La Formación Profesional se consolida en España por su alta empleabilidad a pesar de la falta de plazas públicas

La Formación Profesional (FP) vive un momento de transformación estructural en España, consolidándose como una opción estratégica para el empleo. Según los últimos datos del Barómetro de la Formación Profesional, publicado en enero de 2026 por el Observatorio de la FP en España de la Fundación Caixabank, el 68,7% de la población española tiene una imagen "muy o bastante positiva" de estos estudios. El principal motor de este reconocimiento es su pragmatismo ya que el 70% de quienes eligen la FP lo hacen porque consideran que facilita una inserción laboral más rápida.

Sin embargo, este éxito de percepción convive con barreras históricas y nuevas tensiones en el sistema. Aunque la sociedad reconoce su utilidad, persiste un estigma salarial, ya que el 45% de los ciudadanos cree que los titulados en FP cobran menos que los universitarios. Además, el prestigio social sigue siendo un "punto neutro" para la mayoría (60%), mientras que la Universidad mantiene su ventaja en el imaginario colectivo como vía de estatus.

El auge de la FP privada y el déficit de plazas públicas Uno de los puntos más críticos señalados por las fuentes es la brecha entre la creciente demanda y la oferta de plazas. El Barómetro indica que la mejora más urgente para el 45% de la población es el aumento de plazas públicas. En este contexto, el informe publicado por Comisiones Obreras alerta sobre una "privatización silenciosa", señalando que la matrícula en centros privados ha crecido a un ritmo muy superior al de la red pública, representando ya el 28,4% del total del alumnado en España. Falta de plazas de FP, el estatuto docente o el servicio de comedor: retos pendientes del nuevo curso escolar Silvia Quílez Iglesias Esta expansión privada es especialmente notable en la modalidad online, que se ha triplicado en la última década. Según los sindicatos, en comunidades como Madrid (37,6%) y el País Vasco (43,8%), el peso de la FP privada es significativamente alto, lo que podría generar desigualdades de acceso basadas en la capacidad económica de las familias. El coste de un Grado Superior en un centro privado puede oscilar entre los 3.000 y 6.000 euros anuales, frente a la gratuidad o tasas reducidas de la red pública.