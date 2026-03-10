Sienna, Dear Joanne y Monstruo Laberinto en Turbo 3 desde AULA 2026

Sienna, Dear Joanne y Monstruo Laberinto actuarán este viernes 13 de marzo en una edición especial de Turbo 3 desde AULA 2026, el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, un espacio especialmente dirigido a estudiantes de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

El programa se emitirá en directo desde IFEMA Madrid, de 18:00 a 20:00 h, y se podrá seguir en streaming en la web y la app de Radio 3.

En esta segunda edición de Turbo 3 desde AULA, contaremos con una pequeña muestra de la diversidad de la escena musical actual:

Sienna

La honestidad emocional y la intensidad sonora son elementos fundamentales del pop alternativo del valenciano Álex Sienna, que acaba de lanzar un nuevo y potente single, “Garra”, un grito generacional de rabia y liberación. Su último disco hasta la fecha, “Trance”, es un álbum conceptual sobre la enajenación y el estado mental que el músico experimenta sobre el escenario.

Dear Joanne

Son la nueva sensación garajera de la escena madrileña. El dúo, formado por Eva y Alejandra, ha lanzado esta temporada su primer EP, “Solo es un preliminar”, un trabajo conformado por cuatro zarpazos sónicos en los que se mezcla el humor surrealista con punk rock, glam y power pop.

Monstruo Laberinto

Manuel Cabezalí y Nieves Lázaro (Havalina, Lázaro, La Bien Querida, Soleá Morente) forman Monstruo Laberinto, un nuevo proyecto que trasladan a los escenarios con un directo concebido con un enfoque artesanal: toda la electrónica se interpreta en vivo, sin pistas pregrabadas. Partiendo del folio en blanco, Cabezalí y Lázaro empezaron a crear canciones con las que dar rienda suelta a su gusto por la música electrónica, experimentando con sonidos y texturas. En su álbum de debut, “Negro fosforito”, resuenan ecos de Fever Ray, Nine Inch Nails, Justice, Depeche Mode y The Cure.

Este viernes 13 de marzo, a partir de las 18:00 h, en Turbo 3 estaremos charlando con las tres bandas y escuchándolas en directo con sets especiales para la ocasión.