Premios, música, retransmisiones en directo y emoción en la XXVI edición de los Premios anuales de RTVE Instituto
- Organizada por el alumnado, reconoce los mejores trabajos en producción, realización, sonido, animación y colaboración externa
- Premio honorífico para Raquel González y Vicky Dïaz, responsables de la cafetería
Es la gala del alumnado en todos los sentidos. Además de premiar los mejores trabajos de este curso en producción, realización, sonido y animación, los cuatro ciclos de FP de Grado Superior que se imparten en el centro, todo el evento está en sus manos desde el principio, como destacó Sara Martín Olmo, Directora de RTVE Instituto:
"Os habéis ocupado de la planificación, el diseño del evento, la coordinación de equipos, el guion, la producción, la realización, la parte creativa y visual de animaciones... Y ahí aparece el verdadero aprendizaje".
Sara Martín y Teresa Sánchez, subdirectora de planificación y gestión de RTVE Instituto, fueron además las encargadas de entregar el premio honorífico de este año a Raquel González y Vicky Díaz, responsables de la cafetería del centro, por su trabajo diario y por lograr, entre otras cosas "que el espacio sea mucho más que una cafetería".
Música, conexiones, emisión en directo y "contragala" en radio
Con el desfile de invitados y nominados por la alfombra roja, entrevistados a pie de moqueta por Israel Turner, y la actuación de los bailarines de SOM Academy, comenzaba una gala con Cristina Benito y Álvaro Márquez como maestros de ceremonias.
A partir de ahí, conexiones en directo desde diferentes puntos y entrevistas durante la gala, con Marina López, Santiago Vilas y Ronal G. Duque, coordinados desde tres controles de realización y una retransmisión paralela desde un estudio de radio para que, además de ver la gala, se pudiese escuchar ·la contragala" a través de la voz del alumnado del ciclo de producción.
No faltó la música con las actuaciones de 'Aixa', 'Zona Zero' y 'Sofikix', ni tampoco los vídeos: por un lado con la enhorabuena de profesionales de RTVE y por otro el homenaje que el alumnado quiso dedicar a su profesor y cámara de televisión, José Antonio Gómez Sierra.
Pero el protagonismo, una vez más, fue para ellos: las y los estudiantes que tuvieron la oportunidad de celebrar, disfrutar y demostrar el trabajo y el esfuerzo desarrollado durante estos dos años y compartirlo con sus familiares y seres queridos.
El palmarés
- MEJOR ANIMACIÓN. Daniela Rueda y Celia Pina. Anuncio de cereales.
- MEJOR VIDEOJUEGO. Celia Pina. ’Nopi's Adventure’.
- MEJOR REALIZACIÓN DE CONCIERTO. Rodrigo González, Alba García, Zaida Ferreiro y Lavinia Heather. ‘Trago mortal’.
- MEJOR DIRECCIÓN DE CORTOMETRAJE. Lavinia Heather Bartolomei. ‘Cordones’.
- MEJOR REALIZACIÓN DE MAGAZINE. Paola Sánchez. ‘El desván De Pili Y Dili’.
- MEJOR PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJE. Eva Sauza, Marta Grimalt y Candela Holguera. ‘Cordones’.
- MEJOR PRODUCCIÓN DE CONCIERTO. Arantxa Romero, Rocío Pradas y Yala Trujillo. ‘Sin salida’.
- MEJOR PRODUCCIÓN DE MAGAZINES. Nicolás Náñez y Eva Mansilla. ‘Watusi’.
- MEJOR GRABACIÓN EN ESTUDIO (MEZCLA). Alan Sajtroch. ‘Back to black’ y ‘Rehab medley de back to Amy ‘(intérprete).
- MEJOR SONIDO DE CORTOMETRAJE. Juan Carlos Moreno y Fernando Rodríguez. ‘Crudo’.
- MEJOR SONIDO DE CONCIERTO. Alan Sajtroch. 'Pagafantas'.
- PREMIO HUGO STUVEN. Pepelu Viñas.
- PREMIO HONORÍFICO. Raquel González y Vicky Díaz.