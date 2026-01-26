La Formación Profesional se consolida en España por su alta empleabilidad a pesar de la falta de plazas públicas
- El 70% de los españoles valora positivamente la FP aunque su prestigio cae por la idea de que los salarios son bajos
- CC.OO. denuncia la "privatización silenciosa" de la Formación Profesional porque faltan plazas en la red pública
La Formación Profesional (FP) vive un momento de transformación estructural en España, consolidándose como una opción estratégica para el empleo. Según los últimos datos del Barómetro de la Formación Profesional, publicado en enero de 2026 por el Observatorio de la FP en España de la Fundación Caixabank, el 68,7% de la población española tiene una imagen "muy o bastante positiva" de estos estudios. El principal motor de este reconocimiento es su pragmatismo ya que el 70% de quienes eligen la FP lo hacen porque consideran que facilita una inserción laboral más rápida.
Sin embargo, este éxito de percepción convive con barreras históricas y nuevas tensiones en el sistema. Aunque la sociedad reconoce su utilidad, persiste un estigma salarial, ya que el 45% de los ciudadanos cree que los titulados en FP cobran menos que los universitarios. Además, el prestigio social sigue siendo un "punto neutro" para la mayoría (60%), mientras que la Universidad mantiene su ventaja en el imaginario colectivo como vía de estatus.
El auge de la FP privada y el déficit de plazas públicas
Uno de los puntos más críticos señalados por las fuentes es la brecha entre la creciente demanda y la oferta de plazas. El Barómetro indica que la mejora más urgente para el 45% de la población es el aumento de plazas públicas. En este contexto, el informe publicado por Comisiones Obreras alerta sobre una "privatización silenciosa", señalando que la matrícula en centros privados ha crecido a un ritmo muy superior al de la red pública, representando ya el 28,4% del total del alumnado en España.
Esta expansión privada es especialmente notable en la modalidad online, que se ha triplicado en la última década. Según los sindicatos, en comunidades como Madrid (37,6%) y el País Vasco (43,8%), el peso de la FP privada es significativamente alto, lo que podría generar desigualdades de acceso basadas en la capacidad económica de las familias. El coste de un Grado Superior en un centro privado puede oscilar entre los 3.000 y 6.000 euros anuales, frente a la gratuidad o tasas reducidas de la red pública.
FP Dual: un modelo valorado pero desconocido
El sistema español ha apostado por la FP Dual para conectar mejor con las empresas, un modelo que el 65% de los ciudadanos valora por su "mejor preparación práctica". No obstante, existe un profundo desconocimiento sobre su funcionamiento: el 45% de la población declara no conocerla en absoluto y solo un 11% afirma conocerla bien.
A pesar de estos retos, el horizonte es optimista. El 59% de los españoles cree que la valoración social de la FP mejorará en los próximos años. Los expertos de las fuentes coinciden en que la clave para consolidar este prestigio no reside solo en la empleabilidad, sino en garantizar una planificación pública suficiente y una orientación educativa de calidad que llegue a todos los jóvenes antes de finalizar la educación obligatoria.