El Ciclo Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos permitirá trabajar en la Producción de radio, televisión, cine, espectáculos y medios interactivos.

Con los estudios de este ciclo se obtiene el título de Técnico/a Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos. Al finalizar los estudios, el alumnado será capaz de planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción de programas de televisión, obras cinematográficas, programas radiofónicos, espectáculos, obras teatrales y musicales, asegurando el cumplimiento de los planes y objetivos de la producción en el tiempo y en las condiciones de coste y calidad establecidas.

Desarrollo y horario

Lugar: RTVE Instituto

Comienzo del curso: A determinar, según el calendario escolar 2026-27 de la Comunidad de Madrid.

