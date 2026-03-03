La Radio Encendida 2026

Radio 3 y La Casa Encendida celebran la vigesimosegunda edición de La Radio Encendida, la gran fiesta anual de la música en directo, con 11 horas de actuaciones consecutivas y un cartel que reunirá a algunas de las propuestas más estimulantes, diversas y potentes de la escena musical actual.

Desde las 12:00 hasta pasadas las 23:00, el patio, el auditorio y otros espacios de La Casa Encendida se llenarán de música, para disfrutar de una programación que demuestra por qué este encuentro es uno de los más esperados del año.

Un cartel que celebra la diversidad La jornada ofrecerá una radiografía vibrante del presente musical, con artistas que representan el nuevo pulso creativo del país. El cartel de esta edición refuerza el compromiso de Radio 3 y La Casa Encendida con la diversidad —de género, de estéticas, de estilos y de generaciones—. Ambas instituciones reafirman así su voluntad compartida de impulsar la creatividad contemporánea, apoyar el talento en todas sus expresiones y favorecer un espacio de encuentro abierto, plural e intergeneracional al servicio de la cultura. La Plazuela será la encargada de abrir la jornada con una de las presentaciones más celebradas, junto a Tito Ramírez y sus ritmos. Las propuestas emergentes como Cervatana, Dora Band, el nuevo proyecto de Pimp Flaco y Kinder Malo, Estrogenuinas y Mujeres, llenarán de energía los primeros tramos del día. Contaremos con el flamenco experimental y fronterizo de Cristian de Moret, junto a los proyectos impulsados como De Ninghures, Júlia Colom y Boyanka Kostova. Y la presencia de artistas de referencia como El Kanka, además del rock de Los Vinagres. Podrás disfrutar de directos de alto impacto como los de Niños Luchando, Monstruo Laberinto, Veintiuno, Repion; en el Auditorio, la delicadeza de Maria Rodés, la identidad expansiva de Cora Yako y el pop singular de Biodramina Mood y Teo Planell; El Diablo de Shanghai y Ginebras, que pondrán el broche final. Las sesiones de los DJs de Radio 3 —José Manuel Sebastián, María Taosa, Bruno Freire, Cristina Moreno y Nacho Álvaro— pondrán a bailar La Casa Encendida. Y habrá apariciones sorpresa que serán algunos de los momentos más comentados de la jornada.

Una celebración imprescindible La Radio Encendida volverá a demostrar, una vez más, su capacidad para crear comunidad alrededor de la música en vivo, descubrir nuevos talentos y ofrecer una experiencia única, abierta y gratuita. Con una programación ininterrumpida que combinará descubrimiento, emoción, baile y una mirada abierta a la creatividad contemporánea.

Cartel de La Radio Encendida 2026 El cartel se estructura en nueve bloques de conciertos: 12:00 h / Patio: La Plazuela y Tito Ramírez

La Plazuela y Tito Ramírez 13:00 h / Auditorio: Cristian de Moret y De Ninghures

Cristian de Moret y De Ninghures 14:00 h / Patio: Cervatana y Dora Band

Cervatana y Dora Band 15:00 h / Auditorio: Niños Luchando y Monstruo Laberinto

Niños Luchando y Monstruo Laberinto 16:00 h / Patio: Estrogenuinas y Mujeres

Estrogenuinas y Mujeres 17:00 h / Auditorio: Maria Rodés, Júlia Colom y Biodramina Mood

Maria Rodés, Júlia Colom y Biodramina Mood 18:30 h / Patio: El Kanka, Los Vinagres y Veintiuno

El Kanka, Los Vinagres y Veintiuno 20:00 h / Auditorio: Teo Planell, Cora Yako y Boyanka Kostova

Teo Planell, Cora Yako y Boyanka Kostova 21:30 h / Patio: El Diablo de Shanghai, Repion y Ginebras Sesión de DJs de Radio 3 Así se distribuye en otro de los espacios de La Casa Encendida: 19:00 h – José Manuel Sebastián

19:30 h – María Taosa

20:00 h – Bruno Freire

20:30 h – Cristina Moreno

21:00 h – Nacho Álvaro