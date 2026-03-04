Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Radio 3

Territorio 9 premio Antifaz 2026 a la labor divulgativa

Seis personas posan en un escenario, cada una sosteniendo un premio con forma de máscara. El evento, celebrado en un salón, contó con la presencia de individuos de diferentes edades y vestimentas, destacando la diversidad de los galardonados.
RADIO 3

Territorio 9, el espacio de Radio 3 dedicado al cómic, el fanzine, la ilustración, la animación, el arte urbano y los tatuajes, ha sido galardonado en el Salón de Cómic de Valencia con el premio Antifaz a la labor divulgativa.

El jurado reconoce la apuesta de Territorio 9 por la información diaria de calidad desde la radio, con rigor y seriedad sin perder el atractivo necesario para captar audiencia.

Javier Alonso recogió el premio durante la gala del Salón de Cómic de Valencia, en la que también fueron premiados Natalia Velarde al mejor cómic nacional, Rigo Genís como autor revelación o la editorial Reino de Cordelia por su contribución al patrimonio del cómic.

Radio

anterior siguiente
Es noticia: