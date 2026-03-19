MÃ¡ster de FormaciÃ³n Permanente en Reporterismo 360Âº
- RTVE Instituto y la Universidad de Zaragoza ponen en marcha la quinta edición de este programa universitario
- Con clases presenciales en el Centro Territorial de RTVE en Aragón, en Zaragoza
- Más información: reporterismo360@unizar.es
El Máster de Formación Permanente en Reporterismo 360º está diseñado para formar profesionales capaces de incorporarse de manera inmediata al mercado laboral. Combina la adquisición de conocimientos fundamentales del periodismo con el acceso a tecnología de última generación en entornos reales de trabajo, garantizando una experiencia formativa conectada con la realidad del sector.
El programa se orienta hacia la empleabilidad y el aprendizaje aplicado. El alumnado profundiza en los fundamentos del periodismo —desarrollo de historias, investigación, verificación de hechos, escritura y producción multimedia— y aprende a trasladar ideas y noticias al lenguaje audiovisual, dominando la narrativa en imágenes y la producción informativa en distintos formatos y plataformas. Además, se exploran enfoques innovadores para contar historias, metodologías emergentes del oficio y una perspectiva ética esencial para el ejercicio profesional.
La formación se desarrolla en el Centro Territorial de RTVE en Aragón, en Zaragoza, donde el alumnado trabaja en un entorno profesional real utilizando las mismas herramientas y dinámicas que los profesionales en activo. Esta experiencia práctica permite comprender las rutinas de la profesión, conocer el tratamiento informativo de la actualidad y adquirir competencias técnicas y narrativas que preparan a los estudiantes para desenvolverse en televisión, radio y entornos digitales.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
- FECHA INICIO: 7/09/2026
- FECHA FIN CLASES: 29/01/2027
- FECHA FIN DEL MÁSTER: JUNIO-JULIO/2027
- Fecha preinscripción: del 04/05/2026 al 30/06/2026 (listas 16/07/2026)
- Fecha matriculación: 16/07/2026 al 25/07/2026
- PRECIO: 5.500,00€
- Se ofrecerán dos becas de 600€
- Número máximo de alumnos: 18
- Directora del Máster de la Universidad de Zaragoza: Ana Mancho
- Codirección (RTVE): Beatriz Lafargue
- Dirección Centro Territorial RTVE Aragón: Miguel López Morales (director del CCTT RTVE Aragón)
- Más información: reporterismo360@unizar.es
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para realizar la preinscripción el candidato/a deberá aportar lo siguiente:
- Vídeo de motivación alojado en una plataforma digital (duración máxima 3’).
- Un archivo pdf (Apellido, Nombre_Preinscripción):
- DNI y expediente académico.
- Carta de motivación en el que se especifique si se opta a ayudas, si se va a compaginar con el trabajo, en qué centro territorial desearía hacer las prácticas y el enlace al vídeo.
- CV con los méritos justificados (formación, experiencia profesional y aspectos relevantes).
- Para solicitar la ayuda al estudio de 4.000€ el candidato/a deberá aportar lo siguiente en un único archivo pdf (Apellido, Nombre_Solicitud de ayudas):
- Formulario de solicitud de ayudas (acceso al formulario bit.ly/44sub87).
- DNI, renta del año 2023, y nota media del expediente académico.
- Informe de vida laboral y situación de desempleo con antigüedad.
- Certificado empadronamiento con todos los miembros empadronados en la misma vivienda. En el caso de que el candidato/a tenga independencia económica, deberá acreditarla aportando contrato de alquiler, o escritura de propiedad, además de recibos de servicios (luz, agua…).
La vía de recepción de documentación será por email a uniespro@unizar.es y reporterismo360@unizar.es una vez que se haya realizado el registro de la inscripción online. De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza (art. 13) será necesario aportar a la secretaría administrativa: La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos y el justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza. El pago (180 €) no garantiza su realización, aunque es imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión. En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución uniespro@unizar.es.
El alumnado interesado deberá realizar la preinscripción tal y como se describe anteriormente. Después se evaluará cada candidatura en función al CV académico y profesional, así como a través de entrevistas personales.
MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS:
MÓDULO I. INFORMACIÓN AUDIOVISUAL. CONTENIDOS COMUNES (4 ects)
- Profesión periodística
- Producción informativa
- Verificación
- Producción de noticias
- Organización de la redacción y planificación
- Estudio de audiencias. Financiación
- Introducción al manejo de redes sociales
MÓDULO II. PERIODISMO TELEVISIVO (13 ects)
- Géneros audiovisuales
- La puesta en escena. Realización, análisis de escaletas
- Taller de historias y creatividad en tv
- Disposición ante la cámara: lenguaje y corporal
- Hacia dónde camina la tv: tendencias
- Normas básicas del lenguaje audiovisual
- Taller básico de elaboración de noticias
MÓDULO III. PERIODISMO RADIOFÓNICO (11 ects)
- Breve historia de la radio
- La radio hoy
- Contenidos radiofónicos
- Proceso creativo del guión radiofónico
- Periodismo radiofónico informativo
- Periodismo radiofónico especializado
- Tendencias.
- Taller de elaboración de pódcast
MÓDULO IV. CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA (6 ects)
- Periodismo transmedia
- Infografía
- Periodismo inmersivo y realidad aumentada
- Gestión de redes sociales de un medio de comunicación
- Taller de diseño de un proyecto final: TFM
- Periodismo de datos
- Periodismo móvil (MOJO): herramientas y aplicaciones
- Taller de diseño de proyectos multiplataforma
MÓDULO V. PRÁCTICAS EN EMPRESA/INSTITUCIÓN (20 ects)
- Manejo de equipos de grabación y edición de imagen y sonido
- Manejo de equipos multimedia digitales
- Prácticas de redacción y locución en programas
- Aprendizaje en labores de documentación periodística
- Aprendizaje de otros procesos organizativos dentro de una redacción periodística
MÓDULO VI. TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ects)
Desarrollar un proyecto teórico-práctico sobre periodismo radiofónico, televisivo o multiplataforma aplicando los conocimientos de las sesiones recibidas a lo largo del máster.