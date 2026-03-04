Territorio 9 premio Antifaz 2026 a la labor divulgativa

Territorio 9, el espacio de Radio 3 dedicado al cómic, el fanzine, la ilustración, la animación, el arte urbano y los tatuajes, ha sido galardonado en el Salón de Cómic de Valencia con el premio Antifaz a la labor divulgativa.

El jurado reconoce la apuesta de Territorio 9 por la información diaria de calidad desde la radio, con rigor y seriedad sin perder el atractivo necesario para captar audiencia.

Javier Alonso recogió el premio durante la gala del Salón de Cómic de Valencia, en la que también fueron premiados Natalia Velarde al mejor cómic nacional, Rigo Genís como autor revelación o la editorial Reino de Cordelia por su contribución al patrimonio del cómic.