferta RTVEin Haz y sobre las becas y ayudas al estudio.
Talleres, ponencias, formación e información
Además de puestos de información, el stand fue el escenario de talleres prácticos sobre el manejo de una cámara de televisión, uso y herramientas de inteligencia artificial y realización de una retransmisión en directo que diseñó el alumnado del Máster de periodismo y narración deportiva de Haz, financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU.
La inteligencia artificial dio un salto del stand al espacio Aula Forum con la ponencia “IA y sostenibilidad”, pensada para responder a una pregunta clave del alumnado: ¿esto para qué me sirve a mí? La charla conectó sostenibilidad, inteligencia artificial y empleos del futuro.
La programación de RNE, TVE, C24H, desde AULA
El Canal 24 horas trasladó parte de su programación al Salón del estudiante y de la oferta educativa. Realizaron conexiones en directo, entrevistas y grabaciones.
Tampoco faltó RNE, ya un acompañante habitual de RTVE Instituto en esta feria, con espacios como ‘Españoles en el mar’, ‘Andante con moto’, el informativo territorial de Madrid y ‘ Marca España’.
La música llegó con ‘Turbo 3’ y tres fueron, también, las actuaciones en directo en el stand de RTVEin: Sienna, Dear Joanne y Monstruo Laberinto.
Tampoco faltó RNE, ya un acompañante habitual de RTVE Instituto en esta feria, con espacios como ‘Españoles en el mar’, ‘Andante con moto’, el informativo territorial de Madrid y ‘ Marca España’.
La música llegó con ‘Turbo 3’ y tres fueron, también, las actuaciones en directo en el stand de RTVEin: Sienna, Dear Joanne y Monstruo Laberinto.
Telediario y ‘La Aventura del Saber’, programa destinado a la formación y divulgación, emplearon el espacio de RTVEin para grabar parte de su contenido.
Una oportunidad para que las personas visitantes pudiesen ver, de cerca, cómo se hacen la televisión y la radio.
María Fernanda y el sorteo de una beca
Pero si hubo una presencia que robó atención y batería de cámaras de móviles, esa fue María Fernanda. La vaquilla de ‘El Grand Prix del verano’ se convirtió en animadora de la feria durante toda una jornada.
Fue la invitada en la celebración del sorteo de una beca completa para cursar uno de los ciclos de grado superior de FP que se ofertan en RTVE Instituto.
Ana Rodríguez, la directora de AULA fue “mano inocente” que extrajo la papeleta de, en este caso, afortunada que podrá disfrutar de esta subvención de dos años.
Cinco días de actividades y de información para desplegar la oferta educativa del Instituto y una oportunidad para demostrar que uno de los pilares para que RTVE siga siendo un referente en el sector audiovisual es enseñar a crearlo desde dentro.