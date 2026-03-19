MÃ¡ster de FormaciÃ³n Permanente en Reporterismo 360Âº

El Máster de Formación Permanente en Reporterismo 360º está diseñado para formar profesionales capaces de incorporarse de manera inmediata al mercado laboral. Combina la adquisición de conocimientos fundamentales del periodismo con el acceso a tecnología de última generación en entornos reales de trabajo, garantizando una experiencia formativa conectada con la realidad del sector.

El programa se orienta hacia la empleabilidad y el aprendizaje aplicado. El alumnado profundiza en los fundamentos del periodismo —desarrollo de historias, investigación, verificación de hechos, escritura y producción multimedia— y aprende a trasladar ideas y noticias al lenguaje audiovisual, dominando la narrativa en imágenes y la producción informativa en distintos formatos y plataformas. Además, se exploran enfoques innovadores para contar historias, metodologías emergentes del oficio y una perspectiva ética esencial para el ejercicio profesional.

La formación se desarrolla en el Centro Territorial de RTVE en Aragón, en Zaragoza, donde el alumnado trabaja en un entorno profesional real utilizando las mismas herramientas y dinámicas que los profesionales en activo. Esta experiencia práctica permite comprender las rutinas de la profesión, conocer el tratamiento informativo de la actualidad y adquirir competencias técnicas y narrativas que preparan a los estudiantes para desenvolverse en televisión, radio y entornos digitales.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: 7/09/2026

FECHA FIN CLASES: 29/01/2027

FECHA FIN DEL MÁSTER: JUNIO-JULIO/2027

Fecha preinscripción: del 04/05/2026 al 30/06/2026 (listas 16/07/2026)

Fecha matriculación: 16/07/2026 al 25/07/2026

PRECIO: 5.500,00€

Se ofrecerán dos becas de 600€

Número máximo de alumnos: 18

Directora del Máster de la Universidad de Zaragoza: Ana Mancho

Ana Mancho Codirección (RTVE) : Beatriz Lafargue

: Beatriz Lafargue Dirección Centro Territorial RTVE Aragón : Miguel López Morales (director del CCTT RTVE Aragón)

: Miguel López Morales (director del CCTT RTVE Aragón) Más información: reporterismo360@unizar.es

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para realizar la preinscripción el candidato/a deberá aportar lo siguiente:

Vídeo de motivación alojado en una plataforma digital (duración máxima 3’). Un archivo pdf (Apellido, Nombre_Preinscripción): DNI y expediente académico. Carta de motivación en el que se especifique si se opta a ayudas, si se va a compaginar con el trabajo, en qué centro territorial desearía hacer las prácticas y el enlace al vídeo. CV con los méritos justificados (formación, experiencia profesional y aspectos relevantes). Para solicitar la ayuda al estudio de 4.000€ el candidato/a deberá aportar lo siguiente en un único archivo pdf (Apellido, Nombre_Solicitud de ayudas): Formulario de solicitud de ayudas (acceso al formulario bit.ly/44sub87). DNI, renta del año 2023, y nota media del expediente académico. Informe de vida laboral y situación de desempleo con antigüedad. Certificado empadronamiento con todos los miembros empadronados en la misma vivienda. En el caso de que el candidato/a tenga independencia económica, deberá acreditarla aportando contrato de alquiler, o escritura de propiedad, además de recibos de servicios (luz, agua…).

La vía de recepción de documentación será por email a uniespro@unizar.es y reporterismo360@unizar.es una vez que se haya realizado el registro de la inscripción online. De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza (art. 13) será necesario aportar a la secretaría administrativa: La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos y el justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza. El pago (180 €) no garantiza su realización, aunque es imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión. En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución uniespro@unizar.es.

El alumnado interesado deberá realizar la preinscripción tal y como se describe anteriormente. Después se evaluará cada candidatura en función al CV académico y profesional, así como a través de entrevistas personales.

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS:

MÓDULO I. INFORMACIÓN AUDIOVISUAL. CONTENIDOS COMUNES (4 ects)

Profesión periodística

Producción informativa

Verificación

Producción de noticias

Organización de la redacción y planificación

Estudio de audiencias. Financiación

Introducción al manejo de redes sociales

MÓDULO II. PERIODISMO TELEVISIVO (13 ects)

Géneros audiovisuales

La puesta en escena. Realización, análisis de escaletas

Taller de historias y creatividad en tv

Disposición ante la cámara: lenguaje y corporal

Hacia dónde camina la tv: tendencias

Normas básicas del lenguaje audiovisual

Taller básico de elaboración de noticias

MÓDULO III. PERIODISMO RADIOFÓNICO (11 ects)

Breve historia de la radio

La radio hoy

Contenidos radiofónicos

Proceso creativo del guión radiofónico

Periodismo radiofónico informativo

Periodismo radiofónico especializado

Tendencias.

Taller de elaboración de pódcast

MÓDULO IV. CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA (6 ects)

Periodismo transmedia

Infografía

Periodismo inmersivo y realidad aumentada

Gestión de redes sociales de un medio de comunicación

Taller de diseño de un proyecto final: TFM

Periodismo de datos

Periodismo móvil (MOJO): herramientas y aplicaciones

Taller de diseño de proyectos multiplataforma

MÓDULO V. PRÁCTICAS EN EMPRESA/INSTITUCIÓN (20 ects)

Manejo de equipos de grabación y edición de imagen y sonido

Manejo de equipos multimedia digitales

Prácticas de redacción y locución en programas

Aprendizaje en labores de documentación periodística

Aprendizaje de otros procesos organizativos dentro de una redacción periodística

MÓDULO VI. TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ects)

Desarrollar un proyecto teórico-práctico sobre periodismo radiofónico, televisivo o multiplataforma aplicando los conocimientos de las sesiones recibidas a lo largo del máster.