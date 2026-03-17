El Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional tiene como objetivo formar reporteros y reporteras capaces de trabajar como enviados especiales en zonas de conflicto, cumbres internacionales, catástrofes, procesos electorales, crisis humanitarias y grandes acontecimientos globales, así como en corresponsalías en el extranjero. En un contexto marcado por la automatización informativa y el auge de la inteligencia artificial, este máster apuesta por el género más humano del periodismo, aquel que exige sensibilidad, criterio, profundidad narrativa y una mirada propia que ningún algoritmo puede sustituir.

El programa está diseñado para dotar al alumnado de conocimientos avanzados en narración periodística, permitiéndole contar noticias y hechos noticiosos con contexto, rigor y capacidad de análisis. Parte de una premisa clara: la base del periodismo sigue siendo la escritura y la lectura. Leer es la herramienta capital del periodista, y sobre esa base se construye una formación que también aprovecha al máximo las posibilidades del lenguaje audiovisual. El máster educa el “yo periodista” para que aprenda a distinguir con rapidez y precisión lo fundamental de lo accesorio, a formular las preguntas correctas y a construir relatos complejos, precisos y atractivos. Además, prepara al estudiante para viajar y trabajar en entornos exigentes, especialmente en zonas de riesgo o conflicto, enseñándole cómo actuar en situaciones comprometidas y cómo mantener siempre la responsabilidad profesional y la seguridad personal.

Entre sus principales fortalezas se encuentran las prácticas en RTVE, que facilitan el acceso al banco de datos de la Corporación y permiten al estudiante familiarizarse con dinámicas profesionales reales. El máster está dirigido principalmente a jóvenes graduados en Periodismo o Comunicación.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

FECHA INICIO: 14 de septiembre de 2026. La inauguración del máster se celebrará la semana anterior.

FECHA FIN: 30 de junio de 2027

Fecha preinscripción: del 10/03/2026 al 10/07/2026

Fecha matriculación: septiembre de 2026

PRECIO : 7.000€

7.000€ MODALIDAD: Presencial

HORARIO: De lunes a viernes de 16.00 a 19.00

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Preferentemente RTVE Instituto, algunas clases en Universidad de Alcalá y Torrespaña

NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIANTES: 25

Dirección UAH : Carmelo García Pérez

: Carmelo García Pérez Dirección RTVE : José Antonio Guardiola (corresponsal de TVE en México)

: José Antonio Guardiola (corresponsal de TVE en México) Coordinación : Alfonso Armada Rodríguez

: Alfonso Armada Rodríguez Comisión académica: Alfonso Armada Rodríguez, Mónica García Prieto, José Antonio Guardiola Sanz, David Jiménez García, Patricia Nieto Nieto, Marta Carazo, Fran Sevilla, María Teresa del Val, Raquel González.

REQUISITOS INSCRIPCIÓN:

Graduados y licenciados en Periodismo o Comunicación Audiovisual y titulados en otras ramas afines a la comunicación. También se valorarán otros perfiles académicos a través del proceso de selección.

Deben superar un proceso de selección, con entrevistas personalizadas. El equipo directivo llevará el proceso de selección para descubrir entre las personas aspirantes los rasgos básicos de un buen reportero.

CONTACTO: master.reporterismo@uah.es

MÓDULOS/ASIGNATURAS Y CONTENIDOS:

EL REPORTAJE - 6ECTS

EL VIAJE – 3 ECTS

EL REPORTAJE DE GUERRA – 4 ECTS

EL REPORTAJE AUDIOVISUAL – 7ECTS

LA CRÓNICA. PERIODISMO EN LATINOAMÉRICA – 5 ECTS

EUROPA, ENTRE EL FARO Y LA DECADENCIA – 4 ECTS

REPORTEAR EN ASIA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO – 3 ECTS

SEMINARIOS. SALIDAS PROFESIONALES. EL REPORTERO EN LA PANTALLA – 3ECTS

PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS EN LA CORPORACIÓN RTVE – 10 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER – 15 ECTS

Las prácticas de trabajo en Radio Nacional y Televisión Española (RTVE) se realizarán durante ochos semanas entre los meses de abril y junio del 2027. El alumnado trabajará junto a profesionales reconocidos de RTVE, que valorarán bajo la supervisión de las direcciones de áreas donde se realizarán dichas prácticas, relacionadas con los diferentes objetivos del máster.