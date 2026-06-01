Clausura de la XXIV edición del máster en Periodismo de Televisión de RTVE Instituto y la Universidad Rey Juan Carlos

Tienen por delante semanas de prácticas en los servicios informativos de Televisión Española en Torrespaña. Es el siguiente paso en su formación después de la graduación de las diecisiete personas que han cursado el máster en Periodismo de Televisión.

José María Álvarez Monzoncillo, director del máster, abrió la ceremonia destacando la colaboración entre dos entidades públicas, la Universidad Rey Juan Carlos y RTVE Instituto, que convierte a esta formación en “la casa de todos” y dirigió unas palabras al alumnado: “sé el trabajo que habéis hecho, sé cómo llegasteis, sé la ilusión que habéis depositado y la que tenéis para ir este verano a practicar en televisión. Como director solo os puedo desear lo mejor”.

“Habéis llegado al final de un camino que ha sido muy exigente e intenso, y esperamos que también transformador. Un camino que hoy culmina con una promoción preparada para el ejercicio profesional del periodismo desde ya, desde mañana”, añadió Sara Martín Olmo, directora de RTVE Instituto.

El padrino de la clausura fue Marc Campdelacreu, corresponsal de TVE en Jerusalén y alumno de este máster hace 17 años. Desde su experiencia, les aconsejó no tener miedo a equivocarse y no perder la oportunidad de aprender: “cuando empecéis a trabajador no hay que demostrar todo el rato que sabéis mucho, hay que entender las cosas para poder contarlas y, con el tiempo, buscar un estilo propio”.

Sara Martín Olmo, Marc Campdelacreu y José María Álvarez Monzoncillo

Durante la clausura, y en representación de la toda promoción, la alumna Laura Serra agradeció la labor del equipo docente porque “a día de hoy podemos decir que confiamos mucho más en nuestras propias aptitudes gracias a nuestros profesores. De cada uno de ellos hemos aprendido algo vital”.

Su compañero Pablo Infante hizo una declaración de intenciones para su periodo de prácticas, que tendrá lugar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre: “asumimos la responsabilidad que implica haber participado en este máster y trataremos de dar lo mejor de nosotros mismos para que en la casa se sientan orgullosos”.